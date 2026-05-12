주왕산국립공원 실종 학생 사망 소식에 교육계 애도

큰사진보기 ▲성광진 대전교육감 예비후보 페이스북 ⓒ 성광진 예비후보 페이스북 갈무리 관련사진보기

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가족과 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 11세 어린 학생이 실종된 지 사흘 만에 숨진 채 발견된 가운데 교육계에서도 고인을 애도하는 목소리가 이어지고 있다.성광진 대전교육감 예비후보는 12일 페이스북에 "깊은 산속에서 가족의 품으로 돌아오지 못한 어린 생명의 소식이 마음이 무겁다"라며 "짧은 시간 안에 너무 큰 슬픔을 마주하게 된 유가족분들에게 깊은 위로의 마음을 전한다"라고 밝혔다.최교진 교육부 장관도 이날 자신의 페이스북에 "안타까운 소식에 마음이 무겁다"라고 글을 올렸다. 최 교육감은 "주왕산국립공원에서 실종된 초등학생이 숨진 채 발견됐다는 뉴스를 접하면서, 먼저 참척의 고통을 감당해야 할 가족들의 마음을 헤아려 본다"라며 "그 어떤 말로 표현할 수 없는 슬픔을 함께 나눈다"라고 말했다.이어 "실종 소식 이후, 많은 분이 안전한 귀가를 염원했지만 끝내 돌아오지 못했다"라며 "갑자기 자식을 잃은 슬픔을 평생 안고 가야 할 가족들께 깊은 위로의 말씀을 드리며, 고개 숙여 어린 나이에 세상을 떠난 학생의 명복을 빈다"라고 말했다.그러면서 "같은 학교 학생들도 친구를 잃은 슬픔이 큰 상처로 남을 수 있다"라며 "선생님들과 지역사회가 함께 살펴주시고, 교육부가 도와야 할 일은 학교와 긴밀히 협의해 신속하게 지원하겠다"라고 밝혔다.