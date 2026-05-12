세종 '해뜨는집' 학대 의혹 부실수사 규탄 결의대회

큰사진보기 ▲세종시장애인단체연합회와 세종시장애인차별철폐연대 등 세종 장애인 및 시민사회단체 회원 400여 명은 12일 오전 세종북부경찰서 앞에서 결의대회를 열었다. ⓒ 뉴스피치 김수현 전문기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이들은 12일 오전 세종북부경찰서 앞에서 열린 결의대회에서 수사 기관의 직무유기를 강력히 규탄했다. ⓒ 뉴스피치 김수현 전문기자 관련사진보기

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세종시의 한 장애인 거주시설에서 발생한 중대 학대 사건이 경찰 수사 결과 '무혐의'로 종결되자, 장애인 단체들이 이를 부실 수사로 규정하고 전면 재수사를 촉구하고 나섰다.세종시장애인단체연합회와 세종시장애인차별철폐연대 등 세종 장애인 및 시민사회단체 회원 400여 명은 12일 오전 세종북부경찰서 앞에서 결의대회를 열고 수사 기관의 직무유기를 강력히 규탄했다. 참가자들은 "전문기관의 학대 판정과 행정처분까지 내려진 사건을 경찰이 실체적 진실 규명 없이 방치했다"며 이는 국가의 장애인 보호 책무를 저버린 처사라고 비판했다.세종시장애인단체연합회 등에 따르면, 사건은 2025년 1월 지적장애인 거주시설인 '해뜨는집'에서 발생했다. 당시 시설 측은 피해 가족에게 "옆구리에 멍이 든 것 같다"며 단순 사고 가능성을 언급했으나, 정밀 검사 결과 피해자는 갈비뼈 6대 골절과 척추 골절, 혈흉 등 전치 12주의 중상을 입은 것으로 드러났다.해당 사건에 대해 세종시장애인권익옹호기관은 조사를 거쳐 '신체적 학대'라는 판정을 내린 바 있다. 기관 측은 피해자에게 자해나 중상을 입을 만한 행동 특성이 없었다는 점과 종사자의 가해 행위에 대한 목격 진술이 확보된 점 등을 근거로 삼았다. 세종시 역시 이러한 인권침해 사실을 근거로 해당 시설에 행정처분을 내렸다.그러나 사건을 수사한 세종경찰은 정반대의 결론을 내렸다. 연합회 측은 "경찰이 피해자의 장애를 이유로 진술 조력인 없이 조사를 진행하는 등 진술 확보에 소홀했다"고 주장했다. 또한 경찰이 "입소자 간의 다툼이나 단순 낙상 가능성이 있다"는 시설 종사자들의 일방적인 진술을 토대로 사건을 입건 전 종결(내사종결)했으며, 이 과정에서 피해 가족에게 종결 사실을 제대로 통보하지 않았다는 점도 문제로 지적됐다.이날 단체들은 이번 사태가 국가의 장애인 보호 책무를 저버린 심각한 인권침해임을 강조하며 세종경찰에 ▲사건의 전면 재조사 ▲부실수사 책임자 문책 및 거주시설 전수조사 ▲수사 과정에서의 '진술 조력인' 배치 등 인권 보호 지침 준수를 강력히 촉구했다. 또한 세종시에는 관내 모든 장애인 거주시설에 대한 인권 실태 전수조사를 즉각 실시할 것을 요구했다.연합회 측은 "재수사 착수는 끝이 아니라 진실 규명의 시작일 뿐"이라며 "13,000명 세종시 장애 시민의 안전과 피해자의 억울함이 해소될 때까지 향후 수사 과정을 엄중히 감시하고 끝까지 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다. 가해자가 밝혀지지 않은 채 1년 넘게 방치된 이번 사건이 재수사를 통해 실체적 진실을 드러낼 수 있을지 지역 사회의 관심이 집중되고 있다.