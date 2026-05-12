민주당 임문영, 광주 광산을 보궐 출마 "AI로 부강한 광주"

큰사진보기 ▲임문영 더불어민주당 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 예비후보가 12일 오전 광주시의회 3층 브리핑룸에서 출마 기자회견을 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

AD

임문영 더불어민주당 광주광역시 광산을 국회의원 보궐선거 예비후보는 12일 "인공지능(AI)으로 부강한 광주를 만들겠다"며 출마를 선언했다.임 후보는 이날 오전 광주시의회에서 출마 기자회견을 열고 "AI 대전환 시대, 전남광주가 대한민국 미래산업의 중심도시로 도약할 결정적 기회를 맞고 있다"며 AI와 에너지, 미래차와 데이터 산업을 중심으로 한 광주의 산업 대전환 비전을 제시했다.임 후보는 "광주 광산을은 광주 미래산업 전환의 출발점"이라며 "시민 참여와 열린 실험, 에너지와 데이터, 연구와 창업이 연결되는, 새로운 성장의 중심이 될 것"이라고 말했다.이어 "전남광주는 이미 AI와 미래차, 에너지 산업 기반을 갖췄으며 전국 최초 자율주행 실증도시를 추진하는 등 도시 전체가 미래산업 실험무대로 전환되고 있다"며 "도시적 실험이 가능한 것은 시민 참여와 공동체 정신으로 상징되는 광주정신이 자리하고 있다"고 평가했다.그는 "민주주의를 지켜낸 시민의 힘과 공동체 역량이야말로 AI 시대 광주의 가장 큰 경쟁력"이라며 "광주 정신이 시민의 삶과 경제적 번영으로 이어져야 한다"고 강조했다.청년이 돌아오는 광주를 만들겠다는 구상도 내놓았다.임 후보는 "AI와 미래산업 분야의 양질의 일자리를 확대하고, 청년들이 광주에서 배우고 창업하고 성장할 수 있는 기반을 구축하겠다"며 "AI 인재와 미래기업, 세계의 기술과 자본이 광주로 모이는 산업 생태계를 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.광주에서 초·중·고등학교를 졸업한 임문영 후보는 하이텔·나우누리 시절부터 디지털 혁명의 현장을 경험해온 IT·정책 전문가다.이재명 대통령과 성남시장 시절부터 함께하며 데이터 기반 행정혁신과 디지털 정책을 설계해왔으며 경기도에서는 데이터 행정과 미래산업 전략 수립에 참여했다.특히 데이터배당 실험과 공공데이터 개방, 오픈포맷 정책 등 디지털 기반 혁신 정책을 추진하며 AI·데이터 시대 국가 경쟁력 강화 전략 마련에 역할을 해왔다.최근까지 이재명 정부 국가인공지능전략위원회 부위원장을 맡아 대한민국 AI 국가전략 수립에 참여한 바 있다.