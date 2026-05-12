목포역 광장에 누운 여성들 "강남역은 어디에나 있다"

큰사진보기 ▲강남역 여성살해사건 10주기를 맞아, 젠더폭력해결페미니스트연대가 5월 9일 전남 목포에서 전국 순회 여성폭력 다이인을 진행했다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강남역 여성살해사건 10주기를 맞아, 젠더폭력해결페미니스트연대가 5월 9일 전남 목포에서 전국 순회 릴레이 토론회를 진행했다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강남역 여성살해사건 10주기를 맞아, 젠더폭력해결페미니스트연대가 5월 9일 전남 목포에서 전국 순회 릴레이 토론회를 진행했다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

'강남역 여성살해사건' 10주기를 일주일여 앞둔 5월 9일, 목포역 광장에 100여 명이 넘는 전국과 전남 지역의 여성들이 모였다. 2016년 발생한 강남역 여성 살해 사건의 희생자를 추모하며, 여성 폭력 문제를 지역 사회 차원에서 공론화하고 페미니스트 연대 활동을 확산하기 위해 진행된 '전국 순회 여성 폭력 다이인'과 릴레이 토론회였다. 국립목포대학교 인권센터, 목포여성의전화, 전국여성농민회총연합 광주전남연합, 전남여성인권단체연합, 전남여성장애인연대와 같은 전남 지역의 여성 단체들과 젠더폭력해결페미니스트연대(아래 '페미연대')가 공동으로 주최하였다.이날 오후 2시 목포역에서 열린 여성폭력 다이인 퍼포먼스에는 특히 전남의 목포, 해남, 여수, 담양 등 다양한 지역의 여성 단체의 활동가 및 회원들과 시민들의 연대가 돋보였다. 당일 <강남역! 다시! 추모를 딛고 행동하는 여성선언 - "강남역을 절대 잊지 않겠습니다">에는 목포역 광장을 지나는 시민 270여 명이 동참했다.며칠 전 목포와 가까운 광주에서는 20대 남성이 10대 여성을 길거리에서 살해하는 사건이 발생했다. 가해자는 범행 이틀 전 다른 여성을 스토킹해 신고되었지만 수사기관의 소극적 대응으로 이후 범행을 막지 못했다. 이는 강남역이 지금도 전국 어디에나 존재하며, 여성폭력이 개인의 불운이 아니라 이를 막지 못하는 시스템의 문제임을 명백히 보여준다.전남 지역의 여성들과 함께 하기 위해 전국에서 달려온 페미니스트들의 연대가 돋보인 이번 현장에서는 이처럼 여성 폭력의 심각성에 공감하며 멈추지 말고 여성 폭력을 해결하자는 전남 지역 활동가들과 시민들의 발언이 이어졌다.여는 발언에 나선 김영란 목포여성의전화 공동대표는 "여성에게 '안녕'이란 인사는 '오늘도 운 좋게 살아남았느냐'는 말과 같다"라며 운이 아닌 제도와 구조가 보장하는 안전을 강력히 요구했다. 특히 5.18의 역사가 깃든 목포역 광장에서 다이인 퍼포먼스의 의미를 되새기며, 일상의 여성 혐오와 폭력의 구조를 끊어내기 위한 사회적 각성을 촉구했다. 김 대표는 "아무도 죽지 않고 누구도 죽이지 않는 세상"을 향해 여성 살해가 사라질 때까지 목포 시민과 함께 전진하겠다고 선언했다.박지아 서울여성회 성평등교육센터장은 강남역 사건 이후 10년이 흘렀는데도 반복되는 여성 폭력의 현실을 지적하며 여성 폭력이 더 이상 개인이 감당할 문제가 아님을 분명히 하며 사회와 정부의 즉각적인 해결책 마련을 촉구했다. 박 센터장은 최근 사위의 장모 살해 사건과 목포에서 발생한 80대 노모 가정 폭력 사건을 언급하며, "목포 시민들 역시 젠더폭력으로부터 결코 안전하지 못한 것이 현실"이라고 꼬집었다.박현경 목포여성인권지원센터 디딤 사무국장은 강남역 사건을 개인 일탈로 축소해 온 사회의 비겁함을 비판하며, 탄핵 이후 거세지는 백래시에 맞서 페미니즘은 새로운 시대의 정의이자 시금석이라고 선언했다. 박 국장은 지난 10년이 여성들의 외침으로 일궈온 '빛의 혁명'이었음을 강조하며, "최근 다시 여성을 지우려는 시도가 있으나, 페미니즘이라는 거대한 시대적 정의를 막을 수는 없다"라고 경고했다.청년 여성 시민 조은서씨는 대학 시절 페미니즘 동아리 개설 시도가 사이버불링으로 좌절된 경험을 꺼내며, "여성에게 페미니스트임을 밝히는 것은 신변의 위협까지 감수해야 하는 위험한 선택이 되었다"라고 지적했다. 또한 그는 "우리가 요구하는 것은 특권이 아니라 '죽지 않고 맞지 않을' 최소한의 생존권"이라며, "침묵을 강요하는 사회에 맞서 서로의 목소리가 연결될 때 비로소 세상이 바뀔 것"이라며 지속적인 투쟁과 연대의 의지를 밝혔다.한편 폭력이 존재하나 여전히 잘 드러나지 않는 여성 장애인과 농민의 발언도 이어졌다.이미진 전남여성장애인연대 대표는 "여성장애인은 사회 가장 낮은 곳에서 여전히 보이지 않는 폭력에 노출되어 있다"라며 분노의 목소리를 높였다. 이 대표는 이동권·노동권 배제가 결국 폭력의 시작점이 됨을 지적하며 "여성 장애인의 삶을 배제한 성평등 정책과 폭력 대응은 실패"라고 규정했다. 이어 여성장애인 폭력 실태 규명과 피해자 지원체계의 전면 재구성을 요구했다.오순이 전국여성농민회총연합 광주전남연합 사무처장은 "농촌의 가부장적 차별에 맞서 여성농민 또한 농업의 주체로 인정받기 위해 투쟁하고 있다"라며 연대의 뜻을 밝혔다. 오 사무처장은 "성차별과 폭력에 맞선 연대의 힘으로 억울한 죽음이 없는 사회를 만들어야 한다"며, 다양성과 인권이 존중되는 평등한 세상을 위해 여성농민도 끝까지 함께 하겠다고 강조했다.퍼포먼스에 이어 오후 4시 30분부터는 강남역 여성살해사건 10주기의 의미를 심층적으로 짚고, 지역 내 여성폭력의 현실을 고발하며 강남역 이후 여성운동 및 지역 사회 연대 활동의 방향을 논의하기 위한 릴레이 토론회가 진행되었다.현선 목포여성의전화 이사는 "여자라서 죽는 사회"를 과연 사회라고 부를 수 있는가 질문하며, 오히려 공공의 영역에서 여성, 성평등, 페미니즘이라는 말이 지워지는 현실을 꼬집었다. 특히, 강남역 사건 당시 발화된 여성의 경험과 언어가 사회 공동의 지식으로 남지 않았다고 말하며, 개인으로만 존재하게 되는 지금의 사회에서 페미니즘의 언어를 사회적인 것으로 재구성할 것을 제안했다.김수아 전남여성인권단체연합 대표는 "전남에서 '여자라서' 피해를 당한다는 것은 더 깊숙이 고립된다는 뜻"이라며 전남 지역 여성폭력의 현실을 고발했다. 그는 신안 여교사 집단 성폭행 사건 등을 언급하며, 이동이 어렵거나 상담센터가 부족한 상황과 '지역 이미지를 지키자'는 공동체의 침묵이 피해자를 고립시킨다고 지적했다. "전남에서 강남역을 기억한다는 것은 배를 타지 않으면 나올 수 없는 섬에서 신고조차 하지 못한 여성들의 고통을 증언하는 것"이라고 말한 김 대표는 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 지역에서 계속해서 결집해야 한다고 강조했다.목포여성장애인성폭력상담소 배수지 소장은 제도적 개선에도 불구하고 장애여성에게 장애는 여전히 개인이 감당해야 하는 문제로 여겨진다고 말했다. 특히 장애와 성인지에 대한 교차적 관점이 없는 수사 과정으로 인해 장애여성의 피해가 인정되지 않는 현실을 고발했다. 배 소장은 "원인은 우리가 아닌 콘크리트 벽처럼 공고해진 구조적 차별에 있다"며, 이를 깨기 위해 차별의 실체를 단단히 가시화해야 한다고 강조했다. 마지막으로 그는 장애 여성이 스스로 이야기할 수 있는 사회를 만들기 위해 우리 모두가 연대할 것을 촉구했다.강나연 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원은 "현재 대학은 학내 페미니즘을 탄압하고 대자보조차 허용하지 않는 적극적인 민주주의의 퇴행의 길을 걷고 있다"고 비판했다. 대학 내 안티 페미니즘 백래시를 돌파하기 위해서는 사건에 대한 단순한 '각성'을 넘어 단단한 '결집'과 '행동'이 필요하다고 강조했다. 그는"강남역을 알리는 일은 여성폭력 해결을 포기하지 않겠다는 씨앗을 뿌리는 일"이라 정의하며 앞으로도 대학 내 여성운동을 멈추지 않겠다는 결심을 밝혔다.박지아 서울여성회 성평등교육센터장은 "'강남역'은 여성들의 추모행동이 직접 명명하고 규정한 저항의 상징"이라고 강조했다. 박 센터장은 여성 안전이 가장 절실한 의제임에도 지난 10년간 사회적 논의가 진전되지 못했음을 지적하며, "국가의 책임 방기 속에 여성 안전의 의미가 제대로 논의되지 못했다"고 성찰했다. 이어 "이제는 여성폭력의 구조적 해결이 무엇인지 구체적인 상을 그려야 할 때"라며 강남역 10주기를 기점으로 한 '새로운 여성운동'을 제안했다.토론회 참가자들은 나에게 강남역은 "여성운동을 시작하고 이어가며, 만들어갈 이유"이다, "살아남은 여성들의 반격이 시작되는 곳"이다 등 강남역의 의미를 나눴다. 또한, 여성폭력을 해결하기 위해 국가가 책임지고 성평등 사회를 만들고, 우리 모두가 연대와 행동으로 이어나가야 한다고 목소리를 높였다.페미연대는 현재 진행 중인 <강남역을 절대 잊지 않겠습니다> 여성선언에 목표했던 5,170명을 넘어 6,400여 명이 동참했다고 밝혔다. 페미연대는 사건 당일인 5월 17일 강남역 현장에서 열리는 '강남역 여성살해사건 10주기 추모행동'에서 전국에서 모인 여성선언 결과를 발표하고 성평등 사회 실현을 위한 대정부 촉구에 나서는 한편, 강남역 여성살해사건 당시 강남역 10번출구를 뒤덮었던 추모 포스트잇을 재연하고, 그간 20여 차례 진행된 '전국 순회 여성폭력 다이인'을 대규모 인원이 참여하는 퍼포먼스로 마무리하며 강력한 행동의 의지를 선포할 계획이다.