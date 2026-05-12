성소수자 단체, 이재명 정부 향해 "평등 미룰 수 없다"

큰사진보기 ▲기자회견 참석자들의 모습 ⓒ 주영민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구호를 제창하는 각개 사회단체 활동가 ⓒ 주영민 관련사진보기

큰사진보기 ▲이종원 국민경청비서관실 행정관에게 요구안을 전달하는 모습 ⓒ 주영민 관련사진보기

성소수자 단체를 비롯해 노동계, 여성계, 종교계 인사들이 한자리에 모여 "차별금지법 제정과 혼인평등 보장 등 핵심 입법 과제를 더 이상 미룰 수 없다"고 정부를 향해 외쳤다. 이들은 '성소수자 평등의 날'을 선포하며 본격적인 사회적 행동에 나서겠다고 밝혔다.박한희 공동대표는 12일 열린 기자회견에서 "1990년 5월 17일 세계보건기구(WHO)가 동성애를 정신질환 목록에서 제외한 이후 36년이라는 시간이 흘렀지만, 한국 사회에서 성소수자들은 여전히 제도적·사회적 장벽 속에서 온전한 삶을 보장받지 못하고 있다"고 지적했다.이어 "성소수자의 자살 생각 비율이 일반인의 8배에 달하는 심각한 상황은 개인의 문제가 아니라 사회적 차별과 배제의 구조가 만들어낸 결과"라고 설명하고, "성별정정과 동성결혼과 같은 기본적인 권리조차 여전히 제도적으로 보장되지 않고 있는 현실을 더 이상 방치할 수 없다"고 말했다.박 공동대표는 특히 "국제성소수자혐오반대의날의 의미를 확장해 '성소수자 평등의 날'로 새롭게 선언하고, 단순한 기념을 넘어 적극적인 권리 쟁취 투쟁에 나서겠다"고 밝히며, 오는 5월 16일 오후 3시 광화문 동십자각 일대에서 성소수자 평등대회를 개최해 사회적 목소리를 더욱 조직적으로 모아낼 계획이라고 덧붙였다.장예정 차별금지법제정연대 상임집행위원장은 이재명 대통령을 향해 "광장에서 분출됐던 시민들의 요구와 열망을 결코 잊어서는 안 된다"고 강조하면서, "현재 사회대개혁 과제에서 성소수자와 여성의 의제가 점점 후순위로 밀려나고 있고, 차별금지법 역시 정치적 의지 부족 속에서 방치되고 있다"고 비판했다.또한 "동성혼 반대 집회에 내란 옹호 세력이 핵심적으로 결합해 있다는 점은 단순한 의견 대립을 넘어 민주주의 가치와도 연결된 문제"라고 지적하며, "정부와 국회는 더 이상 침묵하지 말고 시민의 요구에 책임 있게 응답해야 한다"고 촉구했다.이날 기자회견 참가자들은 공통적으로 차별금지법 제정, 혼인평등법 도입, 트랜스젠더 성별 인정법 제정을 핵심 요구안으로 제시하며, 이는 특정 집단의 권리가 아니라 헌법이 보장하는 기본권의 확장이라는 점을 거듭 강조했다.노동계 역시 연대의 뜻을 분명히 했다. 권수정 민주노총 여성위원장은 "민주노총은 성소수자 조합원이 함께하는 조직으로서 내부 논의와 실천을 지속적으로 확대하고 있다"고 밝히며, "오는 16일 전국교직원노동조합이 성소수자위원회를 출범시키고 학교 현장에서 지지 행동을 구체화하는 흐름은 노동운동이 사회적 약자의 권리와 결합해 나가는 중요한 전환점"이라고 설명했다. 또한 "언론노조가 마련한 성소수자 보도 가이드라인처럼 성소수자의 존재를 찬반의 문제가 아닌 '존재 그 자체'로 인식하는 사회적 전환이 필요하다"고 강조했다.여성계 또한 구조적 차별의 맥락에서 성소수자 문제를 짚었다.한국여성단체연합 상임대표 양이현경 공동대표는 "여성이라는 이유만으로 임금과 승진에서 차별을 겪는 현실처럼, 이성애 중심의 사회 구조 속에서 성소수자와 장애인 등 다양한 집단이 중첩된 차별을 경험하고 있다"고 지적하며, "성소수자의 높은 자살률은 개인의 취약성이 아니라 사회가 만들어낸 배제의 결과"라고 밝혔다. 이어 "정부가 헌법 제10조에서 규정한 인간의 존엄과 가치를 실질적으로 구현하려면 관련 입법을 더 이상 미뤄서는 안 된다"고 강조했다.종교계 내부에서도 성찰과 비판의 목소리가 이어졌다. 한국교회인권센터 류순권 소장 (목사) 는 "그동안 한국 교회가 성소수자 차별 문제 앞에서 침묵했을 뿐 아니라 때로는 혐오를 조장하는 데 앞장서온 점에 대해 깊은 부끄러움과 책임을 느낀다"고 밝히며 "정부가 일부 종교 세력의 반대에 휘둘려 정책 결정을 미루는 것은 정당화될 수 없다"고 말했다.조계종 사회노동위원회 선우 스님 역시 "약자와의 약속을 저버리는 행위는 또 다른 형태의 사회적 배반이자 민주주의 훼손"이라고 지적하며 정부의 책임 있는 역할을 촉구했다.참석자들은 기자회견 직후 대통령실 국민경청비서관실을 통해 요구안을 공식 전달하며 "성소수자는 이미 이 사회 곳곳에서 살아가고 있는 시민이며, 국가는 이들의 존재를 사후적으로 인정하는 것이 아니라 권리를 적극적으로 보장해야 할 책임이 있다"고 강조했다.