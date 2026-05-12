"송전선로 입장 밝혀라"... 충북환경단체, 지선 후보자에 공개 질의

큰사진보기 ▲청주충북환경운동연합 등 충북지역 환경단체와 시민사회단체가 6?3지방선거에 출마하는 후보자들에게 용인국가반도체 산단 건립과정에서 충북지역을 지나가는 고압송전선로에 대한 입장을 밝히라고 요구했다. (사진 : 청주충북환경운동연합 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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송전탑저지충북대책위 공개정책 질의서 전문

△ 용인 반도체 산단 전력 공급 송전선로 반대 입장 표명할 수 있습니까?

△ 지방선거 이후에도 주민 동의 없이 송전선로가 추진될 경우, 중앙 정부에 송전선로 반대 건의를 할 수 있습니까?

△ 용인 반도체 산단 전력 공급 송전선로 백지화를 위한 방안은 무엇입니까?

△ 생태 파괴, 재벌 특혜문제 등의 문제를 가지고 있는 반도체 클러스터 추진에 대해 재검토가 필요하다고 보십니까?

△ 송전선로 입지지역 주민을 보호하기 위한 대책은 무엇입니까?

△ 주민들의 송전선로 반대 투쟁을 법률적, 행정적으로 지원할 의향이 있습니까?

△ 송전선로로 인한 주민 피해, 생태 환경영향 등에 대한 선제적 조사를 진행할 의향이 있습니까?

△ 반도체 산단 분산 배치에 관한 사회적 논의가 결론을 낼 때까지 입지선정위원회 운영을 중단하라는 입장을 표명할 수 있습니까?

△ 충북에서 공공부문이 책임지는 재생에너지 확대가 절실합니다. 이에 대한 후보자의 계획은 무엇인지 밝혀주십시오.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주충북환경운동연합 등 충북지역 환경단체와 시민사회단체가 6·3지방선거 출마 후보자들에게 용인국가반도체 산단 건립과정에서 충북지역을 지나가는 고압송전선로에 대한 입장을 밝히라고 요구했다.12일 환경단체와 시민사회단체로 구성된 '용인반도체 국가산단 재검토 초고압 송전탑 건설 반대 충북대책위원회'(이하 송전탑충북대책위)는 기자회견을 열고 후보들에게 보내는 정책질의서를 발표했다.이들은 "용인 반도체 국가산업단지 건설은 에너지 생산은 지방에서, 소비는 수도권에서 이뤄지는 불균형한 구조를 심화시킨다"며 "전력 생산과 송전선로 건설에 따른 피해를 비수도권 경유 지역에 전가하는 등 지역 주민의 건강권·환경권·재산권을 침해하고 있다"고 밝혔다.이어 "충북에는 청주, 제천, 괴산, 영동 등 충북 11개 시군 모두가 경과지역에 포함돼 송전선로 건설이 추진 중"이라며 "청주시와 제천시, 영동군 주민대책위와 충북대책위가 구성돼 저지 투쟁을 이어가고 있다"고 전했다.또 "송전선로 입지 선정은 한국전력 주도하에 비민주적이고 폐쇄적으로 운영되고 있다"며 "절차적 정당성 문제가 지속적으로 제기되고 있다"고 밝혔다.송전탑충북대책위는 "지방선거는 지역 사회의 지속가능한발전을 위한 정책이 논의되고 이를 통해 후보자가 선택받아야 한다"며 "현실은 구도와 정당만 난무하고, 용인 반도체 산업단지에 전력을 공급하기 위해 충북 지역 곳곳에 건설을 추진 중인 송전탑에 대한 분명한 입장을 얘기하는 후보가 없다"고 지적했다.이들은 "송전탑 충북대책위는 충북지역 송전탑 건설 계획에 대해 지방선거 후보자들이 어떤 입장을 가지고 있는지 답변을 듣고자 한다"며 정책질의를 보내게된 배경을 설명했다.한편 송전탑충북대책위가 후보들에게 질의한 내용은 10개 사항으로 다음과 같다.이들은 후보자가 답변한 내용을 지방선거 전에 유권자들에게 공개할 예정이다.