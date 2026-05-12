부산 현장 교사들 "학교 덮친 딥페이크 범죄, 강력 처벌해야"

▲경찰은 외주업체 전산장비 유지·보수 직원 30대 남성 ㄱ씨가 2021년부터 2025년까지 부산 19개 초중고 학교 여성 교직원 194명의 PC에서 사진과 영상을 저장해 이 가운데 일부를 딥페이크 영상으로 만든 혐의(정보통신망법, 성폭력처벌법 등 위반)로 구속 송치했다고 밝혔다. 관련 USB에 분류돼 있던 폴더. ⓒ 부산경찰청 관련사진보기