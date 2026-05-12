정의당충북도당, LG화학청주공장 강제휴업 철회 촉구

큰사진보기 ▲LG화학 청주공장 임시휴업 규탄 기자회견전국화섬식품노조 LG화학LG에너지솔루션청주지회 조합원들이 11일 오전 고용노동부 청주지청 앞에서 LG화학의 임시 휴업을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

정의당충북도당(위원장 이병주)이 지역 정치권에선 처음으로 LG화학청주공장 임시 휴업사태에 대한 입장을 밝혔다.12일 정의당충북도당은 성명을 통해 LG화학청주공장은 임시휴업을 즉각 철회하라고 요구했다.이들은 "5개월째 대기발령 상태에 있었던 현장직 조합원을 포함한 120여명에 대해 노조와 사전 협의없이 재택휴업명령을 내렸다"며 "노동자의 고용불안을 야기하고 지역경제에 악영향을 미칠 휴업조치를 규탄한다"고 밝혔다.이어 "LG화학은 지난해, 수처리사업부 워터솔루션 매각당시에도 검토되거나 확정된 것은 없다더니 일방적인 매각결정을 내린 바 있다"며 "대기발령과 휴업, 전환 배치가 노동조합과 사전 협의 없이 진행된다면 명백한 단체협약위반으로 노동부가 즉각적인 조사에 나서야 한다"고 요구했다.정의당충북도당은 김영환 충북지사와 이범석 청주시장 등 정치권이 나서야 한다고 밝혔다.이들은 "3년 전 충북도와 청주시는 LG화학 RO엠브레인필터 제조공장 증설 투자협약을 체결하며 적극적인 행정지원을 약속했다"며 "LG화학에게 각종 행정지원을 제공하는 것은 지역경제를 활성화하고 지역민의 일자리 보장을 기대하기 때문일 것"이라고 전했다.그러면서 "이범석 청주시장과 김영환 충북도지사는 선거운동하기 전에 노동자들의 고용안정을 위해 총력을 기울일 것을 강력하게 촉구한다"고 밝혔다.한편 LG화학은 청주공장 일부 부서에서 일하던 노동자 120명에 대해 지난 11일부터 재택휴업에 들어갔다. 노조는 단체협약에 따라 고용안정위원회를 열고 협의를 해야 함에도 일방적으로 사측이 휴업을 강행했다며 크게 반발하고 있다.