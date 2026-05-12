이 대통령 "포퓰리즘적 긴축 재정론 함정에 빠져선 안 된다"

이재명 대통령이 "국민의 눈을 속이는 포퓰리즘적인 긴축 재정론의 함정에 빠져서 안 된다"며 '적극 재정' 기조 하에 하반기 경제성장 전략 수립과 내년도 예산 편성에 나설 것을 주문했다.
이 대통령은 12일 주재한 국무회의에서 "재정의 적극적이고 전략적 운용이 민생경제에 실질적 동력을 제공할 수 있다는 점이 연구결과로 확인됐다"면서 이를 지시했다.
지난해 지급했던 민생회복 소비쿠폰이 지역 소상공인 매출을 소비쿠폰 100만 원당 43만 원 늘리는 효과를 거뒀다고 확인됐다는 것.
이에 대해 이 대통령은 "100만 원의 재정을 투입해서 143만 원의 경제효과를 거둔 것인데 2차, 3차 효과도 있을 것"이라며 "다른 여러 분석에서도 적시에 이뤄진 과감한 재정 투입이 내수를 진작하고 경제 전반에 활력을 불어넣는다는 점이 일관되게 입증되고 있다"고 했다.
이어 "이런 객관적 사실에도 불구하고 마치 돌림노래처럼 긴축을 강요하는 목소리가 일각에 존재한다"라며 "국가 채무를 명분으로 들고는 있는데 사실상 민생고통을 수수방관하라는 무책임한 목소리"라고 비판했다(관련기사 : 직접 등판한 류덕현 "순부채비율 10%는 연기금 착시? 명백한 자기모순"
https://omn.kr/2i3ob).
특히 "한때 절약이 미덕일 때가 있었다. 안쓰고 아끼고 허리띠 졸라매고. 그러나 지금은 소비가 미덕인 시대다. 돈이 안 돌아 문제인 시대가 됐다"라며 "이럴 땐 투자를 통해서 경제가 순환하게 하는 것이 정부의 역할"이라고 강조했다.
이 대통령은 또한 "(우리나라의) 실질적인 채무는 GDP 대비10% 정도라는 국제기관의 발표도 있었다. 다른 어느 나라보다도 국가채무구조가 우량하다는 것"이라며 "지금과 같은 위기 시대에는 아끼는 것도 중요한데 오히려 국가 역량을 키우는 데 투자를 할 필요가 있다"고 지적했다.
구체적으론 "적극적 재정을 통해서 내수를 활성화하고 또 경제성장률과 GDP 자체를 높이면 분모가 커져서 국가부채비율은 오히려 떨어진다"며 "특히 이 과정을 통해서 잠재성장률과 생산성이 제고되면 세입 기반도 확대되고 부채비율은 장기적으로 낮아져서 경제의 성장판이 더욱 두터워지는 선순환 구조를 실현할 수 있다"고 주장했다.
아울러 "지금은 투자를 통해서 잠재력을 키울 수 있는 시기"라며 "정부는 적극적인 재정 정책을 통해 국민경제 대도약의 발판을 닦는 데 역량을 집중해야 하겠다. 이런 기조를 바탕으로 하반기 경제성장전략 수립과 내년도 예산편성에 임해 주길 당부드린다"고 했다.