'여고생 살해범' 알바 동료 여성 살인예비 혐의 추가되나

심야에 얼굴도 모르는 여고생을 흉기로 살해한 20대가 오랜 기간 스토킹하던 아르바이트 동료 여성을 살해하려 한 정황이 드러나면서 살인예비 혐의가 추가로 적용될 것으로 보인다.
12일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, '여고생 살해 사건'을 수사 중인 광주광산경찰서는 이날 살인과 살인 미수 혐의 등을 받는 장아무개(24)씨를 상대로 추가 조사를 벌인다.
이날 조사에서 경찰은 장씨에게 범행 동기, 계획 범죄 여부, 추가 여죄를 조사할 계획이다.
경찰 관계자는 "확보한 증거와 행적 자료를 바탕으로 (검찰 송치 전) 최종적인 조사를 진행한다"고 설명했다.
장씨는 지난 5일 새벽 0시 11분께 광주광역시 광산구 월계동 한 대학 앞 인도에서 여고생(17)을 살해하고 비명을 듣고 달려온 남학생(17)에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다.
또한 여고생을 살해하기 이틀 전인 지난 3일 새벽, 식당 아르바이트 동료였던 외국인 여성 A씨의 집을 찾아가 A씨를 성폭행하고 1년 넘게 A씨를 스토킹한 혐의도 받는다.
장씨는 A씨와 관련된 자신의 혐의 대부분을 시인한 것으로 전해졌다.
경찰은 이날 추가 조사에서 장씨가 성범죄 등을 감추기 위해 A씨에 대한 살인을 계획했는지를 추궁할 것으로 보인다.
앞서 A씨와 A씨 가족은 <오마이뉴스> 취재진에 '살해범'이 흉기를 구입해 자신을 죽일 생각으로 찾아 배회하던 중 여고생을 공격한 것으로 보인다고 주장했다.
A씨 측은 "광주를 떠나기 위해 사촌 언니와 옷가지를 챙기러 집에 갔을 때 집 주변을 서성이는 장씨를 봤다. 경찰 조사 과정에서 집에 오기 전 장씨가 흉기를 구매한 사실을 알게 됐다"고 말했다.
이어 "그 뒤로 이틀 동안 A씨를 찾기 위해 주변을 배회하다 길을 가던 여학생이 참변을 당한 것"이라며 "'묻지마 살인' 같은 게 아니다. 자신의 범행이 탄로 날 상황에 처하자 계획적으로 살인을 계획한, 잔혹한 범죄라고 생각한다"고 덧붙였다.
A씨 측의 주장대로 경찰 조사에서 장씨가 범죄를 사전에 계획한 것으로 밝혀지면, 장씨에게는 기존의 혐의에 살인예비가 추가될 것으로 보인다.
경찰 관계자는 "조사를 통해 입증하기 위한 단계"라며 "수사 내용에 관해서는 확인해 줄 수 없다"고 말했다.
경찰은 늦어도 오는 15일까지 수사를 마치고 장씨를 검찰에 송치할 방침이다.
[관련기사]
[단독] '여고생 살해범', 이틀 전 알바 동료 여성 살해 위협
https://omn.kr/2i4wz
[단독] 광주 여고생 살해범, 추가 범행도 수사 중
https://omn.kr/2i439
'도주 우려' 광주 여고생 흉기 살해 20대 구속 https://omn.kr/2i3cy
심야 광주 도심 여고생 흉기 살해 20대 남성 검거
https://omn.kr/2i1y9