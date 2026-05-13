사찰 공양간서 흐르는 트로트, '굿즈'까지 만드는 이 스님이 사는 법

▲공주 신원사 성관주지스님이 신원사 탱화에 등장하는 호랑이에 착안해 '어리숙하지만 지혜로운 호랑이'라는 의미의 캐릭터 '어리범'과 계룡산 산왕대신을 형상화한 굿즈를 들어 보이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기