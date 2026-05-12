영국·프랑스 주도 다국적군 회의... 한국도 참석

큰사진보기 ▲호르무즈 해협의 이란 해안과 케슘 섬의 항공 사진 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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한국이 호르무즈 해협 상선 통행 문제를 논의하는 영국·프랑스 주도 다국적군 관련 회의에 참석한다.국방부는 12일, 우경석 국방부 정책기획관(국장급·육군 소장)이 12일(현지시각) 비대면 화상회의로 진행되는 영국·프랑스 주도 다국적 군사 임무 관련 회의에 참석할 예정이라고 밝혔다.우 기획관은 오는 12~13일(현지시각) 미국에서 개최되는 한미 통합국방협의체(KIDD)참석차 미국 출장 중인 안규백 국방부 장관을 수행하고 있는 김홍철 국방정책실장을 대신하는 것으로 알려졌다.이번 회의는 영국과 프랑스 국방부 장관이 40여 개국과 공동 주재하는 것으로, 지난 4월 22~23일 런던 북부 노스우드 영국군 상설본부에서 열린 국제군사 계획 회의의 후속 점검 성격으로 진행된다.최근 영국과 프랑스는 미국과 별도로 호르무즈 해협 통항 회복을 지원하는 다국적군을 구상하고 있다.프랑스는 최근 지중해에 배치되어 있던 샤를 드골 항공모함 전단을 홍해·아덴만 지역 바브엘만데브 해협 인근으로 이동시켰고, 영국 역시 해군 구축함 HMS 드래곤함을 중동으로 이동시킨다고 밝혔다.국방부는 "합동참모본부와 함께 호르무즈 해협의 안전 통항 보장을 위한 국제사회의 공조 논의에 적극 참여하여 정세와 동향을 파악, 관련 국가들과도 긴밀히 소통하고 있다"면서 "국제법 및 국제 해상로의 안전, 한미 동맹 및 한반도 안보 상황, 국내법 절차 등 여러 요인을 종합적으로 고려한 가운데 관계 부처와 현실적 기여 방안을 검토할 것"이라고 설명했다.