번영의 도시 울산, 그 이면에 드리운 의료 불모지 그림자

2026 지방자치단체 선거가 코앞이다. 연일 응급실 뺑뺑이 비극 소식이 들려오고 지역의료 붕괴의 현실은 더욱 극심해지고 있는 지금, 이번 지선은 공공의료 선거여야만 한다. 그러나 이번 지선에 출사표를 던지는 후보자들 중에 제대로 된 공공의료 대책을 내놓는 이들을 찾아보기 어렵다. 의료에서 소외된 지역 주민들을 대변하는 지역 정치는 어디로 실종되었단 말인가? 이에 지역의료붕괴를 해결할 ‘좋은 공공병원’을 세우기 위해 활동해온 ‘좋은공공병원만들기운동본부’가 각 지역 공공의료 현안에 대한 연속 기고를 준비했다. 이 글은 그 두번째 글이다.

큰사진보기 ▲구급차 자료사진. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 울산건강연대 대표입니다.

대한민국의 경제 성장을 견인하며 산업수도라는 찬사를 받아온 울산광역시. 그러나 120만 시민의 삶을 지탱하는 보건의료 안전망을 들여다보면 그 화려한 위상은 신기루처럼 사라진다. 2026년 기준 울산의 공공의료기관 비중은 단 1.0%에 불과하다. 전국 평균 5.2%의 5분의 1 수준이며, 공공의료 병상 수 비중 역시 0.9%로 전국 최하위다. 인구 100만 이상 대도시 중 일반 진료를 수행하는 공공병원이 없는 곳은 울산이 유일하다. 공공병원은 시립노인 요양병원 뿐이다.이 통계는 단순한 숫자가 아니라, 울산 시민들이 마주하는 생존의 확률이다. 코로나19 팬데믹 당시 울산시민들은 가장 부유한 도시라는 허상의 실체를 처절하게 경험하였다. 아직도 우리는 그때의 기억을 지울 수 없다. 공공병원이 없는 울산시민들은 병실이 없어 819명의 시민이 구급차에 몸을 싣고 타 지역으로 떠돌아야 했다. 30년간 보건의료 현장을 지켜온 사람으로서 무기력하게 지켜봐야만 했던 당시 상황은 행정의 무능을 넘어선 국가와 지방정부의 직무유기로 보였다. 이제 더 이상 시민의 목숨을 운에 맡길 수 없기에 여론조사에서 울산시민 95%가 의료원 설립에 찬성하고 있다.울산의료원 설립은 120만 시민의 숙원 사업이다. 그러나 기획재정부는 여전히 경제성과 수익성이라는 잣대를 들이대며 예비타당성 조사라는 벽을 세우고 있다. 지방정부는 의료원 설립을 여전히 우선 순위에서 뒷전으로 미루고 있다. 정치권의 무관심과 행정의 무능 속에 울산의 의료지표는 위험 수위를 넘어 지방 소멸 위기 징후의 대표적 지표가 되고 있다.울산의 응급의료 지표를 보면 2024년 기준 인구 10만 명당 응급의학 전문의 수는 서울이 11.7명인 반면, 울산은 고작 2.8명이다. 중환자 병상 역시 서울(23.2개)에 비해 현저히 적은 19.1개이며, 소아 중환자 병상은 0개다. 소아 응급실을 찾아 부산과 대구로 원정 진료를 떠나는 소아과 난민과 소아과 오픈런을 해야 하는 부모들의 고통에 대해 이제 답해야 한다. 아이를 낳을 수도, 아이를 키울 수도 없는 도시가 앞으로 존립 가능하겠는가. 시장 후보들은 중앙정부를 향해 '예비타당성 조사 면제'를 강력히 요구하고, 임기 내 울산의료원 착공을 확약하는 결단력을 보여야 한다.인프라 만큼 중요한 것이 의료 인력의 지역 안착이다. 1988년 지역 의료 불균형 해소를 조건으로 설립 인가를 받은 울산대학교 의과대학은 30년이 넘는 기간 동안 울산 시민을 기만해 왔다. 의대 설립 인가지인 울산을 떠나 교육과 실습의 90% 이상을 서울 아산병원에서 진행하며 사실상 서울 소재 대학처럼 운영되고 홍보해 왔다.울산이 아닌 서울에서 교육을 하면서 수도권 학생들을 대상으로 하는 학교 운영으로 영남권 타 의대 졸업생의 75~80%가 지역에 남아 인술을 펼치는 동안 울산의대 졸업생은 단 8%만이 울산에 취업했다. 지역 인재 양성이라는 목적은 실종되었고, 울산은 의사 공급의 사각지대로 전락했다.심지어 의대 대학원과 간호 대학원마저 서울에서 미인가로 운영하며 최근 5년간 135억 원의 연구비를 타 지역에서 집행해 왔다. 시장 후보들은 울산의대와 대학원의 완전한 교육 환원을 강력히 압박하고 이를 어길 시 정원 회수 등 강력한 법적 대응을 공약해야 한다. 지방사립의대가 편법으로 수도권에서 교육할 수 없도록 고등교육법을 보다 엄격하게 개정해야 한다.공공의료의 부재는 사회적 약자들에게 더욱 가혹하다. 현재 전국적으로 공공어린이재활병원 4개와 9개의 재활의료센터가 건립 또는 지정되어 운영 중이지만 울산에는 공공어린이 재활센터가 없어 아이들이 집중치료시기를 놓치거나 치료에 많은 어려움을 겪고 있다. 울산 장애아동 입원 환자의 자체 충족률은 44.3%로, 전국 특·광역시 중 최하위다. 집중 재활 치료가 가능한 의료기관은 단 4곳뿐이며 아이들은 치료를 위해 일주일의 절반을 고속도로 위에서 보낸다.장애인들이 이동의 제약 없이 건강권을 누릴 수 있는 인프라 구축을 위해, 울산공공어린이재활센터와 지역장애인보건의료센터 설립을 강력히 요구한다. 특히, 인구 100만이 넘는 광역시 가운데 울산만 지역장애인보건의료센터가 없다는 사실을 울산시민은 더 이상 용납할 수 없다.울산은 근대화 과정에서 많은 노동자들의 피와 땀으로 우리나라의 성장을 이끌어 왔다. 그들의 건강권은 성장의 그늘에 가려져 왔다. 특히 울산 경제활동인구의 36.3%인 50인 미만 소규모 사업장 노동자, 비정규직, 자영업자 등 취약노동자들은 건강 사각지대에 방치되어 있다. 산업재해 사망자의 80% 이상이 발생하는 소규모 사업장 노동자들은 안전보건 관리의 사각지대에 놓여 있다.이들의 심뇌혈관계 질환과 근골격계 질환을 예방하고 체계적으로 관리할 '취약노동자 건강증진센터'가 구군별로 설치되어야 한다. 또한 거동이 불편한 환자들이 돌봄과 진료를 받을 수 있도록 보건소 내 '재택의료센터'를 구축해야 한다. 울산 지역의 재택의료센터는 민간 의원 7개 정도이다. 사회적 돌봄이 중요해지고 있는 상황에서 5개 구군별 보건소 내에 재택의료센터를 설치하여 방문진료 및 재택의료 제공, 만성질환 및 고위험군 관리, 퇴원환자 지속관리, 지역 의료기관 연계 사업 등 지역의료관리의 중심이 되어야 한다. 건강생활지원센터가 각 구에서 운영 중이거나 건립 중이지만 재정이 넉넉한 울주군은 아직 없다. 주민의 건강 격차를 해소할 울주건강생활지원센터 설립 역시 더 이상 미룰 수 없다.한밤중에 아픈 아이를 업고 타 도시의 응급실을 찾아 헤매는 부모의 공포, 사고 현장에서 치료 골든타임을 놓치는 노동자의 안타까운 소식은 이제 울산에서 사라져야 한다. 우리는 제9회 지방선거에 나서는 시장 후보들에게 공공의료 확충과 의대 환원을 표를 얻기 위한 공약(空約)으로 취급하지 말 것을 요구한다. 우리는 경제성 논리 뒤에 숨지 말고, 예산 타령으로 회피하지 말고 시민의 생명이 우선임을 알아주는 시장을 원한다. 이제, 정치가 답해야 할 시간이다.