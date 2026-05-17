"왜 휠체어 타요?" 아이가 물으면 "쉿" 말고 이렇게 알려주세요

큰사진보기 ▲휠체어 탄 이웃일상에서의 자연스러운 만남 ⓒ 박혜현 관련사진보기

"여러분, '장애'라는 말을 들으면 무엇이 떠오르시나요?"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

특수교사이자 장애이해교육 강사인 나는 매번 강의의 첫머리에서 모든 연령의 청중에게 같은 질문을 던진다.이 질문에 반응하는 풍경은 세대별로 극명하게 갈린다. 초등학교 교실에서 만나는 아이들의 대답은 투명하고 활기차다. 질문이 떨어지기가 무섭게 아이들은 손을 번쩍 들며 외친다. "휠체어요!", "안경요!", "장애인 화장실 표지판에서 봤어요!", "우리 아파트 주차장에 그려진 파란색 그림요!" 아이들에게 장애는 일상에서 마주치는 구체적인 사물이자, 호기심을 자극하는 하나의 특징이다. 틀에 박히지 않은 그들의 답변 속에서 장애는 이미 삶의 풍경 일부로 존재하며, 그 질문은 곧 열띤 소통의 시작이 된다.반면 성인들을 대상으로 한 강의실의 공기는 사뭇 다르다. 휠체어를 탄 강사가 눈앞에 서 있는 상황에서 '장애'라는 단어를 입 밖으로 꺼내는 것을 극도로 조심스러워한다. 누군가는 혹여나 말실수를 할까 봐 마른침을 삼키고, 누군가는 강사의 시선을 피해 애꿎은 필기구만 만지작거린다. 그들의 머릿속에는 '실례', '상처', '비극' 같은 단어들이 복잡하게 얽혀 있을 것이다. 장애를 언급하는 것 자체가 당사자에게 무례함이나 아픔이 될 수 있다는 과도한 배려, 나는 그것을 '서늘한 배려'라 부른다.이러한 온도 차는 일상이라는 무대 위에서 더욱 생생하게 드러난다. 휠체어를 타고 대형 마트나 공원을 지나다 보면, 아이들은 반짝이는 눈으로 거침없이 다가온다. "우와, 아줌마 이건 왜 타요?", "손으로 밀면 힘들지 않아요?", "버튼 누르면 혼자 가요?" 아이들에게 내 휠체어는 자전거만큼이나 신기한 탈것이자, 탐구하고 싶은 새로운 기계일 뿐이다.물론 오늘날 우리 사회의 부모들은 과거와 다르다. 과거에는 아이가 질문을 던지는 순간 사색이 되어 아이의 입을 틀어막거나 황급히 자리를 피하는 경우가 많았다면, 요즘의 성숙한 부모들은 차분하게 대응하려 노력한다. 아이의 눈높이에 맞춰 "저분은 우리가 신발을 신고 걷는 것처럼 휠체어라는 도구를 이용해서 이동하시는 거야"라고 설명해 주는 모습은 이제 우리 사회의 기분 좋은 표준이 되어가고 있다.하지만 우리가 한 걸음 더 나아가야 할 지점은 장애를 대하는 심리적 무게를 덜어내는 일이다. 여전히 많은 어른이 장애를 마주할 때 '결례를 범할지 모른다'는 정중한 긴장감을 유지하곤 한다. 누군가의 일상을 멋대로 '극복'이나 '사투'로 규정하며 동경과 연민의 시선을 동시에 보내는 것, 혹은 무례하지 않으려 아예 시선을 거두어버리는 것 역시 정중한 방식의 단절이다. 이러한 거리두기는 장애인을 공동체의 평범한 이웃이 아닌, 특별한 시선으로 바라봐야만 하는 '분리된 대상'으로 머물게 한다.우리가 장애라는 형질을 조금 더 가볍고 긍정적으로 바라볼 수 있다면, 이 경직된 상황은 의외로 훨씬 더 자연스럽게 해결될 것이다. 장애를 반드시 극복해야 할 시련이나 세심하게 다뤄야 할 예민한 결점으로 보는 대신, 안경을 쓰거나 왼손을 사용하는 것처럼 삶의 무수한 조건 중 하나로 받아들이는 여유가 필요하다.어른들이 먼저 장애에 대한 심리적 무게를 덜어내고 '당연한 일상'으로 대할 때, 아이의 순수한 질문은 무례함이 아닌 소통의 시작이 되고 부모의 대처 또한 한결 부드러워질 수 있다. 안경 쓴 사람을 보고 "왜 안경 써요?"라고 묻는 아이에게 당황하지 않듯, 휠체어에 대한 질문에도 "조금 더 편하게 이동하려고 타는 거야"라고 가볍게 답해줄 수 있는 풍토가 조성되어야 한다. 결국 인식을 가볍게 가져가는 것만으로도 우리 사이의 경직된 공기는 자연스럽게 녹아내릴 것이라 믿는다.내가 현장에서 가장 강조하는 가치는 '뜨거운 소속감'이다. 내가 당신들과 똑같이 카페에서 커피를 마시고, 학교에서 아이들을 가르치고, 강의실에서 마이크를 잡는 평범한 일상을 살아가고 있다는 사실을 있는 그대로 인정받는 것이다. 진정한 공존은 상대의 삶을 과하게 짐작하거나 안타까워하는 데서 오지 않는다. 서로의 다름을 특별한 이벤트가 아닌, 당연한 삶의 배경으로 받아들이는 평범한 시선에서 시작된다.이제 우리 사회의 장애이해교육은 '금기'를 가르치는 것에서 벗어나야 한다. 장애를 마주했을 때 필요한 것은 과도한 긴장이나 서늘한 외면이 아니다. 그것은 삶의 다양한 형태 중 하나로 받아들이는 '태도의 여유'다. 장애를 가진 이가 특별히 강인하거나 특별히 불쌍한 존재가 아니라, 각자의 도구를 이용해 자신만의 속도로 살아가는 평범한 주체임을 인정하는 여유 말이다.장애를 '조심'해야 할 무엇으로 규정하는 사회가 아니라, 그저 '존재'하는 일상으로 수용하는 거시적인 변화. 그 긍정적인 패러다임의 전환만이 우리 아이들이 편견 없는 미래를 살아갈 수 있게 만드는 가장 확실한 토대가 될 것이다. 장애가 삶의 배경처럼 자연스럽게 수용되는 환경이야말로 우리 사회의 온도를 진정으로 높이는 열쇠가 될 것이라 확신한다.나는 오늘도 강단에 선다. 그리고 다시 질문을 던질 것이다. "장애가 뭐라고 생각하세요?" 이제는 어른들도 아이들처럼, 조금 더 편안하고 시끄럽게 자신의 생각을 말해줄 수 있기를 기대해 본다. 장애가 더 이상 숨겨야 할 그늘이 아니라, 햇볕 아래 당당히 드러나는 수많은 삶의 빛깔 중 하나가 될 때까지 나의 강의는 멈추지 않을 것이다. 우리가 장애에 대한 인식을 조금만 더 가볍게, 그리고 긍정적으로 가져갈 수 있다면, 머지않아 강의실의 침묵은 아이들의 활기찬 목소리처럼 뜨거운 공감으로 채워질 것이라 믿어 의심치 않는다.