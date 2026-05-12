초등학생도, 주부도... 나만 빼고 다 부자 되는 '주식 공포'

큰사진보기 ▲코스피가 장 후반 상승 전환해 7,500선 턱밑에서 장을 마치며 또 사상 최고치를 경신한 8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 7.95포인트(0.11%) 오른 7,498.00에 장을 마치며 지난 4일부터 4거래일 연속 상승세를 나타냈다. 2026.5.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"아직도 예금 들어? 그거 물가상승률도 못 따라가."

언제부터였을까. 동네 카페에 앉아 있으면 옆자리 주부들의 대화 주제는 교육이나 육아에서 '반도체'와 '이차전지'로 옮겨갔다. 평생 성실히 부어오던 적금을 해약해 주식 계좌로 옮겼다는 무용담이 승전보처럼 들려온다. 심지어 학교 앞 문방구에서는 초등학생들이 아이스크림을 베어 물며 특정 종목의 등락을 논한다. 바야흐로 '주식 광풍'의 시대다.이 거대한 흐름 속에서 땀 흘려 번 돈을 은행에 차곡차곡 쌓아두던 이들은 어느덧 '바보' 취급을 받는다. 나만 뒤처지고 있다는 공포, 즉 포모(FOMO, Fear of Missing Out) 증후군이 대한민국 전체를 집어삼키고 있다.지인의 핀잔에 가슴 한구석이 서늘해진다. 매일 정직하게 출근하고, 한 달 꼬박 일해 받은 월급을 아껴 쓰는 삶이 도태되는 삶처럼 느껴질 때의 자괴감은 생각보다 깊다. 주식 창의 빨간 숫자가 누군가의 한 달 월급을 단 몇 시간 만에 벌어다 주는 것을 목격할 때, 우리가 배워온 '근면'과 '성실'이라는 가치는 힘없이 무너져 내린다.정상적인 세상이라면 노력한 만큼의 대가가 돌아와야 한다. 하지만 지금은 '운'과 '정보' 그리고 '과감한 베팅'이 인생의 계급을 가르는 척도가 된 듯하다. 적금을 깨서 주식에 올인하는 주부들의 불안한 눈빛 속에서, 우리는 희망이 아닌 '생존을 위한 비명'을 읽는다.자산 가치가 폭등하는 시기에 내 자산을 지키기 위한 몸부림은 정당하다. 그러나 지금의 현상은 건전한 투자를 넘어선 지 오래다. 공부해서 투자하는 것이 아니라, 옆집 사람이 돈을 벌었다기에 무작정 뛰어드는 '묻지마 투자'가 대세다.주식 시장이 요동칠 때마다 서민들의 일상은 함께 흔들린다. 업무 시간에도 휴대폰 주식창에서 눈을 떼지 못하고, 하락장이 오면 온 집안에 먹구름이 드리운다. 경제적 자유를 꿈꾸며 시작한 일이 오히려 일상의 자유를 구속하는 '주식 감옥'이 되어버린 셈이다.나만 도태되는 것 같은 공포는 우리를 자꾸만 벼랑 끝으로 내몬다. 하지만 묻고 싶다. 모두가 똑같은 방향으로 뛰고 있다고 해서 그 길이 반드시 정답일까. 광풍이 지나간 자리에 남는 것은 대개 승자의 환호보다는 평범한 이들의 상처 입은 일상이었다.지금 필요한 것은 주식 종목에 대한 분석보다, 흔들리는 내 마음에 대한 분석이다. 남들이 번 수익률에 내 인생의 행복을 비교하지 않는 용기, 그리고 유행처럼 번지는 광풍 속에서도 내 삶의 속도를 지켜내는 뚝심이 절실한 시점이다.세상이 미쳐 돌아가는 것처럼 보일 때, 가장 위험한 것은 나 역시 미치지 않으면 안 될 것 같은 압박감이다. 나만 도태되는 것이 아니다. 나는 그저 내 삶의 안전한 궤도를 지키고 있을 뿐이다. 주식 공포에 잠식당하기엔, 우리가 일구어 온 노동의 가치는 여전히 고귀하기 때문이다.