오월의 설경, 이팝나무가 건네는 하얀 위로

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큰사진보기 ▲화순읍사무소 이팝나무맑은 오월의 푸른 하늘을 배경으로 몽글몽글 피어난 꽃 ⓒ 김일호 관련사진보기

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화순읍사무소 앞마당, 구부러진 고목의 가지 끝마다 하얀 쌀밥이 고슬고슬하게 피어올랐다. 맑은 오월의 푸른 하늘을 배경으로 몽글몽글 피어난 이팝나무 꽃을 보고 있노라면, 마치 계절을 잊은 눈꽃이 내려앉은 듯한 착각마저 든다. 5월은 어찌 붉은 피만 있겠는가? 하얀 순수가 내려앉은 배고픈 계절의 희망도 있었다.이팝나무라는 이름의 유래에는 크게 두 가지 설이 전해진다. 하나는 여름이 시작되는 절기인 입하(立夏) 무렵에 꽃이 피기에 '입하나무'라 불리다가 이팝나무가 되었다는 설이고, 다른 하나는 꽃송이가 사발에 소복이 담긴 흰 쌀밥, 즉 '이밥'과 닮았다고 해서 붙여진 이름이라는 설이다.조선어학회가 저술한 <조선어표준말모음>(1936)은 왕족인 이(李)씨들만 먹는 귀한 밥이라는 뜻으로 쌀밥의 지방명을 '이팝'으로, 표준어를 '이밥'으로 기록했다. 보릿고개의 끝자락에서 겨우내 비워둔 뒤주가 바닥을 드러내고 초근목피로 연명하던 백성들에게 나무 전체를 뒤덮은 하얀 꽃송이는 단순한 아름다움을 넘어 간절한 염원이자 슬픈 상상이었다.우리 조상들은 이팝나무를 한 해 농사의 풍흉을 점치는 전령사로 여겼다. 이팝나무는 수분을 아주 좋아하는 특성이 있어, 꽃이 나무 전체에 활짝 피면 그해는 물이 풍부해 풍년이 들고, 꽃이 시원치 않게 피면 가뭄이 들어 흉년이 들 것으로 내다봤다. 그래서 마을 어귀의 커다란 이팝나무는 마을을 지키는 수호신이자, 농심을 달래는 신목(神木)이었다. 화순읍사무소 앞에 당당히 서 있는 두 개의 고목은 화순군 보호수(15-11-1-11-12, 13)로 지정되어 관리되고 있다.오늘날 우리는 더 이상 쌀밥 한 그릇에 목숨을 걸거나 눈물짓지 않는다. 오히려 과잉된 탄수화물을 걱정하는 시대에 살고 있다. 하지만 배고픔의 자리를 채운 것은 마음의 허기이다. 1980년 당시 광주 시민들은 고립된 상황 속에서도 서로를 돌보며 주먹밥을 나눴다. 이름 없는 어머니들이 솥을 걸고 지어낸 하얀 쌀밥 뭉치는 대동 세상의 상징이었다.공교롭게도 이팝나무가 가장 눈부시게 하얀 꽃을 터뜨리는 시기는 5월 18일을 전후한 때이다. 갈색의 가지에 가득 피어난 이팝나무 꽃은 마치 그날 시민들이 나누었던 따뜻한 주먹밥, 혹은 민주주의를 위해 쓰러져간 순결한 영혼들의 넋처럼 보인다. 파란 도화지에 붓을 툭툭 찍어놓은 듯한 하얀 꽃잎은 우리에게 희망의 여유를 권하는 느낌이다.읍사무소라는 분주한 행정의 공간 한복판에서 이 나무는 잠시 걸음을 멈춘 이들에게 아무런 대가 없이 오월의 눈꽃 축제를 열어준다. 과거에는 생존을 위한 풍년의 예고였다면, 지금은 삭막한 도심 속에서 정서적 풍요를 선사하는 치유의 상징이 된 것이다.화순의 하늘 아래 펼쳐진 이팝나무의 풍경은 마치 소복이 담긴 고슬고슬한 쌀밥 한 그릇처럼 든든하다. 하지만 꽃나무 아래의 평화와 달리 우리가 마주한 현실의 풍경은 그리 녹록지 않다. 거센 파도처럼 요동치는 국제 정세의 불확실성, 그리고 대립으로 점철된 국내 정치의 소용돌이는 우리를 자꾸만 불안과 갈등의 구석으로 몰아넣곤 한다.옛사람들이 굶주린 배를 움켜쥐며 저 하얀 꽃송이에서 '이밥'의 풍요를 꿈꿨듯, 지금 우리에게 간절한 것 역시 이념과 국경을 넘어 모두가 평온한 일상을 누리는 평화의 성찬이다. 흩어지면 그저 가녀린 꽃잎일 뿐이나, 한데 모여 눈부신 설경을 이루는 저 이팝나무의 자태는 제각기 다른 목소리들이 화합이라는 큰 그릇 안에 담길 때, 비로소 세상을 환하게 밝히는 희망이 피어날 수 있다는 사실을 가르친다.올여름의 시작을 알리는 이 꽃들이 유난히 탐스럽게 핀 것을 보니 비록 현실은 가팔라도 우리 마음의 농사만큼은 대풍년이 될 모양이다. 척박한 땅에서도 끝내 눈부신 하얀 희망을 길어 올린 저 나무 아래에서 우리 사회의 갈등은 잦아들고 다시 시작할 용기가 샘솟기를 바라며, 5월의 설경 속에 담긴 그날의 주먹밥 같은 따스함이 우리 모두의 가슴에 가득 채워지기를 간절히 소망한다.