K-방산, 수출 넘어 기술패권 국가로

아직 정부가 확정한 공식 명칭이 아니다. 국방혁신 4.0이 4차 산업혁명 기술을 군에 적용해 AI 과학기술강군을 만들겠다는 계획이었다면, 국방개혁 5.0은 그 다음 단계다. 인공지능 전환, 즉 국방 AX를 무기 개발과 작전, 조달, 정비, 훈련, 동맹 표준까지 연결하는 개념이다. 탱크에 센서를 붙이는 일이 아니라, 전장을 읽고 결정하고 책임지는 제도 전체를 바꾸는 일이다.