두 달 만에 또... 둘째딸 결혼식을 치르며

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큰사진보기 ▲거울 앞 분칠, 아버지의 마지막 역할두 딸의 혼사를 조용히 치르며, 예식의 화려함 너머에 있는 삶의 진짜 얼굴을 돌아보는 아버지의 마음 ⓒ 생성형 AI 관련사진보기

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5월 9일 낮 12시 30분, 예식장 메이크업실 거울 앞에 앉아 생전 처음 보는 내 얼굴을 마주했다. 34년 교직 생활 동안 손에 익었던 것은 하얀 분필 가루였는데, 이날은 낯선 분가루가 얼굴 위에 내려앉았다. 불과 두 달 전 큰딸을 시집보내며 했던 화장을, 오늘은 작은딸의 예식을 위해 다시 하고 있었다. 아마 내 인생에서 얼굴에 분을 바르는 일은 오늘이 마지막일 것 같았다.전문가의 손길이 지날수록 거울 속의 나는 점점 낯설어졌다. 애써 가리려 해도 주름은 더 또렷해 보였다. 그 주름은 34년 세월이 내 얼굴에 남긴 흔적이었다. 조금은 머쓱했지만, 그 낯선 얼굴 앞에서 나는 신부 아버지로서, 또 한 사람의 가장으로서 조심스럽게 내 이야기를 꺼내게 되었다.지금 마이스터고 교장으로 일하고 있는 내게 두 딸의 혼사를 잇따라 알리는 일은 생각보다 큰 부담이었다. 특히 이제 막 사회생활을 시작한 젊은 교사들에게 축의금이 또 하나의 짐이 될까 마음이 쓰였다. 그래서 두 번의 결혼식 모두 학교에는 널리 알리지 않았다. 큰딸 결혼은 아내가 근무하는 학교에만, 작은딸 결혼은 내가 근무하는 학교에만 알렸다. 학교 상조회 지원금도 두 번 다 정중히 사양했다.카카오톡 프로필조차 바꾸지 못한 채 조용히 치른 두 번의 혼사는, 말하자면 '도둑 시집'이었다. 하지만 그 숨김은 비겁함이 아니라 조심스러움에 가까웠다. 내가 오래 몸담아온 공동체에 대한 예의이자, 누군가에게는 부담이 될 수도 있는 자리를 가볍게 만들고 싶지 않은 마음이었다. 그렇게 조용히 치르는 것이 오히려 아이들에게 더 편안한 출발이 되기를 바라는 아버지의 방식이었다.평생 화장기 없는 얼굴로 살아온 내게 예복을 입고 분칠을 하는 일은 어색하고도 낯선 경험이었다. 예전 EBS 수능 강의를 할 때의 화장이 화면을 위한 준비였다면, 이날의 화장은 딸을 돋보이게 하기 위한 준비였다. 결혼식의 주인공이 내가 아니라는 사실을 받아들이고 한 발 뒤로 물러서는 일, 그것이 그날 신부 아버지에게 주어진 역할이었다.요즘 결혼식은 부모가 주도하기보다 자녀들이 스스로 준비하고 완성하는 경우가 많다. 이번 결혼식도 그랬다. 부모는 자녀가 마련한 무대에 맞춰 조용히 자기 자리를 지키면 되었다. 예식이 끝난 뒤 정산을 하면서도 그런 생각이 들었다. 남은 축의금은 모두 아이들에게 건넸다. 두 달 만에 치르는 결혼이라 하객이 적어 마음이 쓰였던 작은딸 몫은 내 돈을 더 보태 채워주었다. 많이 주었다기보다, 아버지로서 마지막까지 마음을 놓아주고 싶었다.예식 전날 밤에는 예상치 못한 일이 생겼다. 주방 쪽 누전차단기 하나가 내려가 버린 것이다. 전기를 전공하고 관련 자격증도 있는 내가 분전반 앞에 한참을 들여다보았지만, 오래된 선로 문제는 쉽게 해결되지 않았다. 인생 역시 베테랑의 설계도대로만 흐르지 않는다는 사실을, 차단기가 내려간 어둠 속에서 다시금 확인했다. 냉장고는 멈췄고 보일러도 돌지 않았다. 결국 김해에서 올라온 동생 부부는 온수도 나오지 않는 집에서 찬물 세수를 하며 하루를 보내야 했다.예식이 끝난 뒤에는 창원에 계신 노모 생각이 났다. 인지기능이 많이 약해지고 몸도 쇠해져 손녀 결혼식에 오지 못한 어머니는 전화기 너머에서 한참 말을 잇지 못하고 우셨다. 그 울음은 화려한 조명과 꽃장식의 예식장보다 오래 마음에 남았다.그 순간 새삼 깨달았다. 화려한 예식장 뒤에는 언제든 차단기가 내려갈 수 있는 누전된 일상이 있다는 것을. 삶은 완벽하게 꾸며진 순간보다, 부족함과 불편함을 함께 견디는 시간 속에서 더 또렷하게 본모습을 드러낸다는 것을.5월 11일, 하객들에게 감사 인사를 모두 전하고 나니 얼굴의 분칠도 말끔히 지워졌다. 거울 속에는 다시 조금 더 늙고 주름진, 그러나 한결 홀가분해진 내가 서 있었다. 화장은 잠시 스쳐간 치장이었지만, 둘째 딸과 사위의 앞날을 위해 올린 아버지의 기도만은 오래 마음에 남을 것 같았다.34년 경력의 교육자라 해도 자식을 세상으로 보내는 일 앞에서는 늘 서툰 초보자일 뿐이다. 이제 나는 다시 학교로 돌아가 양재천 길을 걸으며, 딸이 만들어갈 새로운 가족의 시간을 멀리서 응원하는 법을 배워야 한다.삶은 늘 뜻대로만 흘러가지 않겠지만, 누전된 일상을 함께 보듬으며 다시 불을 밝히는 마음만은 오래 남기를 바란다. 그 불빛이 우리 아이들 앞날에도 꺼지지 않기를, 나는 오늘도 조용히 기도한다.