나무 줄기에 머리카락 돌돌 말던 파마를 기억하시나요?

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큰사진보기 ▲아카시아잎은 점을 쳐보고 줄기로는 파마를 했던 추억의 아카시아 ⓒ 박수정 관련사진보기

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초등학교 6학년, 도시로 전학을 오기 전까지 나는 경북 청송군 부남면에서 자랐다. 산과 들이 전부였던 그곳에서의 십여 년은 내 인생의 가치관과 정서적 뿌리를 좌우하는 시간이었다. 부모님은 지금도 그 땅에서 사과와 복숭아 농사를 지으며 계절을 일구고 계신다.당시 집에서 학교까지는 1km 남짓. 어른 걸음으로는 금방일 그 길은 우리 아이들에게 거대한 놀이터였다. 길가에 열린 개복숭아를 따 먹고 술래잡기를 하다 보면 시간은 속절없이 흘렀다. 어쩌다 뱀이 허물을 벗어놓은 것이라도 발견하면 신기한 보물을 찾은 듯 한참을 들여다보며 놀았다. 지척에 학교를 두고도 지각이 일상이었고, 벌로 운동장을 도는 일은 당연한 일과였다.그중에서도 봄날의 백미는 단연 아까시나무였다(그때는 아카시아라고 불렀지만). 우리는 길가에 흐드러진 아까시나무 잎을 하나씩 떼어내며 소원을 점치곤 했다. "된다, 안 된다." 어떤 간절한 소망을 담았었는지 이제는 가물가물하지만, 잎사귀 하나에 일희일비하던 그 시간은 무엇보다 달콤했다.잎을 다 따고 남은 줄기는 훌륭한 파마 도구가 되었다. 머리카락 한 줌을 줄기에 대고 돌돌 말아 끝을 고정하면 별도의 기구 없이도 근사한 '아까시 파마'가 완성됐다. 한참 뒤 줄기를 풀어내면 제법 탱글하고 곱슬거리는 컬이 나왔다. 여학생이라면 너나 할 것 없이 머리에 초록 줄기를 매달고 다녔던 풍경. 반곱슬이었던 나는 꽤 만족스러운 컬을 얻어 우쭐해하곤 했다. 등하굣길에 이토록 바쁘게 놀았으니 공부가 뒷전인 것은 당연한 수순이었다.길을 걷다 논밭에서 새참을 드시던 어른들은 우리를 보면 약속이라도 한 듯 손짓하셨다. "얼른 와서 한술 뜨고 가라." 누구네 집 아이인지 따지지 않고 그저 예뻐서 부르시던 그 따뜻한 부름. 뙤약볕 아래 불어 터진 잔치국수와 짭조름한 깻잎장아찌가 전부였지만, 우리는 논둑에 퍼질러 앉아 세상에서 가장 맛있는 식사를 했다. 그것이 '정'이었고, 숨 쉬듯 당연한 일상이었다.이제는 그 어르신들 중 많은 분이 세상을 떠나시고 동네는 고요해졌지만, 그분들은 내게 돈으로 환산할 수 없는 소중한 가치를 물려주셨다. 지천에 아까시나무 꽃이 피어 있어도 이제는 그저 바라볼 뿐, 잎을 떼어 점을 치거나 머리를 말아볼 생각은 하지 않는다.하지만 이번 봄, 등산길에 마주한 아까시나무 꽃 향기는 나를 40년 전 그 길로 순식간에 데려다 놓았다. 어느덧 중년이 되어 박사 과정을 준비하고 강의를 다니며 바쁘게 살아가지만, 내 안에는 여전히 논둑에 앉아 국수를 얻어먹던 그 아이가 살고 있다. 내게 아까시나무는, 그리운 시절로 향하는 가장 향기로운 타임머신이다.