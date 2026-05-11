'가족의 봄날' 활짝... 사천 가정의 달 기념행사 500여 명 함께

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 사천시가족센터(센터장 조영아)가 9일 사천시문화예술회관 대공연장에서 가정의 달 기념 '가족의 봄날' 행사를 열었다.이번 행사는 가족의 소중함을 되새기고 다양한 가족이 함께 소통하며 세대공감을 통해 건강한 가족문화를 만들자는 취지로 마련됐다. 이날 행사에는 사천시민 약 500명이 함께했다.이날 오후 1시부터는 대공연장 외부에서 체험부스 5개가 문을 열었다. 'DJ음악다방'을 비롯해 '우리가족 가훈쓰기', '우리가족 사진 및 엽서 만들기', '우리가족 도장만들기', '우리가족 TEA만들기' 등 가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램이 가족 단위 시민의 발길을 이끌었다.본행사는 오후 2시 1부 기념식으로 시작했다. 2부에서는 경남 리틀싱어즈 합창단의 오프닝 공연에 이어 시민 참여형 프로그램인 '붕어빵 콘테스트(닮은 꼴 가족찾기)'가 펼쳐졌다. 닮은꼴 가족들이 무대에 올라 관객의 응원 속에 즐거움을 나눴다.3부 '80's 사천가요제'에서는 사천시민 가족 3팀이 무대에 올라 7080 감성의 무대를 선보였다. 마지막으로 가수 '따따블'의 축하공연이 이어지며 행사 분위기를 끌어올렸다.조영아 센터장은 "가정의 달을 맞아 가족이 함께 소중한 시간을 보내고 서로의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 가족을 위한 맞춤형 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.