민주당 "송인헌 괴산군수, 변명 아닌 진실 말해야"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당이 송인헌 괴산군수의 법인카드 사적 유용 의혹과 무인경비시스템 특정 업체 계약 유도 의혹에 대해 "괴산군민은 변명이 아닌 진실을 말하는 후보를 원한다"고 지적했다.충북도당은 11일 성명을 내고 "송 군수가 지난 3월 법인카드 사적 유용과 관련해 검찰로부터 배임 혐의로 약식기소된 데 이어, 이번에는 무인경비시스템 특정 업체 계약 유도 의혹의 중심에 섰다"고 주장했다.또 "업무추진비와 법인카드는 필요에 따라 사용될 수 있지만, 무엇보다 투명하고 엄격하게 집행돼야 할 군민의 소중한 세금"이라며 "군수 개인의 쌈짓돈처럼 사용돼서는 안 된다"고 말했다.충북도당은 "관련 법령에 따르면 지방자치단체장의 업무추진비는 50만원 이상 집행 시 상대방의 소속과 성명을 증빙서류에 기재해야 한다"며 "결제를 취소했다고 하나, 어떤 경위로 사적인 자리에 법인카드를 사용했는지 명확히 밝혀야 한다"고 지적했다.또 "쪼개기 결제가 공개 의무를 회피하기 위한 수단이었다면 결코 묵과할 수 없는 중대한 문제"라고 비판했다.금강일보의 보도로 의혹이 제기된 무인경비시스템 계약과 관련해서는 "송 군수가 지침을 통해 특정 업체에 계약을 몰아주려 했다는 의혹을 받고 있다"며 "사실이라면 군민의 세금이 특정 업체의 이익을 위해 사용됐다는 비판을 피할 수 없을 것"이라고 지적했다.보도에 따르면 괴산군은 업체 변경의 이유로 관내 업체 육성이라는 명분을 내세웠지만 정작 해당 업체는 괴산이 아닌 청주에 소재한 업체인 것으로 확인됐다.민주당 충북도당은 송 군수를 향해 "법인카드 사용 당시 누구를 만났고 어떤 목적의 자리였는지, 쪼개기 결제 사유는 무엇인지 군민 앞에 상세히 설명해야 한다"며 "무인경비시스템 특정 업체 계약 유도 의혹과 관련한 경위와 계약 현황도 투명하게 공개하라"고 촉구했다.