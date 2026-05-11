미용실, 커피공방에 세탁실까지... 이 학교의 비밀을 아시나요

큰사진보기 ▲꿈빛학교 학부모 자원봉사자들이 ‘꿈빛살롱’ 미용의자에 앉아 있는 학생의 머리를 다듬고 있다. ⓒ 예산꿈빛학교 관련사진보기

"오늘은 앞머리 조금만 다듬어 볼까?"

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큰사진보기 ▲이발을 마친 학생의 머리를 감기고 있다. ⓒ 예산꿈빛학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산꿈빛학교 김순영 교감, 강용진 교장과 황호동 행정실장이 ‘꿈빛살롱’ 미용실에 대해 설명하고 있다. ⓒ 무한정보신문 ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

머리카락이 바닥으로 천천히 떨어질 때마다 학생의 시선도 거울 쪽으로 조금씩 향한다. 낯선 가위 소리에 몸을 움찔하던 학생은 몇 분 뒤 의자에 기대앉아 앞머리를 만져보고, 옆에 있던 학부모 자원봉사자는 "잘하고 있다"며 조용히 등을 토닥인다.지난 6일 찾은 예산꿈빛학교에서 지난 4월 27일부터 운영을 시작한 교내 미용실 '꿈빛살롱'은 단순히 머리카락을 자르는 공간이 아니라, 장애 학생들이 세상과 조금 더 자연스럽게 연결되는 법을 배우는 특별한 교실이다.학교 안 미용실이라고 하면 단순한 편의시설쯤으로 생각하기 쉽지만, 꿈빛살롱은 출발부터 달랐다. 이곳은 머리카락을 자르는 공간이면서 동시에 학생들의 사회 적응과 자립을 위한 교육 공간이다. 일반 미용실 방문 자체를 어려워하는 학생들에게 '미용실이라는 생경한 환경'을 천천히 익히게 하고, 나아가 직업 교육과 연결해 새로운 가능성을 찾도록 돕는 곳이다.꿈빛학교는 충남도내 군 지역 장애 학생들을 위한 특수학교로 지난 2022년 3월 문을 열었다. 올해로 개교 5년째를 맞은 학교는 그동안 학생 개개인의 특성과 가능성에 맞춘 교육과정을 운영하며 지역사회 안에서 살아갈 수 있는 자립 능력을 키우는 데 집중해왔다.학교를 둘러보면 그 방향성이 곳곳에서 드러난다. 교내에는 바리스타 교육이 이뤄지는 '꿈빛카페'가 있고, 세탁실과 커피공방도 운영 중이다.학생들은 직접 원두를 로스팅하고, 제품을 포장하며, 손님을 응대한다. 누군가는 식당 보조 업무를 배우고, 누군가는 청소와 정리 업무를 익힌다. 단순 체험에 그치지 않는다. 실제 노동의 개념과 책임, 그리고 일한 만큼의 대가를 배우는 과정이다.강용진 교장은 "학교기업은 일반기업처럼 사업자 등록을 하고 카드 단말기도 사용하며 실제 수익사업 형태로 운영된다"며 "학생들이 학교 안에서만 머무는 것이 아니라 사회 속에서 당당히 살아갈 수 있도록 다양한 경험을 제공하고 있다"고 설명했다.실제 학교기업은 적지 않은 성과도 내고 있다. 학생들이 만든 커피 제품은 공공기관 등에 납품되고 있으며, 학교가 운영하는 '꿈빛카페'는 현재 3호점까지 확대됐다. 일부 학생들은 지역 리조트와 연계해 취업에 성공했고, 교내 희망일자리 형태로 근무하는 학생들은 월급을 받으며 사회 경험을 쌓고 있다. 학교 안 카페에서 바리스타로 일하는 학생들은 손님 주문을 받고 음료를 만들며 자연스럽게 사회성을 키워가고 있다.세탁 서비스 역시 단순 직업훈련을 넘어 지역사회와 연결되는 역할을 하고 있다. 학생들은 운동화 세탁뿐 아니라 인근 봉산면 어르신들의 이불 세탁도 맡고 있다. 도움을 받던 입장에서 지역사회를 돕는 역할로 조금씩 변화하고 있는 셈이다.이 같은 흐름 속에서 탄생한 것이 바로 '꿈빛살롱'이다.꿈빛살롱의 시작은 거창한 계획보다 학부모들의 현실적인 고민에서 비롯됐다. 장애 학생들 가운데는 미용실 이용 자체를 힘들어하는 경우가 적지 않다. 낯선 공간에 대한 두려움, 오래 앉아 있기 어려운 특성, 큰 소리와 기계음에 대한 불안감 때문이다. 결국 일부 보호자들은 집에서 직접 아이들의 머리를 잘라주기 위해 미용 기술을 배우기도 한다.꿈빛살롱 운영을 맡고 있는 강미희 원장 역시 그런 부모 가운데 한 명이었다. 그는 "우리 아이도 머리 자르는 걸 너무 힘들어했다"며 "아이들을 위한 미용 봉사를 이야기했는데 학교에서 적극 받아들여줬다"고 말했다.처음에는 단순 봉사 형태였다. 하지만 학교와 학부모들의 공감대가 형성되면서 아예 교내 유휴공간을 활용해 미용실을 만들게 됐다. 지금은 학부모 자원봉사자들이 함께 참여하며 한 달에 한 번 정기적으로 운영되고 있다.꿈빛살롱의 목표는 단순한 미용 기술 습득이 아니다. 학생들이 미용실이라는 공간을 두려움 없이 경험하고, 타인과 자연스럽게 관계를 맺으며 일상생활 적응력을 키우는 데 더 큰 의미가 있다.미용실 한쪽에서는 네일아트 체험도 가능하다. 학생들은 손톱에 작은 스티커를 붙이며 웃고, 보호자들은 옆에서 조심스럽게 손을 잡아준다. 누군가는 머리를 감는 연습을 하고, 누군가는 거울을 바라보며 머리 모양을 만져본다.한 학생은 처음에는 샴푸대에 눕는 것조차 불안해 했지만, 교사와 보호자가 함께 말을 건네자 이내 긴장을 풀고 눈을 감는다. 머리를 감겨주는 짧은 시간 동안에도 학생들은 '기다리는 법', '순서를 지키는 법', '낯선 사람과 소통하는 법'을 자연스럽게 익혀가고 있다.강 교장은 "학생들이 일반 미용실에서 어떻게 행동해야 하는지 배우는 것도 중요한 사회 적응 교육"이라며 "학교 안이라는 익숙한 공간이기 때문에 학생들이 훨씬 편안하게 접근할 수 있다"고 말했다.누군가를 재촉하는 사람도, 실수를 나무라는 사람도 없다. 학생이 잠시 의자에서 일어나면 기다려주고, 다시 돌아오면 천천히 이어간다. 일반 미용실에서는 쉽지 않은 장면들이다.강 원장은 "아이들에게 미용실이 두려운 공간이 아니라 편안한 일상 공간처럼 느껴졌으면 좋겠다"며 "굳이 머리를 자르지 않아도 와서 이야기 나누고 쉬었다 가는 공간이 됐으면 한다"고 말했다.학교는 여기서 한 걸음 더 나아가 단순 체험 수준을 넘어 실제 직업 교육과 연결하는 방안도 구상 중이다. 헤어디자이너에 관심과 소질을 보이는 학생들에게는 진로 탐색 기회를 제공하고, 보호자들에게도 미용 교육 참여 기회를 확대할 계획이다.학교 관계자들은 학생들에게 최대한 많은 경험을 제공하는 것이 중요하다고 강조한다. 바리스타, 세탁, 문화예술, 이미용 등 다양한 영역을 접하게 하면서 학생들이 자신의 적성과 가능성을 발견할 수 있도록 돕겠다는 것이다.실제 최근 열린 '꿈빛 비상전'은 그런 교육 철학이 담긴 대표 사례다. 학생과 졸업생들이 직접 만든 작품 30여 점이 예산군청 전시실에 걸렸고, 일부 학생들은 작품 활동 자체를 근로로 인정받아 매달 일정 금액의 보수를 받고 있다. 문화예술 활동이 단순 취미가 아니라 사회 참여와 자립의 수단으로 이어지고 있는 셈이다.학교기업 '손에 손으로' 프로젝트 역시 같은 맥락이다. 학생들이 만든 생산품과 문화예술 활동을 지역사회와 연결해 장애 학생들의 가능성을 지역 안으로 확장시키는 시도다.꿈빛살롱은 단순한 학교 미용실이 아니다. 누군가에게는 세상과 조금 더 가까워지는 연습의 공간이고, 또 다른 누군가에게는 스스로 살아갈 수 있다는 가능성을 배워가는 교실이다. 그리고 그 작은 변화들은 지금도 학교 안에서 조용히 이어지고 있다.