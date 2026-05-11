"나쁜 노동환경에 놓여있는 돌봄노동자들, 부산시는 처우 개선해야"

큰사진보기 ▲2026 지방선거 민주노총부산본부 돌봄노동자 정책요구 발표 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

5월 11일 월요일 11시 부산시청 앞에서 2026 지방선거 민주노총부산본부 돌봄노동자 정책요구 발표 기자회견이 개최됐다.민주노총부산본부는 "돌봄노동자들은 임금체불, 고강도 노동 등 나쁜 노동환경에 놓여있고 제대로 된 권리를 보장 받지 못하고 있다. 정당한 권익 보호를 위해 돌봄의 민간 의존 구조를 바꾸고 부산시가 실질적 사용자임을 인정해야 한다. 부산시는 돌봄 공공성 강화와 고용안정 및 처우개선을 추진하고 노동조합과 노정교섭 및 단체교섭에 성실히 임해야 한다"며 기자회견 취지를 밝혔다.민주일반연맹 공공연대노조부산본부 양미자본부장은 "부산의 돌봄 노동자들의 원청 사용자는 부산시다. 부산시가 모범 사용자로서 교섭에 나설 것을 촉구한다. 3월 10일 개정된 노조법 2, 3조는 실질적이고 구체적인 권한을 가진 자가 원청 사용자라고 했다. 정부 지침과 예산 결정 권한은 부산시가 가지고 있는 만큼 부산시는 돌봄 노동자들의 열악한 처우와 상시적 고용 불안에 대해서 더 이상 외면해서는 안 된다. 부산시가 노조법 2, 3조를 준수하여 모범 사용자로서 역할을 다할 때 이윤 추구가 우선인 민간 사업주들도 원청 사용자로서 나설 명분을 찾을 것이다"고 말했다.민주일반연맹 민주일반노조부산본부 애광원지회 이경욱 지회장은 "부산시는 일을 시킬 때는 사회복지법을 엄격히 적용하면서도 돈을 지급할 때는 장기요양기관을 사회복지에서 배제하고 있다. 명백한 이중 잣대다. 현재 부산의 장기요양기관 종사자들은 사회복지시설 인용 가이드라인조차 적용받지 못하고 있다. 그 결과 사회복지 전문직임에도 불구하고 임금은 사실상 최저 임금 수준으로 고착되어 있다. 낮은 임금과 차별적 처우 때문에 젊은 인력은 떠나고, 남아 있는 노동자들은 생계와 돌봄 사이에서 버티고 있다. 이대로 가면 결국 피해는 어르신과 시민들에게 돌아간다. 우리는 특별한 혜택을 요구하지 않는다. 단지 같은 사회복지 노동자로서 최소한의 존중과 공정한 처우를 요구하는 것이다"고 말했다.서비스연맹 돌봄서비스노조부산지부 진은정 지부장은 "부산시는 지난해 65세 이상 인구 비율이 23%를 넘었으며 전국 광역시 가운데 가장 빠른 속도로 고령화되고 있다. 어르신 돌봄에 종사하는 요양보호사들의 평균 나이는 61세에서 70세 사이가 절반을 차지하고 있다. 50대 요양보호사를 포함하면 50~60대 요양보호사가 전체의 80% 이상을 차지하고 있다. 말 그대로 노노케어를 하고 있다. 부산시장 주요 후보들은 요양보호사 인력을 구하지 못하고 갈수록 노노케어가 될 수밖에 없는 이 현실을 과연 알고 있는가? 존엄 있는 삶의 보장을 위해 돌봄의 공공성을 강화해야 한다. 공공성 강화를 위해선 재원이 소요되어야 한다. 부산광역시를 책임질 부산시장의 운영 철학이 반영되어야 가능할 것이다"고 말했다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "돌봄 공공기관을 획기적으로 확충하고 '기본 공급률제'를 도입하라, 제대로 된 통합돌봄을 위해 공공성을 강화하고 노동자의 정책 참여를 보장하라, 사회서비스원의 공공 전달체계를 강화하고 운영을 정상화하라, 지방정부는 돌봄노동자의 '실질적 사용자'로서 단체교섭에 성실히 임하라, 돌봄노동자의 임금체계를 개편하고 생활임금과 고용안정을 보장하라"고 부산시에 대한 요구안을 발표했다.기자회견이 마친 뒤 부산시청에서는 민주일반노조 부산본부가 주최하는 장기요양노동자 처우개선 및 원청교섭 촉구 선전전이 이어졌다.