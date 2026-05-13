2년간 YTN에서 벌어진 일들... 방미통위의 '직권취소'가 필요하다

윤석열 정권의 내란 시도와 이후 탄핵정국 시기에도 다수 언론은 내란세력들의 정치적 행보와 발언을 그대로 전달하는 관행을 유지하였다. 한국 민주주의가 풍전등화의 위기에 놓였음에도 이들 언론은 '기계적 중립'과 '따옴표 저널리즘'으로 내란세력과의 단절이 아닌 내란세력도 정당한 정치세력이라며 그들에게 마이크를 건넨 것이다.
지금의 '윤어게인' 집단은 진공상태에서 세력화된 것이 아니었다. 나는 이러한 보도를 '저널리즘 세탁(Journalism washing)'이라고 지칭한 바 있다. 저널리즘 세탁은 저널리즘의 가치와 언어를 동원하여 저널리즘을 훼손한 행위가 반민주주의 정치집단을 정당화하고, 그 훼손의 구조를 폐기하지 않고 지속시키는 것이다.
유진그룹이 최대주주가 된 YTN에서, 지금 정확히 그 일이 벌어지고 있다. '저널리즘책무위원회'도 그 공범이다.
YTN 저널리즘책무위원회, 저널리즘을 정치적 수단으로 악용
유진그룹이 YTN의 최대주주가 된 이후 벌어진 반저널리즘 행태들은 이미 언론을 통해 광범위하게 보도되었고, YTN 신뢰도는 지속적으로 하락하고 있다. 현재 YTN 이사회는 대주주인 유진그룹의 영향 아래 주주총회를 통해 대거 재편되었다. 그 유진 측 추천 이사들이 지난 3월 갑자기 이사회 직속기구로 '저널리즘책무위원회'라는 것을 설치하였다.
그 위원회는 현대차 기사 삭제와 김건희 여사 관련 보도에 대한 사과방송 건을 자체 조사할 예정이다. YTN 보도·편성의 자율성과 독립이라는 저널리즘 가치를 회복하고 수호하기 위한 것이라고 한다. YTN 저널리즘 훼손에 책임 있는 이들이 자신들의 과오를 조사하는 위원회를 스스로 구성하고 저널리즘 정상화를 자처하고 있는 형국이다.
이 위원회의 구성과 진상조사에 대해 "일제강점기 일왕의 명을 받은 자들이 조선총독부의 비리를 조사하겠다는 꼴"이라는 비판이 즉각 내부에서 나왔다. 그리고 YTN 구성원들의 기수별 성명이 연이어 쏟아진 것은, 저널리즘책무위원회가 저널리즘 세탁을 조직적으로 수행하고 유진그룹의 YTN 지배 수단이라는 본질을 정확히 꿰뚫고 있기 때문이다.
저널리즘 책무의 회복이든 새로운 저널리즘의 실천이든, 어떤 저널리즘 가치의 언어로 치장하더라도 그 이사회 산하 위원회를 통해 자신들이 훼손한 저널리즘을 스스로 '복원'하겠다고 나서는 것은 그러한 불법성을 은폐하는 것이다. 즉 저널리즘 정상화가 아닌 '저널리즘 세탁'에 불과하다.
유진그룹 YTN 인수는 단순한 사적 거래가 아니다
2025년 11월, 법원은 과거 방통위의 유진그룹에 대한 최다액출자자 변경승인 처분이 위법하다고 판결했다. 재적 5인 중 2인만으로 의결한 절차상 중대한 하자였음을 확인한 판결이다. 그러나 이 판결에서 본질은 단순히 당시 방통위의 의사결정 과정의 하자가 아니다. 우리가 더 주목해야 할 사실은 방통위 합의제 구조가 방송의 자유와 공공성 및 독립성을 보장하기 위한 제도라는 점을 확인했다는 것이다.
재판부는 판결문에서 '재적위원 과반수 찬성' 규정이 단순한 정족수 조항이 아니라 방송의 자유·공공성·독립성을 보장하기 위해 방통위를 합의제 기관으로 설치한 입법 취지와 맞닿아 있다고 명시했다. 절차의 형식적 위반이 가지는 근본적 문제는 방송의 본질적 가치이자 저널리즘의 핵심 목적인 민주주의라는 목적적 위반과 관련된다는 것이다.
윤석열 정권에서 자행된 각종 MBC 방송저널리즘에 대한 법원의 판결에서 일관되게 발견할 수 있는 법리적 사실 역시 언론의 자유와 독립이 모든 것에 우선한다는 것이다. 유진그룹 YTN 인수 승인의 위법성은 행정적 합리성에 앞서 헌법적 자유 원칙 내에서 그 본질이 드러난다고 할 수 있다.
법원이 유진그룹 YTN 인수 승인이 위법하다고 판결하자, 유진그룹은 주주총회를 통해 YTN 이사회를 개편하고 양상우 전 한겨레 사장을 이사회 의장 겸 '저널리즘 책무 이사'로 선임했다. 이른바 개혁적 또는 진보적 이미지로 읽힐 수 있는 인사들을 새 이사진에 대거 포함시키고, 저널리즘의 깃발을 황급히 흔들기 시작한 이유도 바로 이 때문이다.
이제는 방미통위의 직권취소가 순서이다
다행히도 방미통위는 전체회의를 통해 법원 판결에 따른 유진그룹의 YTN 인수 승인에 관한 직권취소를 법률적으로 검토하기 위해 외부 법률자문단을 구성하기로 결정하였다. 법원의 판결에 따라 곧바로 직권취소를 하지 않고 외부 법률자문단을 꾸린 이유는 이 사안이 가진 복잡성과 아울러 유진그룹의 법적 저항이 예상되기 때문이다.
유진그룹은 스스로를 YTN을 인수하기 위해 이미 3199억 원을 투자한 '선의의 투자자'로 내세울 것이고, 소위 중립적 이사회와 진보적 저널리즘 책무 구조를 만들었다는 논리를 덧붙일 것이다. 과거 방통위의 행정적 결함이 YTN 인수 절차와는 관련이 없으며 오히려 유진그룹은 저널리즘책무위원회를 통해 YTN을 정상화하는데 심혈을 기울이고 있다는 주장으로 YTN 인수를 정당화할 것이다. 그러나 이러한 유진그룹의 자기방어 논리가 저널리즘 세탁을 넘어 법리적으로도 뚜렷한 모순과 한계가 있음을 지적하지 않을 수 없다.
첫째, 유진그룹이 주장할 것으로 예상되는 'YTN 인수는 법적으로 문제가 없다'라는 사적 계약의 정당성 논리 자체의 근거가 희박하다. 법리적으로 사적 거래가 신뢰되고 보호받기 위해서는 그 거래 과정 역시 신뢰할 수 있어야 한다는 전제가 확립되어야 하기 때문이다. 만약 거래가 불법하거나 정당하지 않았다면 법적으로 그 거래는 보호의 대상에서 제약될 수밖에 없을 것이다.
그런데, 유진그룹의 YTN 인수 과정은 불투명하고 공정하지 않았다는 정황이 계속 제기되고 있다. 예를 들어, 한전KDN과 한국마사회는 애초 YTN 지분을 매각할 의사가 없었고 소위 통매각이라는 방식을 고려하지도 않았다고 알려졌다. 국가 권력이 공기업을 동원하여 특정 민간기업에 방송채널을 넘기는 과정을 설계했을 가능성도 제기된 것이다. 국무총리 직속 사회대개혁위원회는 이러한 의혹을 해소하기 위하여 YTN 사영화를 포함한 '윤석열 정부 언론장악 진상규명 특별법 제정과 특별위원회 설치'를 공식적으로 제안한 상태이다. 즉, 유진그룹의 YTN 인수는 사적 거래의 신뢰보호 원칙이 적용되어야 할 대상이 아니라 진상규명의 대상이라는 점은 이 사적 계약의 신뢰성에 간과할 수 없는 문제의 소지가 있음을 보여준다.
둘째, 유진그룹은 방미통위가 법원의 결정에 따라 YTN 인수를 직권취소할 경우 사적 이익의 침해가 명백할 것이라고 주장할 수도 있는데, 이 역시 훼손되고 있고 훼손될 공적 이익의 크기를 고려하면 쉽게 납득하기 어렵다. 준공영방송 YTN을 민영화하여 유진그룹에 매각한 것 자체가 공적 이익의 훼손이라고 할 수 있다.
또한 유진 입성 후 YTN에서 벌어진 보도기사 무단 삭제나 노사 단체협약에 명시된 보도본부장과 보도국장 임명동의제 무력화, 파행적인 사장 직무대행 체제 등은 언론 자유와 독립을 훼손하는 공적 이익의 침해가 점차 심각해지고 있다는 사실을 보여준다. 법원도 지난 1월 임명동의제를 거치지 않은 YTN 사측의 보도책임자 인사가 위법하다고 판결하였다.
법원이 이미 공적 이익이 사적 이익에 의해 훼손되고 있음을 확인한 상황에서 방미통위는 이익의 비례원칙을 고려해 YTN 인수 승인에 대한 직권취소를 주저할 필요가 없다. 유진그룹의 YTN 인수자금 3199억 원과 대한민국 국민이 보장받아야 할 언론 자유를 같은 저울에 올릴 수 없다. 민간기업의 투자금을 보호하는 것과 우리 사회 민주주의의 인프라를 보호하는 것, 방미통위는 두 가치 사이에서 무엇을 선택해야 하는지 알고 있을 것으로 믿는다.
방미통위 외부 법률자문단이 검토해야 할 일
앞서 언급했듯, 서울행정법원의 YTN 최다액출자자 변경승인 처분 취소 판결에 따른 후속 조치를 위해 방미통위는 외부 법률자문단을 구성하고 법률적 쟁점을 검토하기 시작하였다. 우리는 자문단이 엄정하고 공정한 판단을 내릴 것을 기대하는 동시에 '단호한 결정'을 요청한다. 지금 필요한 것은 엄정한 '법리적' 검토가 법기술적 중립이나 판례의 기계적 적용이라는 형식주의에 갇히지 않고 언론 자유와 독립의 회복, 그리고 공론장 내 공영미디어 영역 확장을 위한 제도화의 초석을 다지는 적극적 법해석이다.
유진그룹에 대한 YTN 내부 구성원들의 요구는 유진그룹의 YTN 인수 취소에 그치지 않는다. 더 공적인 소유구조와 공익적 저널리즘의 실천 구조를 만들자는 것이다. 방미통위 법률자문단이 검토할 것은 법률 조항만이 아니다. 그 조항 너머, 저널리즘의 자유와 독립을 되찾으려는 이들의 열망에까지 다다라야 할 것이다. 법률자문단과 방미통위의 언론자유 수호를 위한 단호한 헌법적 결단을 기대한다.
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