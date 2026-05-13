2년간 YTN에서 벌어진 일들... 방미통위의 '직권취소'가 필요하다

▲윤창현 전국언론노동조합 위원장과 YTN 지부 조합원들이 2024년 2월 16일 오전 서울 여의도 유진기업 사옥 앞에서 기자회견을 열고 김백 전 YTN 상무의 차기 YTN 사장 내정을 규탄하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기