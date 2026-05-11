교통사고 현장서 노부부 구조한 충북도의원 예비후보

충북도의원(충주1) 선거에 출마한 더불어민주당 강진권 예비후보가 행사장으로 이동하던 중 교통사고 현장을 목격하고 즉각 응급조치와 교통 통제에 나선 사실이 알려지며 지역사회에서 화제가 되고 있다.
강 예비후보는 지난 8일 자신의 SNS를 통해 "11시40분경 살미면 공이리 방면에서 발생한 사고 현장을 목격했다"며 "노부부이신 어르신들께서 팔·다리·목 등에 큰 통증을 호소해 119가 도착할 때까지 응급처치와 교통 통제를 도왔다"고 밝혔다.
그는 이어 "119 구조대 도착 후 조금 안정을 되찾으신 모습을 확인하고 다시 행사장으로 이동했다"며 "어버이날에 내 부모님 같은 어르신들이 다친 모습을 보니 마음이 무거웠다"고 적었다.
지역사회가 주목하는 이유는 강 예비후보의 이력이 단순한 '선행' 수준을 넘어 전문성을 갖춘 대응이었다는 점이다.
강 예비후보는 수상구조사 1급, 재난안전지도사 1급, 안전교육지도사 1급 자격을 보유하고 있으며, 대한적십자사 충주 응급처치봉사회 회장과 대한적십자사 충북 수상안전강사회 부회장을 역임했다. 또 중앙경찰학교 응급처치 강사로 활동하며 응급처치와 생존수영 교육을 꾸준히 진행해 온 것으로 알려졌다.
실제 사고 현장에서도 그는 부상자 상태를 살피며 2차 사고 예방을 위한 교통 통제까지 병행한 것으로 전해졌다. 지역 주민들 사이에서는 "몸에 밴 안전 대응 능력이 위기 상황에서 그대로 드러난 것 같다"라는 평가가 나오고 있다.
강 예비후보는 SNS 글 말미에 "여러분께 받은 사랑과 성원을 실천하는 의정활동으로 갚겠다"고 밝혔다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.