교통사고 현장서 노부부 구조한 충북도의원 예비후보

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큰사진보기 ▲강진권 충북도의원 충주1선거구 더불어민주당 예비후보. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도의원(충주1) 선거에 출마한 더불어민주당 강진권 예비후보가 행사장으로 이동하던 중 교통사고 현장을 목격하고 즉각 응급조치와 교통 통제에 나선 사실이 알려지며 지역사회에서 화제가 되고 있다.강 예비후보는 지난 8일 자신의 SNS를 통해 "11시40분경 살미면 공이리 방면에서 발생한 사고 현장을 목격했다"며 "노부부이신 어르신들께서 팔·다리·목 등에 큰 통증을 호소해 119가 도착할 때까지 응급처치와 교통 통제를 도왔다"고 밝혔다.그는 이어 "119 구조대 도착 후 조금 안정을 되찾으신 모습을 확인하고 다시 행사장으로 이동했다"며 "어버이날에 내 부모님 같은 어르신들이 다친 모습을 보니 마음이 무거웠다"고 적었다.지역사회가 주목하는 이유는 강 예비후보의 이력이 단순한 '선행' 수준을 넘어 전문성을 갖춘 대응이었다는 점이다.강 예비후보는 수상구조사 1급, 재난안전지도사 1급, 안전교육지도사 1급 자격을 보유하고 있으며, 대한적십자사 충주 응급처치봉사회 회장과 대한적십자사 충북 수상안전강사회 부회장을 역임했다. 또 중앙경찰학교 응급처치 강사로 활동하며 응급처치와 생존수영 교육을 꾸준히 진행해 온 것으로 알려졌다.실제 사고 현장에서도 그는 부상자 상태를 살피며 2차 사고 예방을 위한 교통 통제까지 병행한 것으로 전해졌다. 지역 주민들 사이에서는 "몸에 밴 안전 대응 능력이 위기 상황에서 그대로 드러난 것 같다"라는 평가가 나오고 있다.강 예비후보는 SNS 글 말미에 "여러분께 받은 사랑과 성원을 실천하는 의정활동으로 갚겠다"고 밝혔다.