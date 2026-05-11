극우화 되는 한국 개신교의 뿌리를 찾아

큰사진보기 ▲95개 조항 게시하는 루터1517년 비텐베르크 만성교회문에 게시한 95조항은 파장을 고려하여 라틴어를 썼다. ⓒ 라인권 관련사진보기

"16세기 초 북유럽에서 중세 로마 가톨릭의 교의(敎義)와 제의(祭儀)에 반대하여 새로 일어난 종교 단체 및 분파. 또는 그 신도(信徒). 루터, 칼뱅, 츠빙글리 등이 이끈 종교 개혁의 결과 성립된 것으로, 로마 가톨릭교, 그리스 정교회와 더불어 그리스도교 3대 교파의 하나가 되었다."

"캐논"

"오직 성경"

"마가"MAGA로

"윤 어게인"

큰사진보기 ▲처형장으로 끌려가는 토마스 뮌처뮌처는 농민 혁명을 천년왕국을 이루는 종말론적 심판으로 규정했다 ⓒ 라인권 관련사진보기

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"농민 전쟁, 항쟁, 반란, 혁명"

<평화를 위한 권고>

<살인적이고 약탈적인 농민 무리에 대항하여 >

"치고 베고 찌르라!"

<재세례파에 관한 교훈>

"침례"

큰사진보기 ▲재세례파 지도자 펠릭스 만츠의 수장형재세례파를 물에 빠뜨려 죽인 것은 그들이 물에 잠기는 "침례"를 주장해서다. ⓒ 라인권 관련사진보기

<유대인과 그들의 거짓말에 대하여>

회당을 불태워라, 유대인의 집을 파괴하라, 랍비들의 가르침을 금지하라. 여행의 자유를 제한하라, 재산과 돈을 압수하라, 강제노동을 시켜라,

<유대인의 이름할 수 없는 이름과 그리스도의 계보에 대하여>

"히틀러는 루터의 정신을 계승한다."

"루터가 이미 경고한 것

"회당을 불태우라."

"루터가 원한 것을 우리가 한다"

"루터는 독일 민족의 예언자이며, 히틀러는 그 정치적 완성이다"

"만일 오늘 루터가 살아 있다면, 피고석에는 내가 아니라 루터가 앉아 있을 것이다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 티 스토리에도 실립니다. 참고로 필자는 한국의 대표적 보수 신학교에서 신학을 하고, 보수 교단인 합동측에서 1983년에 목사 안수 받은 목사이다. 노회장도 했고, 총회 정치부에서도 일해서 교회 정치와 교회의 문제들에 깊은 이해를 가지고 있다. 글을 쓰는 목사로 저서로 "내 영혼의 샘터"가 있고, 티스토리에 블로그를 운영하고 있다.

'다음' 사전의 개신교에 대한 정의이다. 이 사전적 정의에서 보듯 개신교는 종교 개혁자들의 신앙과 신학의 전통에 서 있다. 그래서 개신교 안에는 신학과 교리와 전례의 문제를 종교 개혁자들의 권위에 호소할 뿐만 아니라,으로 돌아가자는 소리는 언제나 설득력과 정당성을 지니고 있는 중이다. 개신교에서 종교 개혁자들은 신앙과 본분을 결정하는이 되어 버린 셈이다.그러면 종교 개혁자들이 현대교회의 모든 문제의 기준이 될 수 있을까?Sola Scriptura 이 모토만 기억해도 개혁자들과 그 전통을 정경 canon처럼 절대화할 수 없다는 건 상식에 속하지만, 개혁자들을 정경의 수준에 올리는 것은 현재의 개신교의 어둠이 개혁자들의 한계와 오류를 잘 모르거나, 알면서도 합리화하거나, 애써 외면하기 때문에 일어나는 현상이기 때문이다.이런 경향이 인류사에 큰 빛이 된 개신교가 오늘에는 불 꺼진 등대처럼 인류를 좌초시키는 암초가 되게 하는 중이다.통칭 되는 미국의 극우적 개신교는 혐오와 전쟁을 부추기다 마침내 이란을 침공하여 세계 평화와 경제의 숨통을 막고 있는 중이며, 한국의 극우적 개신교는 아직도을 외치며 이제는 한미동맹까지 이간 하는 형편이 되어버렸다.그러므로 개신교의 토대가 된 종교 개혁자들의 오류와 과오와 그들의 한계가 지금의 개신교에서 어떻게 나타나고 있는 지를 밝히는 작업이 필요할 것이다. 이 불편한 작업은 개신교의 회복과 발전을 위해서도 유익한 일이다. 그리고 이 작업은 루터로부터 시작하는 것이 옳다. 마르틴 루터가 비텐베르크에서 쏘아 올린 종교개혁이 세계사의 물줄기를 바꾸었기 때문이다. 개신교의 아버지 격인 루터에 대해서 신학교에서도 덮어 두고 있는 루터의 과오와 한계는 독일의 농민 혁명과 재세례파와 유대인에 대한 루터의 대응에서 오롯이 드러나 있다.등으로 불리는 독일의 농민 혁명은 1524년~1526년 신성 로마 제국에서 발생한 유럽 역대 최대 규모의 농민 봉기이다. 당시 토지는 귀족들과 교회의 소유였고, 농민은 그들의 "농노"이면서도 가혹한 부역과 40%에 달하는 세금으로 착취 당하는 처지였다, 루터가 종교 개혁의 횃불을 들자, 루터의 종교 개혁 정신에 고무된 농민들이 영주들의 과도한 세금, 농노제, 교회 수탈등에 반발해 12개 조항을 요구하며 봉기했다.이 농민들의 봉기에 루터는에서 영주들이 농민을 지나치게 억압했다고 비판했고, 농민들의 일부 요구는 정당하다고 인정했다. 그러나 토마스 뮌처가 이 운동에 개입하여 지도자가 되어 사악한 지배자를 제거하는 것이 하나님의 뜻이라며, 농민의 봉기를 천년왕국을 도래 시키는 종말론적 하나님의 심판으로 해석하고 급진적 혁명으로 나가자, 루터는 태도를 바꾸어 영주들에게 강경 진압을 촉구했다. 농민혁명이 루터의 개혁에 위기를 초래했기 때문이다.루터는 그의 저작에서 뮌처를 악마의 화신 사탄에 농민들을 광견 병에 걸린 개로 비유하여 미친개를 죽이듯라고 촉구했다, 이 문서는 영주들의 권력을 지나치게 옹호했고, 농민과 농민의 정의로운 요구를 외면했을 뿐만 아니라, 폭력 진압의 신학적 토대가 되어 약 10만 명 이상 농민 학살을 정당화시켜 주고 말았다.이 농민혁명에 대한 루터의 반동은 엄한 재세례파를 향하게 했다. 재세례파라는 명칭은 교회의 영적 순결을 강조하여 가톨릭과 유아 세례자들을 다시 세례를 받게 한 데서 유래했다. 급진적인 재세례파도 있었지만, 재세례파는 완전한 정교 분리와 전쟁과 폭력을 부정하는 평화주의자들로 초대교회와 같이 임박한 재림을 기다리는 경건주의자들로 현재의 정교분리와 양심의 자유의 토대가 된 참된 그리스도인들었다.그러나 뮌처와 농민혁명에 덴 루터는 농민혁명에 대한 루터의 태도에 실망하여 루터를 떠난 재세례파 형제들을 이단으로 규정했을 뿐만 아니라, 사회 질서를 파괴하는 폭도이므로 이들을 처벌하는 것이 신이 국가에 칼-권력-을 위임한 목적을 이루는 것이라고 했다.루터는에서 유아 세례 거부하고 "국가교회" 를 부정하는 것을 교회의 질서를 해치는 것으로 보았고, 국가의 권위 부정하여 사회 질서를 위협하며, 공동체의 분열 조장하는 분리주의 세력으로 정죄했다. 루터가 직접 재세례파를"라고 명한 것은 아니지만, 국가가 재세례파에 무력을 행사하는 것에 정당성을 부여해 준 것이다.이로 수많은 재세례파 형제들이 화형이나 수장 당하고, 고문을 당하고, 삶의 토대에서 추방 당했다. 재세례파를 처형할 때 물에 빠뜨려 죽인 것은 그들이 물에 잠기는를 주장했기 때문이다. 결국 루터는 자기 자신이 자기의 종교개혁 정신을 스스로 부정한 이율배반에 빠진 것이다.종교개혁자로서 루터의 가장 참담한 과오는 유대인에게 대한 루터의 태도와 가르침에 있다. 루터는 초기에는 복음의 은혜를 거부하는 유대인들을 회심 시키려고 목회적으로 접근했지만, 루터의 이 모든노력이 수포가 되자, 태도를 완전히 바꾸어 적대적이 되어버렸다. 1543년에 쓴루터는 이렇게 유대인 증오를 선동했다.그리고에서도 유대인에 대한 루터의 격렬한 증오가 나타나 있다. 루터는 그리스도라는 은혜를 거부하는 유대인들을 자기를 십자가에 못 박는 자를 위해서 기도한 예수와 같이 불쌍히 여긴 것이 아니라, 복음의 원수로 본 것이다. 은혜를 깨달은 루터가 은혜를 거부하는 유대인들을 용납하지 못하고 하나님의 심판을 대행하고 싶어 한 것은 자기를 거역하는 세상에 아들을 주신 하나님이라는 기독교 정신에 완전히 반하는 것이다. 결국 루터의 유대인에 대한 저작들은 후일에 엄청난 악용의 가능성을 남기고 말았다.후대의 나치당은 이 루터와 루터의 반유대주의 문헌을 독일 민족주의와 결합시켰다. 나치는 1933년 루터 탄생 450주년을 대대적으로 기념하며 이렇게 선전했다.히틀러의 반유대 정책을"으로 정당화시켰다, 루터의 반유대주의를 나치 민족주의의 신학적·역사적 권위로 사용한 것이다. 그리고 나치는라는 루터의 말을 인용해서 1938년에 유대인 회당을 불태웠다. 이를 두고 루터교 성직자 중 일부는라고 설교했다. 루터의 텍스트가 문자적으로 나치 폭력의 정당화에 쓰인 것이다.더 충격적인 건 나치를 지지한 독일교회 운동 Deutsche Christ en - 일제가 만든 "일본 기독교 조선교단" 같은-이다. 독일교회 운동은 루터를 민족주의자로 해석하고 이렇게 주장했다.전두환을 찬양하는 개신교인을 보는 것만 같다. 이렇게 독일교회 운동은 나치의 전쟁과 유대인 학살을 지지했다. 루터의 이름과 문서가 교회 안에서 조차 나치 정책 정당화에 이용된 것이다. 종전 후 저 유명한에서 나치 선전가는 이렇게 주장했다,카를 마르크스의의 모티브가 성경이지만, 성경이 공산주의를 낳거나 만든 것이 아닌 것처럼 루터가 히틀러와 홀로코스트를 낳은 건 아니다. 그러나 16세기에 루터의 언어는 신학 논쟁이었지만, 20세기에는 국가 폭력을 정당화 시키는 텍스트로 악용된 것이다. 루터가 나치즘의 원인은 아니지만, 나치가 악용할 수 있는 반유대주의 유산을 남긴 것이다. 종교 개혁자 루터는 위대하지만, 그도 어쩔 수 없는 아담의 자식 중의 하나였던 셈이다. 그러면 루터는 왜 이런 오류와 잘못에 빠졌을까? 그게 마틴 루터가 지닌 루터의 태생적 한계 때문이다. 이 루터의 한계는 다음 회에 살펴볼 것이다.