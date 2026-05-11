오세훈 "장동혁이 유세 와준다면? 고맙지만 지금은 필요 없어"

큰사진보기 ▲국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 11일 경기 고양시 MBN미디어센터에서 열리는 한국방송기자클럽 초청 토론회에 앞서 리허설을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"글쎄요, (장 대표가) 도와주시겠다는 마음은 고맙지만 지금 꼭 필요한 건 아닌 것 같습니다." (오세훈 국민의힘 서울시장 후보)

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 11일 한국방송기자클럽 토론회서 장동혁 국민의힘 대표와 다시금 선을 그었다. '장동혁 국민의힘 대표가 오 후보의 선거 유세를 하겠다는 요청이 오면 어떻게 할 것인지'를 묻는 YTN 기자의 질문에 대해 오 후보는 미소를 지으면서 "지금 필요하지 않다"고 대답했다.이어 오 후보는 "지방선거는 정치 선거라기보다는 삶의 질, 생활 행정에 초점을 맞춘 그런 선거다"라면서 "장 대표의 지지 유세보다는 오히려 평범한 시민들의 설명이 더 필요하다 생각해 선대위(선거대책위원회)를 구성할 때도 시민들과 함께 '시민동행 선대위'를 준비하고 있다"고 밝혔다.이 같은 장 대표와의 '선긋기'는 오 후보가 지난 4월 18일 국민의힘 서울시장 후보로 확정되고서 "(지방선거) 후보자들의 시간이 오면 장동혁 지도부의 역할이 계속 줄어들 것"이라고 한 발언의 연장선으로 해석된다.이날 토론회에서는 '당선된다면 국민의힘의 변화를 위해 무슨 일을 하겠는지', '낙선을 하게 되면 국민의힘 당권에 도전할 의향이 있는지'에 대한 질문이 연이어 나왔다.이에 오 후보는 "이재명 대통령께서 벌써 자신감이 넘쳐서 폭주를 시작하는 조짐이 보인다. 이럴 때 서울시장으로서 오세훈의 존재 자체가 상당한 심리적 제어 수단이 될 것"이라고 대답하기도 했다. 그러면서 "그런 취지로 지금은 많이 힘을 잃어버린 보수 재건의 상징적 존재가 될 것이라고 말씀드린 것이다. 시장직을 수행하면서 당에 영향을 미치는 건 현실적으로 쉽지 않지만 할 말은 하겠다"라고 덧붙였다.'당권 도전 의향' 질문에는 "선거에 이길 것 같은데 자꾸 질 것을 전제로 물어보시니 좀 당혹스럽다"라면서도 "요즘 정치는 전투력이 있는 장수를 원하는 추세가 있기에 내가 당 대표로 나서서 성공적으로 안착하기까지 많은 어려움이 있지 않겠나 하는 게 솔직한 내 고민"이라고 밝혔다.오 후보는 최근 입고 나오는 '초록색' 점퍼와 관련해서도 "90%는 붉은색 계통 점퍼를 입고 있다. 저희 국민의힘 색깔이 붉은색과 흰색을 혼용하도록 돼있고, 당연히 자기 소속 당 색깔을 입어야 한다고 생각한다"고 밝혔다.그러면서 "그 당을 지지해주시는 분들에게 (붉은색 점퍼를 입는 것이) 도리라고 생각한다. 다만 가끔은 초록색 옷을 입는데 보통 환경과 관련된 현장이거나 정원, 녹지, 물가 등에서 주변 환경과 어우러지게 입는 경우가 있다"고 설명했다.오 후보는 이날 토론회 말미 "특정 프로그램의 문제는 프로그램으로 푸는 것이 상식인데 돈줄을 막아 교통방송 전체를 폐국 위기로 내몰았다, 과잉 조치가 아닌가 하는 비판이 있다"는 MBC 기자의 질문에 대해서도 "TBS가 편향적이었던 건 분명한 사실"이라고 반박했다.오 후보는 "누가 봐도 좌파, 민주당 지지자들이 몇 년 동안 TBS를 좌지우지 장악하고 있었던 건 부인할 수 없는 형국이다"라며 "그럼에도 시장이 되고 나서 1년 6개월 동안 기다렸다. 민주당 시장이 반대의 경우에 처했다면 1년 6개월 동안 인내심을 발휘했을까 생각해보시길 바란다"라고 말했다.이어 "시의회에서 지원 폐지 조례가 발의됐다. 그 진행 경과에서도 만류하고 늦추기 위해 여러 번 의사 표시를 했다"라며 "대다수의 TBS 구성원들은 무슨 죄가 있느냐, 거기에 동참하지 않은 사람들은 선의의 피해자가 될 수 있으니 좀 더 지원하자는 내용의 친서를 보냈는데, 이 원칙론적인 대응 때문에 우리 당 지지자들로부터 많은 공격과 비판을 받았다"이라고 덧붙였다.그러면서도 "특정 정파에 완전히 기운 방송을 공영방송의 이름으로 하는 것은 앞으로도 절대 용납돼서는 안 된다. 나는 TBS에도 기회가 있다고 생각한다"면서 "다만 정치적으로 중립이거나 공정해야 한다. 이번에 TBS 구성원들이 입장 표명을 분명히 하고 민영화를 하든지 서울시에 다시 방송을 할 수 있게 해달라고 청원을 하면 바람직한 변화가 불가능하지 않다고 생각한다"고 밝혔다.