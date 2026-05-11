"학생들이 왜 왔나 싶었는데... 함께 싸우며 알았다, 진짜 동지란 걸"

▲2026년 세계노동절 청년·학생·비정규직 전야제 '전쟁, 침탈, 혐오 역행하는 시대, 전진하는 우리'는 학생들이 노동절 집회를 위해 자리를 맡아 두었던 그 청와대 앞에서 1980년대 말에 시작된 노동 운동의 전통을 계승했다. 집회에 참가한 학생들과 활동가들이 연설을 듣고 있다. ⓒ 문진석 관련사진보기