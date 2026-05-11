인천 한국이민사박물관, 디아스포라영화제 특별상영회 연다

큰사진보기 ▲인천시 한국이민사박물관은 5월 16일 제14회 디아스포라영화제 사전 행사로 특별 상영회 '박물관에서 만나는 디아스포라영화제'를 개최한다. ⓒ 한국이민사박물관 관련사진보기

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인천시 한국이민사박물관은 오는 16일 제14회 디아스포라영화제 사전 행사로 특별 상영회 '박물관에서 만나는 디아스포라영화제'를 개최한다.이번 행사는 인천광역시가 주최하고 인천영상위원회가 주관하며 한국이민사박물관이 협력하는 특별 상영회다. 상영작은 제13회 디아스포라영화제 공식 상영작인 다큐멘터리 영화 '노 어더 랜드(No Other Land)'다.이 작품은 제74회 베를린 국제영화제 다큐멘터리상과 관객상, 제97회 아카데미 시상식 장편다큐멘터리상을 수상하며 세계적인 주목을 받았다.이 영화는 팔레스타인 주민들의 삶과 현실을 생생하게 담아낸 작품으로, 관객과 평단의 호평을 받았다. 상영 후에는 영화평론가 이동윤의 영화 해설 프로그램이 진행되며, 이어 한국이민사박물관 전시 해설도 운영될 예정이다.특별상영회 말고도 한국이민사박물관 인근에서는 디아스포라영화제와 연계한 다양한 부대행사가 열린다.디아스포라영화제 기간인 5월 23일부터 25일에는 3일 동안 웰니스 러닝 프로그램 '디아러너스'가 진행된다. 참가자들은 한국이민사박물관을 비롯한 월미도와 개항장 일대를 달리며 한국 이민의 역사와 인천 곳곳에 남아 있는 다양한 디아스포라의 흔적을 직접 체험하게 될 예정이다.마지막 날인 25일에는 월미도 일대와 개항장에 있는 디아스포라 관련 장소를 탐방하며 임무를 수행하는 체험 프로그램 '디아유람단'도 마련된다.모든 프로그램은 무료로 진행된다. 궁금한 사항은 디아스포라영화제 누리집(www.diaff.org)이나 한국이민사박물관(☎ 032-440-4709)에 문의하면 된다.