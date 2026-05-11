남편과 함께하는 노년의 탁구, 인생을 배웠습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲탁구 시합 장면내가 다니는 탁구장에서 열린 시합에 참가한 나의 모습 ⓒ 윤병옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

내가 남편에게 권유한 일 중에 제일 잘한 것은 탁구를 함께 치자고 한 것이다.과거에는 남편의 시간에서 일이 대부분을 차지했기 때문에 여가 시간에 간간이 함께 여행을 다녔다. 그러나 남편이 퇴직을 하고 난 뒤에는 함께 있는 시간이 늘어났다. 가끔 여행과 문화 생활을 해도 남아도는 것이 시간이었다.나는 책과 영화를 보며 글을 쓰는 것을 좋아하니 혼자 노는 일이 어렵지 않다. 오히려 나이가 들어 육아와 부모님 보살피는 일에서 자유로워지면서 인생에서 가장 자유로운 생활을 만끽하고 있었다. 게다가 노년의 건강을 위해 마지못해 선택한 운동인 탁구가 너무 재미있어지고 있는 시점이었다.남편은 원래 활동적이라 운동을 좋아한다. 움직이기 싫어하는 아내를 만나 내내 심심했을 것이다. 그러나 그가 좋아하는 운동은 시간이 걸리고 체력 소모가 커서 따라하기가 어려웠다. 남은 선택지는 하나였다. 내가 좋아하는 운동으로 그를 초대하는 것이었다. 처음에 그는 하기 싫다고 거절했다. 꾸준히 설득해서 겨우 탁구장에 데려올 수 있었다.둘은 모든 면이 다르듯이 탁구 스타일도 다르다. 나는 모범생이어서 코치님이 시키는 대로 치고, 남편은 순발력이 있어 한방이 있다. 최근에 우리가 다니는 탁구장에서 열린 하위부 복식 대회에서 남편 조가 우승, 나의 조는 준우승을 했다. 물론 파트너가 잘해주셔서 얻은 성과지만 열심히 탁구 친 보람이 있어서 기뻤다.탁구가 얼마나 좋은 운동인지는 여러 번 이야기한 적이 있다. 여기서는 특히 노년의 탁구에 대해서 이야기하고 싶다. 나이가 많아도 오랜 경력이 있는 분들은 탁구를 잘 친다. 물어보면 몇십년씩 탁구를 치신 고수분들도 있다. 나 같이 늦게 탁구를 시작한 사람이 문제이다. 눈은 높아졌는데 몸은 따라가지를 못한다. 젊은 사람들처럼 이리 뛰고 저리 뛰며 풋워크를 할 수가 없다. 내가 도저히 받을 수 없는 위치라고 판단되면 그 공은 포기한다. 열정을 따르다가 넘어지는 사고라도 나면 안 하느니만 못하게 된다. 무리하다가 다치면 아예 탁구를 칠 수 없게 된다.노년의 운동은 체력을 고려해야 한다. 오래 전에 공원에서 배드민턴을 치는 노인 분들을 보았는데, 제자리에서 움직이지도 않고도 공을 절대 떨어트리지 않고 치시는 고수들이었다. 탁구도 마찬가지로 공과 몸의 물리적 성질을 파악해서 회전을 만든다면 많이 움직이지 않고도 멋진 탁구를 칠 수 있다.나이가 많은 사람들은 젊은 사람들처럼 두 발로 옮겨 뛰기에는 체력이 달리고, 투스텝을 하기에는 속도가 떨어진다. 따라서 노인들은 한 발은 지면에 붙이고 나머지 발만 미끄러지듯이 옮기는 것이 좋다. 젊은 사람들에게 에너지가 있다면, 노인들에게는 공을 보는 눈과 끝까지 공을 기다릴 수 있는 여유가 있다.탁구에 시간과 노력을 많이 들였지만 이제야 겨우 초보티를 벗었다. 초기에 공의 회전에 대한 공부를 열심히 했다면, 이제는 탁구가 팔로 치는 운동이 아니라 몸을 쓰는 운동이라는 것을 조금 이해했다. 체중의 반작용을 다리와 몸통에 이어 라켓에 전달하여 공을 치는 것이다. 또한 팔을 몸에 유연하게 달고, 몸을 움직이다 멈추면 팔이 관성으로 따라오게 한다. 이렇게 하면 팔에만 힘을 주어 칠 때에 비해 어깨와 팔이 아프지 않다. 또 원심력으로 공을 쳐야 공이 전진하는 방향과 내가 쓰는 힘이 상충되지 않고 같은 방향으로 향할 수 있다는 것도 알게 되었다. 이렇게 하면 힘이 덜 들어도 공의 속도는 빨라진다.이와 같이 좋은 동작에는 반드시 이유가 있었다. 이렇게 노년에는 체력을 아끼고도 회전과 속도를 만들 수 있는 방법을 잘 생각해서 적용해야 한다. 처음에는 공을 주고받는 것이 말을 주고받는 듯 여겨져서 탁구 게임이 사람의 관계로 보였었다.여전히 그런 면이 있지만, 요즘은 공이 다가오는 인생 과제처럼 여겨지기도 한다. 상대방으로부터 어떤 서브와 공격이 올지 아무도 모르는 것처럼, 인생에서 어떤 일이 닥칠지는 아무도 모른다. 잘 준비하고 있다가 그때그때 막기도 하고 받아치기도 하며 그냥 당하지는 말아야 한다. 물론 그렇게 해도 못 받을 수도 있고 받아친 것이 걸리거나 나가서 실패하기도 한다. 그러나 준비도 안하고 생각 없이 서 있으면 백전백패다. 실패하더라도 잘 준비하고 인생 과제를 당당히 대면해야 한다. 이렇게 작은 테이블에서 조그만 공을 주고받는 탁구가 인생을 가르쳐주기도 한다.노년에 부부가 함께 운동하는 것의 장점이 무엇일까? 서로 연습할 상대가 있다는 것이다. 그다음은 운동이 끝난 뒤 서로 힘들어서 밖에서 밥을 사 먹고 들어갈 수 있다(남이 해준 밥이 맛있다). 무엇보다 둘 다 몸이 아프다는 소리가 줄어든다. 마지막으로 서로의 게임을 피드백 해주느라 대화가 끊이지 않는다.