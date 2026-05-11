[단독] '여고생 살해범', 이틀 전 알바 동료 여성 살해 위협

▲'광주 여고생 살해' 피의자 A(24)씨의 실명과 사진이 SNS(사회관계망)를 통해 확산하고 있다. 사진은 인스타그램, 유튜브 등 SNS에 유포된 A씨의 이름과 최근 및 청소년 시기 모습. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기