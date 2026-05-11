성수석 이천시장 후보 선대위 출범… "정체된 이천 심장 다시 뛰게 해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 성수석 이천시장 후보 캠프가 대규모 선거대책위원회 조직을 출범시키며 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다. ⓒ 성수석 캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 성수석 이천시장 후보 캠프가 대규모 선거대책위원회 조직을 출범시키며 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다. ⓒ 성수석 캠프 관련사진보기

더불어민주당 성수석 이천시장 후보 캠프가 대규모 선거대책위원회 조직을 출범시키며 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다. 성 후보 측은 "행정권력과 의회권력 교체를 통해 침체된 이천 경제와 인구 정체 문제를 돌파하겠다"며 필승 의지를 다졌다.성수석 후보 캠프는 10일 선거캠프에서 선거대책본부 임명장 수여식을 열고 핵심 선대위 인선과 조직 운영 방향을 공개했다. 이날 행사에는 김정수 상임선대위원장을 비롯해 공동선대위원장단, 자문위원, 조직·홍보·정책 등 12개 분야 본부장과 관계자 등 50여 명이 참석했다.캠프 측은 이번 선대위를 단순한 선거 조직이 아닌 '현장형 정책 선대위'로 운영하겠다는 구상이다. 각 분야 전문가와 실무 인력을 중심으로 선거 체계를 세분화하고, 시민 생활과 밀접한 정책 발굴과 현장 소통에 집중하겠다는 것이다.이날 임명장을 받은 선대위 관계자들은 앞으로 이천 전역을 돌며 성 후보의 공약과 정책 방향을 시민들에게 설명하고 지역 현안을 청취하는 역할을 맡게 된다.행사에서는 최근 이천 지역의 인구 정체와 지역경제 침체 문제에 대한 우려도 언급됐다.김정수 상임선대위원장은 축사를 통해 "현재 이천은 서민경제 지표가 정체돼 있다"며 "새로운 리더십을 가진 성수석 후보가 반드시 당선돼야 이천의 새로운 미래를 설계할 수 있다"고 말했다.이어 "이번 선거는 단순한 인물 경쟁이 아니라 정체된 이천을 다시 움직일 수 있느냐의 문제"라며 "현장을 알고 행정을 이해하는 준비된 후보가 필요한 시점"이라고 강조했다.성수석 후보 역시 이날 행사에서 '변화'와 '경제 회복'을 핵심 메시지로 내세웠다.성 후보는 선대위 관계자들을 향해 "여러분은 또 다른 성수석이자 이천 변화를 이끌 주인공들"이라고 목소리를 높였다.이어 "이제는 행정권력과 의회권력을 교체해 이천의 심장을 다시 뛰게 해야 할 때"라며 "인구 정체의 고리를 끊어내고 지역경제의 활력을 되찾아 시민들이 체감할 수 있는 역동적인 이천을 반드시 증명해 보이겠다"고 말했다.캠프 측은 이번 선대위 출범을 계기로 조직 확대와 시민 접촉을 더욱 강화할 계획이다. 특히 각 본부별 현장 간담회와 생활밀착형 정책 홍보를 이어가며 본격적인 민심 공략에 나선다는 방침이다.