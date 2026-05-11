전교조 세종지부, 교육감 후보들에게 '현장 중심' 43개 정책 제안

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합세종지부 사무실 ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미, 아래 전교조세종지부)는 지난 4월 30일부터 5월 6일까지 실시한 현장 교사 설문조사를 바탕으로 교육정책질의서를 마련하여 세종시교육감 후보자 6인 전원에게 전달했다고 11일 밝혔다.이번 질의서는 6.3 지방선거를 앞두고 단순히 후보자들의 입장을 확인하는 절차를 넘어, 차기 세종교육의 방향을 후보자들과 함께 모색하기 위한 과정으로 기획됐다. 전교조세종지부는 후보자들에게 오는 14일까지 책임 있는 답변을 요청했으며, 현장의 요구가 실질적인 정책으로 이어질지 그 결과에 귀추가 주목된다.이번 정책질의서는 학교 현장의 구조적 문제를 해결하고 공교육의 방향을 바로 세우기 위한 정책 과제를 담고 있다. 구체적으로는 ▲교육이 가능한 학교 ▲학교 업무 정상화 ▲교사의 교육권·노동권 보장 ▲입시경쟁 해소와 평등한 교육전환 ▲민주적 학교 운영 및 민주시민교육 강화 등 5개 영역, 총 43개 정책 과제로 구성됐다.세종 지역 교사 225명이 참여한 설문 결과에 따르면 세종 교사들은 행정 중심의 학교 운영 체제를 가장 심각한 문제로 꼽았다. 응답자의 90.1%가 시설·회계·채용 등 교무학사 외 행정 업무의 교사 전가 금지를 요구했으며, 77.9%는 학교 지원 중심의 교육청 조직 개편이 필요하다고 답했다. 특히 기간제 교사, 시간강사 등 각종 인력 채용 과정에서 발생하는 공고, 면접, 계약, 인건비 지급 등의 행정 업무가 교사에게 전가되어 수업과 학생 지도라는 본연의 역할에 집중하기 어렵다는 현장의 고충이 구체적으로 드러났다.현장에서는 "영양교사가 사실상 1인 사업장처럼 시설관리와 인사·복무 관리 등 과한 업무를 떠맡아 학생지도와 수업이 불가능하다", "특수학생의 장애 정도가 중도·중복화되어 가고 있어 현장의 어려움이 크다"는 구체적인 목소리가 터져 나왔다. 유치원 교사들 역시 간식 관련 행정과 자원봉사자 관리 업무 부담을 주요 고충으로 꼽았으며, 소규모 학교의 경우 적은 정원으로 인한 과도한 업무와 수업 시수 문제가 심각한 것으로 나타났다.전교조세종지부는 이와 관련해 "학교가 교육활동 중심 공간으로 기능하기 위해서는 단순한 업무 경감을 넘어 교육청의 역할과 지원 체계 전반에 대한 구조적 전환이 필요하다"고 강조했다.교사의 교육권 및 노동권 보장에 대한 목소리도 높았다. 교사들은 악성 민원과 사고 책임이 개별 교사에게 집중되는 현실을 비판하며, 교육청 전담의 법적 대응 지원(66.7%) 등을 요구했다. 교사의 연가(휴가)권 보장을 위한 수업지원교사·강사 확대 요구 역시 62%로 높게 나타났다. 지부 측은 "악성 민원과 사고의 책임이 교사 개인에게 집중되는 현재의 구조는 매우 심각하다"며 "교육활동 보호를 위한 공적 지원 체계 구축이 시급하다"고 지적했다.입시경쟁 해소와 평등한 교육전환과 관련해서는 대학·고교 서열화 해소(76.1%) 및 수능 자격고사화, 내신 절대평가 도입(67%)을 통한 교육과정 정상화 요구가 비중 있게 다뤄졌다. 이 밖에도 교육이 가능한 학교 영역에서는 학급당 학생 수 20명 상한제(64.4%)와 교사 수업시수 상한제 도입(60%) 등 교육 여건 개선을 위한 다양한 제안이 포함됐다. 전교조세종지부는 이에 대해 "경쟁 중심 교육체제가 학교를 배움과 성장의 공간이 아니라 선별과 줄 세우기의 공간으로 만들고 있다는 현장의 위기의식이 드러난 결과"라고 해석했다.민주적 학교 운영 및 민주시민교육 강화 영역에서는 차등성과급 및 교원평가 폐지 의견이 86.8%에 달하며 경쟁과 통제 중심의 학교 문화 개선을 촉구했다. 전교조세종지부는 "교사가 교육에 전념할 수 없는 학교에서는 학생의 배움 역시 온전히 이루어질 수 없다"며 "교육활동을 행정과 경쟁으로부터 회복시키고 공교육의 공공성과 민주성을 강화하는 일은 더 이상 미룰 수 없는 세종교육의 과제"라고 덧붙였다.지부 측은 마지막으로 "6·3 지방선거에서 고민할 세종교육의 지향점은 학교를 행정의 공간이 아니라 배움과 성장이 실현되는 교육 본연의 공간으로 재정립하는 데 있다"고 강조하며, 향후 후보자들이 제시한 답변을 바탕으로 정책 검토 및 교육 현안 논의를 이어갈 방침이라고 밝혔다.