이 대통령, '사실상 갭투자 허용' 보도에 "억까에 가깝다"

▲이재명 대통령이 11일 '무주택자가 세입자가 있는 1주택자 매물을 매수할 때도 다주택자 매물과 동일하게 실거주 의무를 일정 기간 유예해주는 것은 사실상 갭투자'라는 주장에 대해 "소위 억까(억지비난)에 가깝다"라고 반박했다. 2026.5.11 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기