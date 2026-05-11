메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.05.11 09:47최종 업데이트 26.05.11 10:11

이 대통령, '사실상 갭투자 허용' 보도에 "억까에 가깝다"

비거주 1주택 매매 실거주 유예 검토 관련 반박... "최대 2년 내 보증금 포함 매매대금 전액 지급해야"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 11일 '무주택자가 세입자가 있는 1주택자 매물을 매수할 때도 다주택자 매물과 동일하게 실거주 의무를 일정 기간 유예해주는 것은 사실상 갭투자'라는 주장에 대해 "소위 억까(억지비난)에 가깝다"라고 반박했다. 2026.5.11
이재명 대통령이 11일 '무주택자가 세입자가 있는 1주택자 매물을 매수할 때도 다주택자 매물과 동일하게 실거주 의무를 일정 기간 유예해주는 것은 사실상 갭투자'라는 주장에 대해 "소위 억까(억지비난)에 가깝다"라고 반박했다. 2026.5.11 ⓒ 이재명 대통령 X

이재명 대통령이 '무주택자가 세입자가 있는 1주택자 매물을 매수할 때도 다주택자 매물과 동일하게 실거주 의무를 일정 기간 유예해주는 것은 사실상 갭투자'라는 주장에 대해 "소위 억까(억지비난)에 가깝다"라고 반박했다.

이 대통령은 11일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 "거래절벽 막으려... 비거주 1주택 매매 실거주 유예 검토" 제목의 기사를 공유하면서 이러한 입장을 밝혔다.

해당 보도는 국토교통부에서 토지거래허가구역 내 세입자가 있는 비거주 1주택자 매물에 대해서도 실거주 의무 유예 적용을 검토하고 있다면서 이는 매물 잠김에 따른 추가 대책으로 사실상 1주택 갭투자를 허용한 것이라고 지적하고 있다.

AD
이에 대해 이 대통령은 "국토부가 형평성 보장을 위해 다주택자와 동일하게, 세입자 있는 1주택자에게도 매도기회를 주려고 매수인은 무주택자로 한정하고, 매수인은 기존 임차인의 잔여 임차기간이 지난 후에 입주할 수 있게 허용하되 그 기간은 최고 2년을 넘지 못하게 하려고 한다"고 설명했다.

다주택자와 1주택자 간 형평성 보장을 위해 검토하고 있는 조치이지 매매대금에서 전세보증금을 차감해 투자금을 줄이는 '갭투자'를 허용한 게 아니라는 반박이었다.

특히 이 대통령은 "임차기간 때문에 4~6개월 내 입주할 수 없어 매각하지 못하는 1주택자들에게도 매각 기회를 주되, 매수인은 2년 이내에는 반드시 보증금을 내 주고 직접 입주하라는 것"이라며 "잔여 임대기간, 그것도 최대 2년 이내에 보증금 포함 매매대금 전액을 지급해야 하는데, 이걸 가지고 갭투자를 허용하는 것이라고 하는 건 과해 보인다"고 지적했다.

이어 "부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제"라며 "부동산 투기 재발하면 몇이나 득을 보겠습니까? 협조를 요청드린다"고 했다.

참고로 이 대통령은 지난 4월 국무회의 당시 "무주택자가 세입자가 있는 다주택자 매물을 매수할 경우 최장 2년 간 실거주 의무를 유예 받을 수 있도록 한 것을 1주택자 소유 매물에도 적용 가능한지 판단해 보라"며 "'다주택자한텐 왜 혜택을 주고 1주택자에게는 왜 불이익을 주냐'는 반론이 많다"고 한 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "다주택 양도세 중과 유예, 5월 9일 신청까지 허용 검토" https://omn.kr/2hnrg).


#이재명대통령#부동산#실거주의무#갭투자#다주택자

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "1894년 농민들 꿈꾸던 대동세상 위해 최선 다할 것"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기