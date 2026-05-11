"쿵덕쿵덕" 떡메 소리 속 피어난 범지기마을 웃음꽃

큰사진보기 ▲지난 9일 범지기마을8단지에서 펼쳐진 '2026년 인절미 만들기 체험행사'떡메치는 모습 사진2=박종숙 전문기자 ⓒ 뉴스피치 박종숙 전문기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 9일 범지기마을8단지에서 펼쳐진 '2026년 인절미 만들기 체험행사'떡메치는 모습 ⓒ 뉴스피치 박종숙 전문기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

화창한 봄 햇살 아래, 세종시 범지기마을 8단지가 주민들의 웃음소리와 고소한 인절미 향으로 가득 채워졌다. 범지기마을 8단지 자원봉사단은 지난 5월 9일 오전, 단지 내 글라스하우스 일원에서 '인절미 만들기 체험행사'를 개최했다.이번 행사는 2026년 '흥미진진한 동행' 프로젝트의 첫 번째 활동으로, 사전 신청한 입주민과 현장을 찾은 주민 등 80여 명이 참여해 성황을 이뤘다. 자원봉사단은 "함께 즐기고 나누는 활동이 소통에 가장 효과적"이라는 데 뜻을 모아, 지난해 큰 호응을 얻었던 전통 방식의 인절미 만들기를 다시 한번 기획했다.행사는 철저한 안전교육과 함께 시작됐다. 다소 무거운 떡메를 잡은 아이들을 위해 보호자가 곁에서 힘을 보태며 온 가족이 함께하는 체험 활동이 진행됐다. 큰 솥에서 갓 쪄낸 찹쌀을 떡메로 쳐서 밥알이 살아있는 전통 인절미를 만드는 과정은 아이들에게 전통문화를 몸으로 경험하는 특별한 시간이 됐다.현장에서는 "쿵덕 쿵덕" 힘찬 소리가 울려 퍼질 때마다 주민들의 환호성이 터져 나왔고, 갓 만든 찰떡에 고소한 콩가루를 묻혀 서로 나누어 먹는 모습은 정겨운 잔칫집 풍경을 방불케 했다.행사에 참여한 한 주민은 "마을 안에서 이런 따뜻한 활동을 경험할 수 있게 해주어 정말 고맙고 행복하다"며 봉사단에 감사를 전했다. 특히 체험이 끝난 뒤, 누가 시키지 않았음에도 어린이 3명이 스스로 나서 테이블을 깨끗이 닦으며 뒷정리를 돕는 모습은 주민들에게 깊은 인상을 남기며 공동체 행사의 의미를 더했다.참여 학생인 임지수(11)·오채흔(11) 양은 "작년에 너무 재미있어서 또 신청했는데, 우리가 직접 만든 떡이 방앗간 떡보다 훨씬 더 꿀맛"이라며 밝은 소감을 전했다.이정진 자원봉사단 팀장은 "주민들이 직접 참여하고 만들어가는 과정 자체가 마을을 살리는 힘"이라며, "지난 4월 맥문동과 꽃잔디를 심으며 시작된 공동체의 발걸음이 오늘 인절미 체험으로 더욱 단단해진 것 같다"고 소회를 밝혔다.한편, 범지기마을 8단지는 세종시 '2026 마을공동체 육성 지원사업'에 선정되어 다양한 공동체 활동을 이어갈 예정이다. 다만 이번 인절미 체험행사는 지원사업 예산이 아닌 자원봉사단 자체 기금으로 마련돼 주민 주도의 자발적인 공동체 행사라는 점에서 의미를 더했다.봉사단은 앞으로 ▲입주민 찻집(6월) ▲여름방학 특별 체험(8월) ▲제3회 마을공동체 잔치 한마당(10월) 등 계절별 맞춤 프로그램을 이어가며 세종시를 대표하는 모범 공동체로 성장해 나갈 계획이다.