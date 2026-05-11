텃밭까지 딸린 공간에서 1년 살이, 고흥에 왔습니다

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큰사진보기 ▲고흥귀농귀촌행복학교남양면 와야초등학교 폐교를 리모델링 해 조성한 귀농귀촌행복학교는 고흥군에 귀농어 및 귀촌을 희망하는 도시민에게 필요한 교육과 함께 농어촌을 체험할 수 있는 기회를 제공하고 있다. ⓒ 임경욱 관련사진보기

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큰사진보기 ▲와야고흥스테이고흥귀농귀촌행복학교 내에 조성된 와야고흥스테이 전경입니다. 가구마다 취향에 맞게 채소를 가꿀 수 있도록 텃밭이 딸려 있습니다. ⓒ 임경욱 관련사진보기