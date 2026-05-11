전화를 걸 곳이 없는 첫 번째 어버이날을 보내며

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲"그래, 고맙다"는 아빠의 투박한 목소리가, "밥은 먹었냐" 묻던 엄마의 잔잔한 목소리가 사무치게 그리운 봄날. ⓒ whailiu on Unsplash 관련사진보기

AD

해마다 돌아오는 5월이지만, 올해의 5월은 내게 유독 낯설고 시리다. 거리마다 가득한 붉은 카네이션 물결을 보며 문득 깨달았다. 이제 나에게는 카네이션을 달아드릴 가슴도, 전화를 걸어 "낳아주셔서 고맙다"고 말할 상대도 없다는 사실을 말이다.3년 전 친정엄마를 먼저 떠나보냈고, 3개월 전인 지난 겨울 친정아빠마저 세상을 등지셨다. 부모님이라는 든든한 울타리가 사라진 자리, 나는 쉰을 넘긴 나이에 비로소 '고아'가 되었다.부모님이 계실 때는 왜 그리 바쁜 척을 했을까. 핸드폰 화면에 뜨는 부모님의 번호를 보며 "이따가 다시 걸어야지" 하고 넘겼던 짧은 통화들, "이번 주말엔 꼭 갈게요"라고 말해놓고 피곤하다는 핑계로 미뤘던 만남들이 이제는 가슴에 박힌 날카로운 가시가 되어 돌아온다.그저 밥은 먹었는지, 날씨가 추우니 따뜻하게 입으라는 뻔한 안부조차 귀찮아했던 못난 자식이었다. 계실 때 한 번 더 손잡아 드리고, 한 번 더 맛있는 음식을 함께 먹었어야 했다. "나중에 형편 좀 더 좋아지면", "나중에 여유 좀 생기면"이라며 미뤄둔 '나중'은 부모님을 기다려주지 않았다.죽음은 예고 없이 찾아왔고, 내가 드릴 수 있는 카네이션은 이제 차가운 납골당 유리 벽 너머에만 머물러 있다. 자식은 왜 항상 부모가 떠나고 나서야 철이 드는 걸까.살아생전 부모님은 늘 그 자리에 큰 나무처럼 서 계실 줄 알았다. 내가 힘들 때면 언제든 돌아가 쉴 수 있는 그늘인 줄만 알았다. 하지만 부모님도 실은 아프고, 외롭고, 자식의 전화 한 통을 하염없이 기다리던 연약한 한 인간이었음을 그분들이 빈자리를 남기고서야 절실히 깨닫는다.텅 빈 본가에 남겨진 엄마의 빛바랜 수첩과 아빠의 낡은 옷가지를 정리하며 나는 몇 번이고 무너졌다. 그 물건들에 묻은 부모님의 시간은 오로지 자식들을 향해 흐르고 있었다. 정작 나는 그 시간을 당연하게 여기며 내 앞가림하기에만 급급했는데 말이다.이 글은 어쩌면 나처럼 뒤늦은 후회로 밤을 지새울 누군가에게 전하는 간절한 부탁이자 반성문이다. 5월 8일, 전화를 걸 부모님이 계신다는 것이 얼마나 큰 축복인지 예전의 나는 알지 못했다."나중에"라는 말은 사랑 앞에서 가장 위험한 거짓말이다. 지금 당장 수화기를 들어 목소리를 들려드리는 것, 이번 주말엔 빈손이라도 좋으니 부모님의 얼굴을 마주하는 것. 그것이 세상의 모든 자식이 할 수 있는 가장 위대한 효도라는 것을 나는 이제야, 아주 아프게 배우고 있다.전화기 너머 들려오던 "그래, 고맙다"는 아빠의 투박한 목소리가, "밥은 먹었냐" 묻던 엄마의 잔잔한 목소리가 사무치게 그리운 봄날이다. 전화를 걸 곳이 없는 나의 첫 번째 어버이날이 이렇게 저물어간다.