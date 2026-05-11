명상길 걷고 책도 읽고, 보문사 가는 길에 들러보세요

큰사진보기 ▲보문숲길도서관 ⓒ 서희연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

'부처님 오신 날'이 얼마 남지 않았다. 나는 특정 종교를 믿지는 않지만, '부처님 오신 날'이나 '성탄절'이 다가오면 자연스럽게 그 종교에 대해 다시 한번 생각해보게 된다.지난 달 30일, 절에서 세운 도서관이 있다고 해서 보문역으로 발길을 옮겼다. 이 도서관은 절에서 지었지만, 종교 서적 만을 다루는 곳은 아니다. 지역 주민들이 편히 쉴 수 있고, 다양한 경험도 할 수 있는 아담한 도서관이다.보문숲길도서관은 대한민국에서 유일한 비구니 종단인 보문종의 본산, 보문사 앞에 세워진 복합문화공간이다. 불교 문화를 널리 알리기 위해 마련된 보문종문화체험관 지하 1층에, 보문종이 공간을 무료로 내주면서 도서관이 문을 열게 되었다.2025년에 정식 개관한 보문숲길도서관은 약 148평, 60석 규모로 일반 도서와 아동 도서 등 1만 6천여 권의 책을 소장하고 있다. 지은 지 얼마 되지 않아 내부는 한결 깔끔하고 쾌적하다. 규모는 크지 않지만 공간이 효율적으로 나뉘어 있고, 고급스러우면서도 아늑한 분위기 덕분에 남녀노소 누구나 편하게 도서관을 즐길 수 있다.청소년과 성인 도서가 있는 '일반자료존'은 책이 한국십진분류에 따라 정리되어 있어, 여느 도서관과 크게 다르지 않은 모습이다. 하지만 서가 주변의 분위기 만큼은 '북카페'처럼 아늑하다. 아동 도서를 볼 수 있는 '아동자료존'에는 아이들 눈높이에 맞춘 낮은 테이블과 작은 의자가 알맞게 놓여 있어, 아이들이 자유롭고 편하게 책을 읽을 수 있다.'유아자료존'은 영유아를 위한 공간으로, 밝은 조명과 푹신한 빈백 의자가 마련되어 있다. 부모와 아이가 함께 앉아 편안하게 책을 읽기에 딱 좋다. 초록색 벽과 벽면 의자가 마치 다락방처럼 아늑한 분위기를 만든다. 이 벽은 다른 열람실과 공간을 분리해 아이들이 방해 받지 않고 책을 볼 수 있게 해 준다. 실제로 아이들이 이 공간에서 한참 머물며 즐기는 모습을 볼 수 있었다.입구를 들어서면 가장 먼저 눈에 들어오는 곳이 '계단 열람석'이다. 이곳에서는 내 집처럼 자연스럽게 앉거나 누워서 책을 읽는 사람들이 많았다. 도서관 안에서도 특히 편안함이 느껴지는 공간으로, 빔 프로젝터가 있어 다목적 체험 공간으로도 활용된다. 동아리 모임이나 행사가 열리는 '세미나실'은 깔끔하면서도 아늑한 분위기였다. 전체적으로 보문숲길도서관은 규모는 크지 않지만, 공간을 알차게 활용하고 있다는 인상을 받았다.보문숲길도서관은 서울 성북구와 연계된 다양한 프로그램이 활발하게 운영되고 있다. 성북구 보문동에 거주했던 한국 문학의 대표 작가 박완서 선생님의 생애와 작품 세계를 다루는 특강이 열리기도 하고, 그분의 작품을 함께 읽는 시간도 마련된다. 박완서 작가의 자전적 소설을 읽으며 그 시절 성북구의 분위기를 직접 느껴볼 수 있어 더욱 특별하게 다가온다.또한 도서관 근처에 있는 고려대학교의 독서토론 동아리와 함께 청소년 독서회를 열기도 하고, 성신여자대학교 유아교육과 학생들과는 5~7세 아이들을 위한 스토리텔링과 독후 활동 프로그램도 운영된다. 이런 식으로 지역의 특징을 살린 여러 행사 덕분에, 작은 도서관이지만 프로그램 내용 만큼은 대형 도서관 못지않게 알차다.도서관을 한 바퀴 둘러봤지만, 정작 '숲길'은 어디에도 보이지 않았다. 숲길이 없는데 왜 '숲길도서관'이라는 이름이 붙었을지 궁금했다. 알고 보니 도서관이 있는 건물 뒤편에는 보문사가 자리하고 있었다. 보문사 범종 뒤쪽으로는 숲속으로 이어지는 '보문사 명상길'이 있다.이 길은 오후 6시까지 지역 주민들에게 개방되며, 스님과 불자들이 명상을 하거나 자연 생태계를 느낄 수 있는 소중한 공간이라고 한다. 이런 명상길이 가까이에 있어서 숲길도서관이라는 이름이 붙었거나, 아니면 지역 주민들이 숲에서 느끼는 편안함과 여유를 도서관에서도 누리길 바라는 뜻도 있지 않을까 생각해봤다.보문사 안에는 보문사 석가불도, 신중도, 지장사왕도 등이 서울시 유형문화유산으로 지정돼 있고, 묘법연화경은 보물로 등록되어 있다. 종교와 상관없이 소중한 문화유산을 둘러보고, 책도 여유롭게 읽을 수 있는 보문사숲길도서관에 한 번쯤 들러보아도 좋을 것 같다.