"50년 공직이 내란의 면죄부? 내란 전담 재판부 의미 퇴색시킨 2심"

큰사진보기 ▲서울고등법원 내란전담재판부 형사12-1부(이승철·조진구·김민아 고법판사)가 7일 오전 한덕수 전 총리 내란중요임무종사 사건 항소심 선고를 하고 있다. 사진은 생중계 화면 갈무리. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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- 7일 한덕수 전 총리에 대한 내란 사건 2심이 있었잖아요. 총평해 주세요.

- 어떤 부분이 납득 안 가나요?

- 1심에서 특검이 구형을 15년 했잖아요. 때문에 형량에서 크게 문제 될 건 없는 거 아닌가요?

- 1심에서 이진관 판사는 위로부터 내란이 아래로부터 내란보다 죄질이 더 안 좋다고 했는데 2심은 그 부분이 인정 안 된 것 같거든요.

- 2심은 내란 전담 재판부 아니었나요?

- 민주당의 논리가 내란 전담 재판부로 해야 더 잘할 수 있다고 했잖아요. 안 맞지 않나요?

- 비상계엄 전까지 50년간 공직 생활로 국가에 헌신한 공로가 있으며라고 언급한 부분은 어떻게 보셨어요?

- 수동적 가담 논리가 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?

- 채 상병 사건에서 박정훈 대령이 무죄 나왔잖아요. 그거와 안 맞지 않나요?

- 일각에서 말하는 게 한 전 총리는 고령이라서 23년이나 15년이나 여생을 감옥에서 보내는 건 비슷하다는 건데.

- 그럼, 향후 내란 재판에서 어떤 영향을 줄까요?

- 가장 관심가는 게 윤석열 전 대통령 2심 재판일 거 같거든요. 이게 어떻게 영향을 줄까요?

12·3 불법 계엄에 따른 내란 가담 혐의로 재판에 넘겨진 한덕수 전 국무총리가 2심에서 징역 15년을 선고받았다. 이는 23년을 선고한 1심보다 8년 감형된 것이다. 서울고법 형사12-1부는 7일 한 전 총리의 내란 중요임무종사, 허위공문서 작성 및 행사, 위증 등 혐의에 대한 항소심 선고를 내렸다. 내란 전담 재판부의 첫 선고였다.이번 판결을 짚어보고 다른 재판에 어떤 영향 미칠지 전망해 보고자 지난 8일 12·3 내란 진상규명 및 재발방지 TF 간사로 활동하는 최새얀 변호사와 전화 연결했다. 다음은 최 변호사와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."왜 이렇게 판단했지라는 의문이 먼저 들었습니다. 아직 판결문을 확보하지 못해 설명 자료만 봤고 자세한 내용을 더 살펴봐야 할 것 같아요. 설명 자료만 봐도 납득이 안 가는 지점들이 많았습니다.""1심에서 유죄로 인정됐다가 항소심에서 뒤집힌 지점들이 있잖아요. 그중 위증죄 부분이 특히 그렇습니다. 피고인 윤석열이 김용현을 통해 이상민에게 포고문을 전달하는 걸 목격했음에도 문건 주는 걸 보지 못했다고 진술한 것이 유죄에서 무죄로 바뀌었거든요. 설명 자료만 봐서는 어떤 근거로 증거 불충분이라고 판단한 건지 이해하기 어렵습니다. 양형 부분도 마찬가지입니다. 피고인에게 불리한 정상은 그렇다 치더라도, 유리한 정상으로 제시된 내용들은 전혀 납득하기 어려웠습니다.""항소심에서 특검은 23년을 구형했습니다. 그런데 선고된 형량은 그보다 현저히 낮아요. 1심 구형과 비교하는 건 맞지 않습니다. 1심에서 재판부가 특검 구형보다 높은 형을 선고한 데는 그만한 이유가 있었고, 판결문에 꼼꼼하게 기재돼 있었습니다. 그런데 항소심에서는 1심에서 유죄였던 일부가 무죄로 바뀌었고, 양형 참작 사유도 적극적으로 고려해 감형했습니다. 1심 구형 15년을 그대로 인정한 결과라고 보기는 어렵습니다.""판결문 전체를 보지 않아서 그 부분이 빠졌는지는 확실히 모르겠습니다. 다만 1심 판결문은 양형 이유 중 불리한 정상에서 친위 쿠데타가 발생했다는 점을 형을 더 무겁게 보는 근거로 명시했습니다. 또 짧은 시간 동안 진행됐다는 사정을 깊이 고려할 수 없다고도 밝혀 많은 공감을 얻었고요. 그런데 2심은 유리한 정상으로 6시간 만에 계엄이 해제됐다는 점을 들었습니다. 그 원인으로 피고인이 대통령 대신 해제를 위한 국무회의 소집을 주재했다는 점을 꼽았는데, 이건 납득하기 어렵습니다. 친위 쿠데타 부분과 더불어 이 지점이 1심과 2심의 양형 판단에서 가장 크게 엇갈린 부분이고, 2심에서 가장 잘못 판단한 부분이 아닌가 싶습니다.""서울고법 형사 12-1부 내란 전담 재판부입니다.""내란 전담 재판부를 구성할 때도 정치적 중립성 등을 고려했지만, 개별 판사의 판단 과정까지 통제할 수는 없습니다. 신속하고 올바른 내란 종식을 위해 전담 재판부를 만들었다고 해도 결국 판사의 재량으로 판단이 이루어질 수밖에 없어요. 그런 의미에서 이번 판결은 내란 전담 재판부에 거는 기대와 의미를 스스로 퇴색시킨 결과라고 볼 수밖에 없습니다.""어이가 없습니다. 윤석열 내란 우두머리 사건에서도 비슷한 설시가 있었는데, 이번은 그보다 더 심합니다. 지귀연 재판부나 체포 방해죄 1심 판결에서는 '오랫동안 공직자 생활을 해 전과가 없다' 정도였습니다. 그런데 이번 판결에서는 한덕수가 50년 공직 생활 동안 훌륭한 일을 많이 했고 국가에 헌신한 공로가 있다고 했습니다. 한덕수의 일생을 리스펙하는 내용이 판결문에 들어가야 할 이유가 전혀 없습니다.오히려 오랜 세월 고위 공직자를 지낸 만큼 국무총리 위치에서 내란 당시 무엇을 해야 하는지 정확히 알고 있었을 것입니다. 그렇기에 죄질이 더 나쁘다고 봐야 합니다. 내란 주요 임무 종사자로서의 행위와 50년 공직 헌신을 분리해 판단한 것은 매우 부적절합니다.""조직 내 서열상 상부의 지시를 거부하기 어려웠다는 건데, 그 상부가 윤석열이겠죠. 어이가 없습니다. 국무총리의 상부는 윤석열밖에 없잖아요. 그런데 국무총리의 역할은 대통령과 직급 차이는 있더라도, 대통령이 잘못을 하고 있을 때 이를 바로잡는 것입니다. 말단 군인도 아닌 국무총리가 거부하기 어려웠다는 건 말이 안 됩니다.50년간 고위 공직자로 살아온 사람이 상부 지시를 거부하기 어려웠다고 한다면, 우리나라 공직 사회에서 양심과 신념에 따라 법에 맞는 행동을 할 수 있는 사람은 아무도 없다는 얘기가 됩니다. 모두가 상부의 부당한 지시를 따를 수밖에 없다는 논리인데, 국무총리조차 이런 식으로 감형 된다면 공직 사회 전체가 무너지는 겁니다.""맞습니다. 박정훈 대령은 항명죄로 기소됐음에도 당시 행동이 정당했고, 그렇게 행동할 수밖에 없었던 경위가 참작되어 무죄를 받았습니다. 상부의 지시를 거부한 행동이 오히려 정당하다고 인정된 거죠. 한덕수 사건의 수동적 가담 논리와는 정면으로 맞지 않습니다.""현실적으로 그렇긴 합니다. 하지만 선례가 된다는 점에서 23년과 15년은 차이가 큽니다. 더구나 납득하기 어려운 사유로 감형된 것이 문제입니다. 재판부 입장에서 몇 년 형을 선고하느냐는 여전히 중요한 문제입니다. 내란 당시 한덕수가 어떤 죄를 저질렀고 어떻게 가담했는지는 객관적 증거로 이미 다 나와 있습니다. 남은 건 죗값을 얼마로 정하느냐인데, 그게 바로 판사의 역할이고 양형이 중요한 이유입니다. 한덕수 본인이 체감하는 차이는 크지 않을 수 있어도, 사회적 영향력 면에서는 23년과 15년이 꽤 다른 의미를 가집니다.""개별 재판부가 사건을 각각 판단하는 것이니 영향이 없어야 하지만, 없을 수는 없다고 봅니다. 2심에서 한덕수가 일부 무죄로 뒤집히면서 감형된 것이 있잖아요. 이 판결이 향후 재판에 구체적으로 어떤 영향을 미칠지 예상하기는 어렵습니다. 다만 이를 계기로 줄줄이 감형되는 사태만큼은 반드시 피해야 합니다.""이번 한덕수 항소심을 담당한 재판부가 윤석열 내란 우두머리 2심도 맡게 되어 걱정됩니다. 기사를 보면 이번 항소심에서 비상계엄이 내란의 수단이었다는 점, 어떤 범죄와도 비교할 수 없는 중대 범죄라는 점은 인정했다고 강조하고 있습니다. 하지만 이 부분은 지귀연 재판부에서도 이미 언급한 내용입니다. 비상계엄이 내란인지 여부는 이제 법리적 논쟁의 대상이 아닙니다. 결국 문제는 아까 말씀드린 것처럼 죗값을 얼마나 치르게 하느냐입니다. 그런 면에서 윤석열 2심도 걱정이 됩니다."