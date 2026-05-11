문화공동체 꿈꾸는 책방을 영화관으로 만들었더니...

큰사진보기 ▲이종민 교수의 영시산책 강연에 청중들의 몰입도가 높았다. ⓒ 박향숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲책방을 영화관으로 추진한 첫번째 작품 <죽은 시인의 사회>. 영화에서 등장하는 휘트만, 셰익스피어 등의 시 낭독이 친근하게 들렸다. ⓒ 박향숙 관련사진보기

-시란 완성도와 중요도로 측정 되는 것이 아니다.

-시가 아름다워서 읽고 쓰는 게 아니고 인류의 일원이기 때문에 시를 읽고 쓰는 거다.

-인류는 열정으로 가득 차 있어. 의학, 경제, 법률, 기술 같은 건 삶을 유지하는데 필요한 요소들이다. 하지만 시와 아름다움, 낭만, 그리고 사랑은 삶의 목적인 거다.

-너 또한 한 편의 시가 된다.

-진정한 자유란 그들의 꿈에서만 가능하다. 항상 그러했고 항상 그러할 것이다.

-자신의 신념의 독특함을 믿고 걷고 싶은 대로 걸어라.

큰사진보기 ▲낮에는 책방 밤에는 영화관으로 변신한 모습. 캔 맥주와 치킨을 먹으며 영시와 영화를 감상하는 회원들. ⓒ 박향숙 관련사진보기

'나에게 책방은 어떤 의미일까?'를 묻는 질문들이 가끔 온다. 어느 순간부터 '문화공동체의 중심이 되는 공간이길 바란다'라고 대답한다. 사전적 정의를 들춰보면 '문화공동체란 공통의 문화적 취향, 예술적 활동, 혹은 전통과 가치관을 바탕으로 구성원들이 상호작용하며 소속감을 느끼는 사회적 결합체'라고 써 있는데 이론적 지식이 없는 나에게도 가히 공감되는 표현이다.비록 3평짜리 책방이었어도 오고 가는 사람 누구든지, 책과 작가와의 소통 문화의 장이 되고 싶어서 부지런히 책방운영을 했다. 그러기를 4년 넘기는 시점에, '아니지, 좀 더 큰 공간이 있다면 더 많은 것을 담을 수 있을텐데...'라는 마음이 들었고 두말 없이 주거지를 책방으로 전환했다. 지역공동체의 중심 중에서도 핵심이 되고 싶은 욕심까지 생겨서 '군산인문학당'이라는 인문단체의 문도 열었다.2026년 새해 벽두부터 책방으로 달려온 회원들에게 올해 열릴 다양한 인문학프로그램들을 발표했다. '군산작가 초대마당' '좋은 사람책 좋은향기' '시인과의 동행' 등 각 시리즈뿐만 아니라 회원들이 직접 만든 10여 개의 각종 동아리 활동까지 책방은 하루도 쉼 없이 돌아가는 지역공동체 사륜마차의 모습을 갖추고 있다.5월에는 인문의 폭을 넓혀볼까 하는 기대감으로 '영미시 산책' 코너를 마련했다. 이 강연에 흔쾌히 와주신 이종민 교수(완주인문학당대표, 전북대영문학교수퇴임)의 제안으로 회원들은 한국 시를 넘어서서 영어 시의 문턱에 서서 두근거리는 가슴 뛰는 소리를 즐겼다. 첫 번째 시간(2026.5.7)에 들은 강연의 제목은 <불멸의 영시 산책1 - 연애시 변천사>였다.소네트가 무엇인지. 왜 소네트는 오랫동안 유럽문학을 지배했는 지에 대한 이론도 좋았지만, 셰익스피어 소네트 18번은 어떤 영화에서 나왔는지, 영화에서도 영시 한 줄의 힘이 청춘들의 사랑에 미치는 영향이 얼마나 위대한지 등을 듣는 얘기가 더 재미있었다. 이 교수께서 들려준 여러 편의 영시들은 영어를 못해서 강연 듣기가 부담스럽다는 회원들의 마음을 가볍게 해주어서 강연 2탄이 저절로 구성되기도 했다.강연 후 문득, '영시의 구절들이 나왔던 영화를 책방에서 본다면 어떨까' 하는 호기심이 생겼다. 뭔가를 생각하면 일단 하고 보자라는 성격이라 책방은 토요주말영화관으로 변신을 시도했다. 첫 번째 영화는 로빈 윌리엄스 주연의 <죽은 시인의 사회>였다.회원들에게 공지했다. '영시산책특강에 따른 복습으로 교수님께서 추천하신 영화를 보며 영화주인공들이 낭독하는 영시를 들어 보아요'라며 책방 영화관을 홍보했다. 동시에 인문학당의 주요 역할 중 하나는 '학인들이 열심히 공부하는 일'이라며 반 강압도 살짝 얹혀서 영화보기를 추천했다.드디어 봄날의 산책 주말영화관에서 <죽은 시인의 사회>가 개봉했다. 주인공 키팅선생님(영어교사)의 첫 등장부터 익숙한 외국어표현을 들려주었다. "카르페디엠("Carpe diem) Seize the day, boys. Make your lives extraordinary." 아마도 1990년에 영화 개봉 후부터 지금까지도, 끊임없이 '카르페디엠'을 이용해서 글 쓰는 사람들의 수도 헤아릴 수 없을 만큼 많을 것이다. 나 역시도 학원생들에게 일일이 포스트 잇에 이 글자와 영어표현을 써서 나눠주었다. 그러면서 '현재를 즐기고 너 자신을 사랑하는 일을 잊지 말자'며 학생들의 고된 학습에 대해 역설적으로 격려를 해주기도 했다.영화에는 키팅 선생님 외에 학생들로 나온 닐, 토드, 찰리, 오버스트릿 등이 있다. 미국 입시 명문고 웰튼 아카데미에서 열심히 공부해서 명문대학 아이비리그로 가기 위해 모여든 주인공들이 있다. 마치 우리나라의 소위 SKY를 가기 위해 오로지 입시지옥에서 공부하던 모 드라마가 생각하기도 했다. 그런데 시를 가르치는 선생과의 만남으로 철통 같았던 학교 시스템에 엄청난 창조의 변화가 시작된다.전통과 규율 그리고 대학입시만이 가장 중요하다고 말하는 학교 측과 "학생들에게는 자유롭게 사색할 권리가 있다"라고 말하는 키팅선생과의 대립은 충분히 예견되는 줄거리다. 학생들과의 첫 만남에 선생님 이란 호칭 대신 'O Captain! My Captain!'으로 부르도록 미국시인 'Walt Whitman'의 시를 들려주는 키팅선생님.또한 키팅이 학생이었을 때 시도했던 '죽은 시인의 사회(Dead Poets Society)' 활동-학생들이 시를 낭독하는 활동-이 재기되고 키팅의 파격적인 시 수업이 진행될수록 학생들은 자신의 정체성을 찾아갔다. 부모가 기대하는 삶이 아닌 진정한 자신의 삶을 찾는 과정에 온전히 '시인들과 시'가 있었다. 영화를 보는 내내, 예전에는 하나도 알지 못했던 시인들의 시가 들려오고, 이미 커버린 내 자식과 현재 학생들을 위한 진정한 교육이 무엇인지 까지도 생각하게 했다.영화에서는 귀담아들을 표현들이 많이 나온다.앞서서 문화공동체를 언급했다. 과거와 달리 현대의 문화공동체는 '구성원들의 선택적 의지'에 의해 형성된다고 생각한다. 특히 동네책방은 이런 구성원들 간의 '관계형성'에 작지만 큰 기여를 해줄 수 있다고 본다.내가 꿈꾸는 동네책방 역시 책이라는 매개체를 통해 파편적이고 이기적인 개인들이 자신을 넘어서서 하나의 '문화적 서사'로 묶어질 수 있는 강력하고 은혜로운 곳이 됐으면 좋겠다. 마치 책방 마당 붉은 단감으로 맺어질수 있는 공간으로 남아주길 희망할 뿐이다.