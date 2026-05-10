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민족·국제

26.05.10 19:15최종 업데이트 26.05.10 19:15

[속보] 정부조사단 "나무호 화재는 비행체 타격에 의한 것"

"타격한 비행체 기종과 크기는 확인 어려워"

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8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 '드라이 독스 월드 두바이'에 접안해 있다. HMM과 주두바이 총영사관 등에 따르면 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사에 들어갔다.
8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 '드라이 독스 월드 두바이'에 접안해 있다. HMM과 주두바이 총영사관 등에 따르면 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사에 들어갔다. ⓒ 연합뉴스

호르무즈 해협에서 발생한 한국 HMM 소속 화물선 나무호 폭발 화재와 관련해 나무호 정부조사단이 10일 "비행체 타격에 의한 것"이라며 "타격한 비행체 기종과 크기는 확인이 어렵다"고 밝혔다.

또한 조사단은 "현장 수거 잔해 등을 추가로 분석할 예정"이라고 전했다.

* 자세한 기사 이어집니다.

#나무호#정부조사단

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