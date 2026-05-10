민족·국제 26.05.10 19:15ㅣ최종 업데이트 26.05.10 19:15 [속보] 정부조사단 "나무호 화재는 비행체 타격에 의한 것" "타격한 비행체 기종과 크기는 확인 어려워" 이정환(bangzza) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 '드라이 독스 월드 두바이'에 접안해 있다. HMM과 주두바이 총영사관 등에 따르면 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사에 들어갔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기 호르무즈 해협에서 발생한 한국 HMM 소속 화물선 나무호 폭발 화재와 관련해 나무호 정부조사단이 10일 "비행체 타격에 의한 것"이라며 "타격한 비행체 기종과 크기는 확인이 어렵다"고 밝혔다. 또한 조사단은 "현장 수거 잔해 등을 추가로 분석할 예정"이라고 전했다. * 자세한 기사 이어집니다. #나무호#정부조사단 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이정환 (bangzza) 내방 아이콘구독하기 재미가 의미를 만든다. 이 기자의 최신기사원희룡도 나타난 박민식 개소식, 한동훈 옆자리엔 '찰밥 도시락' 할머니 갤러리 오마이포토 파란 점퍼 선물받은 하정우 1/6 이전 다음 이전 다음 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기 쿠팡의 부당로비, 미국의 내정간섭 규탄 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 전태일 추모 63년 만에 법정공휴일 된 '노동절', 세종대로 메운 민주노총 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.