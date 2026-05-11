봄나물처럼 풋풋한 차가 10년 이상의 세월을 견디면

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲차를 마시기 위해 준비하는 시간은 언제나 즐거운 설렘이 함께한다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 임창 재도산 고수차 5g ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲이제 막 1년이 지난 이 생차는 달콤함과 화려함을 간직한 채 조금씩 깊어지려 하고 있었다. 묵묵히 하루하루 살아가며 조금씩 깊어지는 삶을 닮았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲이암(李巖) 어미개와 강아지, 세로 163cm, 가로 55.5cm, 국립중앙박물관 소장 ⓒ 공공누리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲긍재전신첩에 수록된 대표작 성하직구(盛夏織？, 23.5 x 28 cm, 종이에 담채), 간송미술문화재단 ⓒ 간송미술문화재단 소장 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 푸른 찻물이 붉어지는 날을 기분 좋게 상상하며 우리들의 인생의 순환을 생각해보는 티타임. 보이차 생차를 마시는 이유다. ⓒ 노시은 관련사진보기

산책을 나가면 아까시(흔히 아카시아라 부르지만 아까시나무가 맞다고 합니다)의 달큰한 향기가 훅 나타났다 사라지기를 반복합니다.점점 시기가 당겨지는 것 같아 지구 걱정을 하는 것도 잠시. 코끝을 스치는 그 기분 좋은 단내를 쫓아 걷다 보면, 뺨에 닿는 5월의 바람은 제법 선선하고 하늘은 눈이 시리도록 푸릅니다. 나뭇잎들이 옅은 연두색에서 점차 짙고 단단한 초록으로 물들어가는 풍경을 가만히 지켜보며, 공기 중에 섞인 이 은은한 향기 덕분에 비로소 계절의 가장 찬란한 정점에 와 있음을 실감하게 되는 요즘입니다.5월의 어느 날, 이 싱그러운 계절의 감각을 고스란히 안고 무슨 차를 우릴까 고민하며 찻물을 끓입니다. 싱그러운 푸르름의 느낌을 즐길 수 있으면 좋을 것 같았어요. 갓 태어난 풋풋함을 막 벗어던지고, 이제 세월의 태를 입기 시작한 생차(生茶)를 골랐습니다.보이차를 처음 접하시는 분들과 차를 마시다 보면, 가끔 생차와 숙차의 차이가 무엇인지 궁금해하시는 분들이 많습니다. 복잡한 제다 과정을 내려놓고 아주 쉽고 간단하게 비유하자면, 생차는 시간이 빚어낼 미래가 기대되는 와인 같고 숙차는 깊은 맛을 내기 위해 정성껏 끓여낸 따뜻한 수프 같습니다.숙차(熟茶)는 찻잎에 인위적으로 수분과 온도를 가하는 악퇴라는 과정을 거쳐 단기간에 푹 발효시킨 차입니다. 그래서 갓 만들어진 차를 우려내어도 떫은 맛이 없고 색이 진하며, 구수하고 부드러운 흙내음이나 나무 향이 마음을 편안하게 안아줍니다. 당장 몸의 한기를 녹이고 위장을 편안하게 달래기에 그만이죠.반면 오늘 제가 고른 생차(生茶)는 찻잎을 낮은 열에서 덖고 비벼서 햇빛에 말린 그 자연의 상태 그대로, 아주 천천히 숨을 쉬며 스스로 발효되도록 두는 차입니다. 갓 만든 생차는 마치 봄나물처럼 풋풋하고 쌉쌀한 고삽미(쓴맛과 떫은맛)도 지니고 있습니다. 하지만 이 생차가 10년, 20년의 세월을 묵묵히 견디고 나면, 그 떫던 맛은 기적처럼 달콤한 꿀향과 깊은 꽃향기로 변모합니다.저의 티포트로 들어간 이 생차는 작년에 만들어져, 이제 막 첫 단추를 채우듯 자신만의 깊은 향기를 우려내기 위해 익어가기 시작했습니다. 찻잔 속에서 맑게 피어오르는 열기를 바라보며, 이 차의 생애처럼 서서히 무르익어가는 우리네 삶의 궤적과 꼭 닮은 옛그림 두 폭을 가만히 떠올려 봅니다.첫 번째로 시선이 머무는 곳은 조선 중기, 왕실 종친인 이암(李巖)이 그린 모견도(母犬圖)입니다. 방울 달린 붉은 목줄을 한 어미 개는 사나운 기색 하나 없이, 그저 그윽하고 자애로운 눈빛으로 품안의 새끼들을 응시하고 있습니다. 그 끝에는 꼬물거리는 강아지 세 마리가 있습니다. 한 녀석은 어미의 넓은 등 위에 편안히 턱을 괴고 낮잠에 빠져들었고, 다른 두 녀석은 어미의 품을 깊숙이 파고들며 젖을 찾습니다.이암은 이 강아지들의 보들보들한 솜털 질감을 표현하기 위해 윤곽선을 긋지 않고 먹과 색을 번지듯 칠하는 몰골법(沒骨法)을 사용했습니다. 그 부드러운 붓질 덕분에, 어미 품의 따뜻한 촉감이 수백 년의 시간을 건너 화폭 밖으로 고스란히 전해집니다.이 그림 속 어미의 품은 무엇을 증명하거나 치열하게 이뤄내지 않아도, 존재 자체만으로 완벽하게 수용되는 시간입니다. 생명이 처음 세상에 나와 마주하는 가장 따뜻하고 무해한 안식처. 이제 막 세상에 나와 생명력을 뿜어내는 어린 생차의 찻잎처럼, 우리는 이 티 없이 맑고 풋풋한 시절의 위로를 그림 속에서 발견합니다.하지만 우리의 생은 그 푹신하고 보드라운 품 안에서만 영원히 머물러 있지 않습니다. 어머니의 품을 벗어나 제 발로 걷기 시작할 때, 우리는 조선 후기 화가 김득신(金得臣)의 성하직구(盛夏織屨) 속 풍경처럼 또 다른 사랑의 형태와 삶의 얼굴을 마주하게 됩니다.김득신의 그림은 삶의 치열한 활력과 평온한 다정함이 절묘하게 섞여 있는 명작입니다. 짚으로 엮은 울타리 곁, 윗옷을 훌렁 벗어 던진 사내는 거친 손마디로 맹렬하게 짚신을 삼고 있습니다. 땀방울을 흘리며 가족의 생계를, 혹은 자식이 훗날 걸어갈 길을 묵묵히 엮어내는 아버지의 고단한 노동의 순간입니다.그런데 그 옆의 풍경이 우리를 무장해제시킵니다. 장죽(長竹)을 입에 물고 여유롭게 앉아 있는 깡마른 할아버지, 그리고 그 할아버지의 앙상한 등에 매미처럼 찰싹 달라붙어 뺨을 비비고 있는 어린 손자가 보입니다.할아버지의 등은 뼈가 도드라질 만큼 말랐지만, 그 좁은 등짝은 어린 손자에게 세상에서 가장 넓고 편안한 놀이터이자 우주입니다. 발밑에서 이들을 조용히 올려다보는 검은 개마저 평화롭기 그지없는, 완벽하게 조화로운 가족의 초상입니다.우리의 삶은 이렇듯 서로의 품과 등을 내어주며 순환합니다. 어미의 젖을 찾던 <모견도> 속 천진난만한 강아지는 시간이 흘러 제 등을 기꺼이 내어주는 다정한 어미 개가 될 것입니다. 할아버지의 마른 등에 매달려 어리광을 부리던 어린 소년은 어느덧 훌쩍 자라나, 저 거친 손마디로 제 삶의 짚신을 단단하게 엮어내는 성실한 아버지가 되겠지요.그리고 삶의 고단한 무게를 묵묵히 견뎌낸 그 아버지는, 마침내 곰방대를 물고 어린 생명에게 기꺼이 너른 등을 내어주는 지혜롭고 여유로운 할아버지로 무르익을 것입니다.다시 잔에 담긴 생차를 한 모금 머금습니다. 처음의 날 서 있던 쨍한 맛은 시간의 흐름 속에서 조금 누그러져, 입안 가득 청량감과 동시에 깊어지는 지푸라기 맛을 남기기 시작합니다.저는 찻잔을 매만지며 이 차가 10년 뒤, 혹은 20년 뒤에는 과연 어떤 웅장한 맛으로 변해있을지 가슴 벅찬 기대로 상상해 봅니다. 시간이 흐를수록 풋풋하고 거친 기운은 온데간데없이 사라지고, 붉은빛의 투명한 탕색과 함께 가을의 깊은 산속 무르익은 향기와 깊은 단맛을 내어주겠지요. 가장 완벽한 밸런스를 자랑하는 진정한 노차(老茶)로 늙어가는 그 시간 동안, 이 차는 얼마나 많은 계절의 바람과 공기를 호흡하며 자신을 성숙하게 변화시킬까요.이 보이차가 고요히 늙어가는 동안, 우리 모두의 삶 역시 저 옛그림 속 풍경처럼 순리대로 나이를 먹어갈 것입니다. 한없이 보들거리고 귀여운 강아지 같던 손자가 단단한 아버지가 되고 다시 너그러운 할아버지가 되는 그 위대하고 아름다운 순환 속에서, 우리는 매일 조금씩 더 다정해지고 깊어질 것입니다.아까시 향기가 선선한 바람을 타고 흩날리는 5월. 이제 막 조용히 익어가기 시작한 이 생차를 곁에 두고, 훗날 이 차가 아주 근사한 노차가 되어 다시 찻잔에 담길 날을 기분 좋게 기다려 봅니다. 그날이 오면, 우리 삶도 저 그림들처럼 다정하고 근사하게 아주 잘 익어 있기를 진심으로 바라봅니다.