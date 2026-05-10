김지연 대구시의원 예비후보 "대구 북구를 '의료치유특구' 만들 것"

큰사진보기 ▲김지연 더불어민주당 대구 북구4선거구 시의원 예비후보. ⓒ 김지연 관련사진보기

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김지연 더불어민주당 대구시의원(북구 4선거구) 예비후보가 칠곡경북대병원을 거점으로 한 북구 지역을 대구경북 광역의료 거점이자 '의료치유특구'로 만들겠다는 공약을 내놓았다.김 후보는 지난 7일 칠곡경북대병원을 찾아 김종광 칠곡경북대병원장 및 관계자들과 정책 간담회를 갖고 '양성자치료센터'를 앵커로 하는 '치료-회복-관리' 의료생태계 구축 방안을 논의했다.간담회에서 김 후보는 고난도 중증질환 치료부터 퇴원 후 재활, 건강관리, 사회 복귀까지 지역 안에서 이어지는 완결형 의료생태계 필요성을 강조했다. 병원 안 치료에 머무는 것이 아니라 치료 이후의 삶까지 지역이 책임지는 구조로 전환해야 한다는 것이다.그는 "암 정책은 병원 치료에서 끝나서는 안 된다"며 "암 생존자 273만 시대에 필요한 것은 치료 이후의 삶을 다시 세우는 시스템"이라고 강조했다.그러면서 "칠곡경북대학교병원과 양성자치료센터는 북구가 이미 가진 강력한 의료 자원"이라며 "'연구-진료-산업', 돌봄, 재활, 지역상권과 연결해 북구를 사람이 찾아오고 머무는 의료치유도시로 성장시키겟다"고 덧붙였다.김 후보는 또 경북농업기술원 이전 부지를 활용한 '메디컬 콤플렉스' 조성 방안도 제시했다. 칠곡경북대학교병원과 양성자치료센터를 중심으로 의료, 재활, 돌봄, 심리회복, 주거, 관광, 바이오헬스 산업을 하나로 연결해 북구형 미래산업으로 키우겠다는 것이다.양성자치료센터는 칠곡경북대병원이 1494억 원을 들여 오는 2029년 완공 예정이다. '꿈의 암 치료기'로 불리는 양성자 치료는 암 조직만 정밀하게 타격해 정상조직 손상을 최소화하는 고정밀 방사선 치료법이다.