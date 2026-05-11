사회연대금융, 익숙한 경로에서 빠져나와 새 길을 개척할 때

큰사진보기 ▲공공부문 사회연대경제 공급실적 및 계획26년 제1차 사회연대금융협의회 개최 보도자료 ⓒ 금융위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲은행권, 지원대상별 대출 실적26년 제1차 사회연대금융협의회 개최 보도자료 ⓒ 금융위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲사회연대경제기업 추가 제공 정보26년 제1차 사회연대금융협의회 개최 보도자료 ⓒ 금융위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

금융위원회가 지난 8일 2026년 제1차 사회연대금융협의회를 개최했다고 보도자료로 알렸다. 사회연대금융협의회는 금융위원회가 주관하는 관계기관 협의·점검 기구로, 서민금융진흥원 등 관계기관들이 참여해 사회연대금융 활성화 방안을 노력한다. 국정과제 81번, 사회연대경제 성장 촉진 정책의 일환으로 사회연대경제 조직(사회적기업, 협동조합 등)에 대한 금융 지원을 확대하겠다는 게 골자다. 기본법 제정 전이라도 범정부적인 사회연대경제 활성화를 위해 힘쓰겠다는 뜻이 담겨 있다.정책 방향은 크게 세 영역으로 나뉜다. ①공공부문 공급을 확대하고 ②은행권의 대출 규모를 늘리고 ③사회연대경제기업에 대한 신용정보를 개선하겠다는 것이다. 내용을 살펴보자.아래 표는 지난 3년간 주요 정책 금융기관들의 사회회연대경제 공급 실적을 나타낸 것이다. 2026년 공급 목표는 대출, 보증, 투자를 합해 6500억 원 수준으로, 전년도와 큰 차이가 없음을 알 수 있다.이재명 정부는 2025년 6월에 출범했다. 이 수치들은 새 정부의 국정 기조를 반영하고 있다고 봐야 한다. 이전 정부와 총량에서 큰 차이가 없는데 공급을 확대하겠다니, 무슨 뜻일까. 대출 목표가 줄어든 건 현장 수요가 감소했다는 의미일까. 납득하기 힘든 대목이 많다.필자의 진단은 이러하다. 이 목표는 공급자들의 자의적 판단에 따라 작성된 수치를 취합한 것일 뿐, 수요 예측에 기초해 수립되지 않았을 가능성이 높다. '공급자' 중심 정책이다. 수요자 집단의 특성을 고려하지 않고 있다.사회연대경제 조직은 이윤 추구보다 가치 창출을 우선한다는 공통점을 갖지만, 조직 운영 방식과 성장 경로는 다르다. 이 차이를 분별하고, 수요자 맞춤형 지원 체계를 만들어가는 것이 '사회연대금융'의 요체다. 하지만 이 문제를 해결하려는 노력의 흔적이 보이지 않아 아쉽다.아래 표는 지난 3년간 은행권의 사회연대경제 조직에 대한 대출 공급 실적을 나타낸 것이다. 건수와 잔액 모두 특정 유형 '쏠림' 현상이 나타나고 있음을 알 수 있다. 시장 금융의 문법에 부합하는 조직은 지원을 받을 수 있지만, 그렇지 않으면 배제된다는 뜻이다.이뿐만이 아니다. 사회연대경제 조직을 대상으로 한 은행권의 대출 공급 태반이 공적 보증기관의 '보증'을 전제로 이루어진다. 보증기관에 출연한 돈은 3~4년이면 회수할 수 있고, 채무불이행이 발생하면 보증기관이 책임지는 방식이다. 손실 가능성이 영(zero)에 수렴하는 사업 구조다. 정부가 은행권의 돈벌이를 도와주는 꼴이다.금융위는 향후 3년간 사회연대경제조직에 대해 총 4.3조 원의 자금을 신규 공급할 계획이라고 밝히고 있다. 중요한 건 공급 규모가 아니라 공급 방식이다. 손실을 외부로 떠넘기는 방식이 아니라, 스스로 소화하면서 지원을 확대하도록 이끌어야 한다.정부도 이런 사실을 인지하고 있는 것 같다. 사회연대금융 관리 체계를 마련하는 등 공급 활성화 문화를 조성하도록 유도하겠다는 내용이 담겨 있다. 사회적 책임 이행을 강제하는 게 아니라 자발적 선의(善意)에 기대겠다는 뜻이다. 대출 외 기부나 후원, 제품 구매도 병행한다는 대목은 궁색하게 느껴진다.이 정책은 사회연대경제조직에 대한 정보가 부족해 금융기관이 사회연대경제 기업을 종합적으로 파악하기 힘드니 흩어져 있는 정보를 취합, 제공함으로써 '정보 비대칭' 문제를 해소하겠다는 것으로 읽힌다.정보 비대칭 해소는 역선택을 막기 위한 자구책으로, 신용을 매개로 한 금융 질서에서 공급자들이 극복해야 할 과제다. 이 사업은 새로운 정책이라기보다 기존에 해오던 일을 강화하는 수준에 불과하다. 정작 필요한 일은 '정량 정보'의 확대가 아니라 '정성 정보'를 어떻게 구축할 것인가에 대한 고민인데, 이 부분은 언급조차 없다.금융위가 적시한 대로 "그간 금융회사들은 건전성과 수익성을 최우선 가치로 두고 고신용과 담보 중심의 획일적 영업행태를 지속해 왔다. 금융의 본질은 돈이 사회적으로 필요한 영역에 돈이 흐르도록 하는 것이며 수익과 가치를 함께 지향하는 전환이 필요하다"라는 지적은 아무리 강조해도 지나침이 없다.문제는 접근법이다. 지금 우리 앞에 놓여 있는 금융 구조는 오랜 기간의 경험과 지식이 누적되어 만들어진 결과물이다. 선로의 너비가 정해지면 그 위를 달리는 구조물은 이 궤간(軌間)을 따라야 하는 것처럼, 금융 질서에도 강력한 경로의존성이 작동된다. 이 의존에서 벗어나려면 궤간을 바꾸거나 새로운 선로를 놓아야 한다.궤간을 바꾸는 건 저항이 따르고, 상당한 시간과 비용이 수반된다. 그것보단 새로운 선로를 만드는 게 더 효과적이다. 선로가 반드시 하나일 이유는 없기 때문이다. 사회연대경제가 발달한 나라들은 대부분 이 접근법을 취한다. 시장금융과 사회적금융 생태계가 병존하고 있다.지금 정부가 취하고 있는 사회연대금융 정책 기조는 궤간을 바꾸는 것도, 새로운 선로를 설치하는 것도 아니다. 기존 선로에 맞지 않는 구조물을 올려놓고 달려보자는 식이다. 이 방식이 어떤 결과를 낳을지 예상하는 건 어렵지 않다. 열차는 선로 위를 힘겹게 달리다 주저앉거나 탈선하게 될 것이다.사회연대금융은 전통 금융의 눈에서 바라보면 무척 낯선 영역이다. 시장 금융과 떼어놓고 평가할 만한 역사적 경험도 부족하다. 기껏해야 주류 금융의 틈새를 메우는 보충적 접근법으로 비칠 수도 있다. 하지만 이런 평가는 기존 금융이 올바른 방향으로 가고 있다는 전제 위에서만 타당할 뿐이다.흰 백조가 다수라고 해서 검은 백조의 존재가 부정되지 않듯, 사회연대경제의 출연은 기존 방식과 다른 지원 체계가 필요함을 역설하고 있다. 금융은 수단이고 도구이며, 인간이 만든 피조물이다. '금융이 수익을 넘어 가치를 향해 흐르도록 하려면' 익숙한 선로에서 빠져나와 새로운 경로를 만들어야 한다.