[사진] 생명이 태동하는 5월의 동네 개천

큰사진보기 ▲봄날 나들이 중인 흰뺨검둥오리 가족 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 발로 서서 새끼들을 지키고 있는 어미 오리 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲앙증맞은 오리 새끼들 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲오리 가족을 홀로 돌보는 어미 싱글맘 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲합수부에 설치된 보를 넘어 지천으로 가려 안간힘을 쓰는 물고기들 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲물고기떼 이동에 합류한 외래종 거북이들 ⓒ 김종성 관련사진보기

큰사진보기 ▲수심 얕은 지천 상류에 도착해 짝짓기를 하는 잉어들 ⓒ 김종성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왜가리에게 하릴없이 잡혀버린 물고기 ⓒ 김종성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그에도 실립니다.

흔히 5월은 가정의 달이라고 하는데 이는 사람에게만 적용되는 건 아니지 싶다. 봄이 오면 잊지 않고 고향을 찾듯 동네 개천에 찾아오는 오리 가족과 잉어들이 그런 경우다. 덕택에 동네 개천 산책이 즐거워져 운동 삼아 자주 나오게 된다.이맘때 새끼들과 함께 전국의 동네 개천 나들이를 하며 동네 주민들의 시선을 끌고 미소짓게 하는 오리들은 흰뺨검둥오리가 대부분이다. 본래 겨울에 우리나라를 찾아오는 철새였는데, 잠깐 겨울에 들러서 지내기엔 우리나라가 너무 좋았던 걸까?어느새 한반도에 자리를 잡고 사는 텃새가 됐다. 우리나라에서 사는 오리류 중 청둥오리 다음으로 개체수가 많다고 한다. 청둥오리는 머리와 가슴이 초록빛이고 흰뺨검둥오리는 부리 끝이 노란 게 특징이다.우리나라와 일본, 중국 남부에 분포해 사는 흰뺨검둥오리는 '낙동강 오리알'이라는 표현을 만들어 낸 주인공이다. 고립된 처지나 외로운 신세를 주로 일컫는 말이다. 어미가 외출을 한 사이, 장맛비에 알들이 낙동강을 떠내려가는 광경에서 나왔단다.아이가 부모에게 걸음마를 배우듯, 앙증맞은 새끼들이 어미가 하는 짓은 무엇이든 따라 하는 모습이 귀엽기만 하다. 다만 한 가지 어미의 모습은 따라할 수가 없는데, 바로 외발로 서있기다. 이는 체온을 유지하기 위한 일부 새와 오리의 독특한 자세다.봄날 동네 개천을 풍성하게 해주는 존재로 잉어, 누치도 빠질 수 없다. 자전거를 타고 강과 지천(지류 하천)이 만나는 합수부에 가면 모여든 물고기들로 북적북적하다. 강에서 지천 상류로 이동해 짝짓기와 산란을 하려는 물고기들이다.지천은 수심이 얕고 수풀이 많아 알을 낳기 좋아서다. 얕은 곳은 수온이 높아 수정란이 부화하기 적합하고 알을 먹어 치우는 천적들이 잘 오지 못하며, 소중한 알을 가려주는 무성한 수초들이 자라나 있기 때문이다.거북이들도 물고기 떼에 섞여 지천으로 느릿느릿 향한다. 이 거북이들은 과거 관상용으로 수입되었다가 무책임하게 유기, 방생된 외래종 거북이들이다. 거북이는 장수와 평화의 상징 동물로 예부터 사람들의 사랑을 받아왔는데 안타깝게도 이젠 아니다.전국 하천에 개체수가 급격히 증가하면서 생태계 교란생물, 유해 어종이 되고 말았다. 붉은귀거북과 중국줄무늬목거북·플로리다붉은배거북·늑대거북·악어거북 등 종류도 많다.작은 둑과 보(湺), 징검다리 같은 인공물과 천적 왜가리, 백로 등 여러 난관을 지나며 물길을 거슬러 헤엄치는 물고기들. 개중에는 지쳤는지 옆으로 누운 채 둥둥 떠 있는 녀석들도 보여 나도 모르게 응원을 하게 된다.마침내 수심이 얕은 개천 상류에 도착한 수컷과 암컷 물고기들이 곳곳에서 몸부림을 치며 요란한 짝짓기 끝에 수초 밑에 알을 낳는다. 동물을 사랑하는 이에게 가장 기쁜 선물은, 동물들이 오롯이 모습을 드러내 주는 순간이구나 싶은 풍경이다.개천 상류까지 거슬러 가는 길고 힘든 여정과 축제 같은 짝짓기를 마친 물고기들. 진이 다 빠졌는지 아니면 여한이 없는 건지, 개천 최고의 포식자 왜가리에게 하릴없이 잡혀버리고 만다.