당연한 게 당연하지 않은 어버이날

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큰사진보기 ▲아이들의 정성이 만든 사랑스런 현관문 ⓒ 박이연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 필자의 브런치 스토리에도 함께 실릴 예정입니다. (https://brunch.co.kr/@h20514)

어버이날은 낳아 주시고 길러 주신 아버지와 어머니의 사랑을 기념하여 제정한 날이다. 일 년에 한 번 자식들이 공식적으로 부모님께 감사의 마음을 전하는 효도의 날이기도 하다.'어버이날 모든 부모와 자식들이 행복할까?'뉴스와 온라인 커뮤니티에는 자식들에게 받은 갖가지 꽃과 선물을 자랑이 즐비하다. 미취학에서 초등 학령기까지는 어린이집·유치원, 학교에서 선생님들이 열심히 준비해 준 덕분에 부모는 행복하다. 중학교 이후부터 어버이날은 자녀 스스로 준비를 해야 하는 경우가 많다. 아이들의 성향에 따라 간단하게 카네이션을 준비하기도 하고, 정성스레 준비한 손 편지와 카네이션을 준비하기도 한다. 장성한 자녀는 부모에게 카네이션과 용돈을 주기도 한다. 이러한 자랑들을 흐뭇하게 바라보는 필자의 마음 한편에는 쓸쓸함과 아쉬움이 있다.필자는 중학교 2학년, 고등학교 2학년의 두 아이를 양육하고 있다. 어버이날 아침, 중학교 2학년인 아들이 쭈뼛쭈뼛 편지봉투 2개를 무심하게 내밀었다. 노란색과 보라색 편지봉투였다. 어떤 게 엄마 것인지 구분하지 못하는 무심함에 웃음이 나왔지만, 마음만은 행복했다.엄마, 아빠를 위해 편지지를 골랐을 아들, 한 글자 한 글자 써내려 가면서 무슨 말을 써야 할지 고민하는 아들의 모습이 그려졌기 때문이다. 퇴근 후 어버이날 기념 식사를 하러 외출하는 엘리베이터에서 아랫집에 사는 아들의 친구를 만났다. 그 아이의 손에는 카네이션 바구니가 들려 있었다. 내심 부러웠지만, 안 그런 척 아들의 친구에게 말했다."카네이션 샀구나. 아줌마는 OO한테 편지 받았어."이때 두 녀석이 수상한 눈짓을 주고받으며 말했다."학교에서 쓴 그거요?"아들이 직접 편지지를 골라 썼을 거라는 필자의 상상은 무참히 깨졌다. 선생님이 고른 편지지와 편지봉투에, 시켜서 쓴 편지였던 것이다. 그래도 괜찮았다. 아들이 이 말만 하지 않았다면."엄마, 진짜 몰랐어? 당연히 학교에서 쓴 거지. 내가 스스로 썼겠어?"'빈말이라도 학교에서 썼지만, 진심을 담아 썼어라고 말해주지.'필자는 그때부터 서운한 마음이 싹트고 있었다. 그렇지만 티를 내지는 않았다. 필자에게는 딸도 있기 때문이다. 학원 갔다 늦게 오는 딸에게 그대를 걸었다.저녁 식사 후 강아지와 저녁 산책을 갔다. 플로깅을 하는데, 그날 따라 바닥에 떨어진 꽃이 많았다.'다들 어버이날이라고 꽃을 준비했구나' 생각하며 필자도 곧 꽃을 받으리라는 기대감으로 기쁘게 쓰레기를 주웠다.학원을 마친 딸이 밤늦게 집에 왔다. 아이의 손은 빈손이었다.'아~아이가 바쁘고 힘들었구나' 생각했지만, 서운했다.카네이션을 좋아하지는 않지만, 그날 만큼은 꽃을 받고 싶었다. 꽃을 못 살 만한 사정이라면, 아들처럼 손 편지라도, 그것조차 힘들다면 카카오톡 메시지라도 받고 싶었다. 엎드려 절 받기 이지만, 엎드려서라도 받고 싶은 게 부모의 심정 아니겠는가.다음 날 아침. 서운한 감정이 폭발해 버렸다. 아이들에게 카카오톡으로 장문의 메시지를 보내고 집을 나왔다. 문득 차 안에서 이런 생각이 들었다.'명절에 독거 어르신들이 외로운 것처럼, 어버이날 나처럼 기쁘지 않은 사람도 있겠구나.'부모 이외에도 또 어버이날이 힘든 이들이 있다. 학교에서 정성스레 편지를 쓰고 카네이션을 만들어도 그것을 줄 부모가 없는 무연고 아이들이다. 필자는 장애아동 시설에서 언어재활사로 근무하고 있다. 이곳에서 근무하기 전에는 무연고자에 대해 무지했었다.과거는 과거일 뿐, 현재 그 아이들은 이곳에서 선생님을 '이모'라고 부르며, 잘 먹고 건강하게 자라고 있다. 20년 넘게 근무한 팀장님이 말했다."인지기능이 뛰어난 친구가 있었어요. 그 친구가 어느 날 이렇게 말했어요. '이모, 장애인은 원래 다 부모가 없어요?'"너무 가슴이 아팠다. 필자가 17년 동안 만났던 장애 아동들은 모두 부모가 있었다. 부모가 있다는 것은 당연한 것이었다. 그런데 이곳의 아이에게는 당연한 게 당연하지 않았다. 어버이날, 이 아이들의 부모 또한 마음 한편이 아려오지 않을까 하는 생각이 들었다.5월 8일 금요일 오후, 아이들이 하교를 했다.'오늘 하루는 어땠을까?''주인 없는 카네이션을 누구에게 줄까 고민하며 하교하는 그 마음은 어떨까?'필자는 어버이날이 무연고 아이들에게도 견디기 힘든 날일 것이라 생각했다. 그런데 그것은 기우에 불과했다.아이들이 하나 둘 사무실로 모였고, 사무실은 금세 북새통이 됐다. 아이들은 보따리에서 직접 만든 카네이션과 손 편지를 꺼내어 평소 친했던 선생님들에게 산타클로스인 양 그것들을 나누어주었다. 선택을 받은 선생님은 행복했고, 좋아하는 선생님을 바라보는 아이도 행복했다.퇴근 전에 아이들의 숙소를 한 바퀴 돌았다. 501호, 502호 현관에 고사리 손으로 만든 카네이션들이 주렁주렁 달려 있었다. 회색 철문이 예쁜 것은 그날이 처음이었다. 그 문 안에서 새어 나오는 아이들과 선생님의 웃음소리가 내 마음을 두드렸다.'괜찮아. 괜찮아. 괜찮아.'