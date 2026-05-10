[사진] 부처님오신날 앞두고 열린 연등회

큰사진보기 ▲불기 2570년 부처님오신날을 앞두고 서산 해미읍성에서 연등회가 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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'마음은 평안으로, 세상은 화합으로'불기 2570년 부처님오신날을 앞두고 연등회가 열렸다. 9일 충남 서산 해미읍성에서는 스님을 비롯해 신도와 시민 등이 참석한 가운데 '봉축법요식'과 '제12회 서산 시민과 함께하는 해미읍성 무형문화유산 연등회'가 봉행됐다.이날 봉축법요식은 서산불교연합회와 서산연등보존회가 부처님오신날을 맞아 개최했다. 봉축법요식에 앞서 이날 낮부터 해미읍성에서는 다양한 체험 행사와 축하 공연 등이 열려 부처님오신날을 축하하는 분위기를 더했다.서산불교연합회는 해미읍성을 방문한 관광객과 불자들에게 떡을 나눠 주며 부처님오신날을 봉축했다.이날 봉축법요식에서는 어린이 연희단과 해미농악단의 신명 나는 풍물, 전북도 무형유산으로 지정된 전통 춤이 공연됐다.특히 중학생들로 구성된 댄스팀의 공연은 법요식에 참석한 불자들로부터 큰 박수를 받았다.식전 공연에 이어 봉축법요식은 대형 조형물 점등식을 시작으로 명종 5타, 삼귀의, 반야심경 봉독, 봉축사, 봉축 발원문 낭독, 서광사·수덕사 합창단의 봉축가 순으로 진행됐다.앞서 서산불교연합회는 지난달 20일 서산시청 앞에서 부처님오신날을 맞아 봉축 점등식을 갖고 세상에 불을 밝힌 바 있다.서산불교연합회장인 개심사 주지 혜산 스님은 "부처님께서는 이 세상에 오셔서 지혜와 자비의 등불을 밝혀 주셨다"며 "그 등불은 우리의 마음을 깨우는 생명의 빛"이라고 말했다.이어 "우리가 밝히는 이 연등 하나하나에는 가정의 평안과 지역의 화합, 그리고 서로를 향한 따뜻한 마음이 담겨 있다"며 "오늘의 등불은 과거와 현재, 미래를 잇는 우리의 희망이자 다짐"이라고 강조했다. 또 "서산 해미에서 시작된 이 연등의 빛이 온 세상을 밝히는 큰 희망으로 번져 나가기를" 발원했다.수덕사 주지 도신 스님은 지구촌 모든 곳에서 전쟁이 멈추기를 기원하며, 부처님의 자비 광명이 함께하기를 염원했다.봉축법요식을 마친 뒤 스님과 불자, 시민 등은 형형색색의 연등을 들고 해미읍성 서문에서 진남문까지 행진하는 제등 행렬을 이어 갔다.삼국시대부터 1200여 년간 이어져 온 연등회는 국가무형유산 제122호이며, 지난 2020년 유네스코 인류무형문화유산으로 지정됐다.