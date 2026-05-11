ASMR 전시, 시작부터 굉장히 의외네요

큰사진보기 ▲전시장 입구현수막 우측에 보이는 건물에 입구가 있다 ⓒ 이민오 관련사진보기

큰사진보기 ▲NG컷 훔쳐보기 ⓒ 이민오 관련사진보기

큰사진보기 ▲구멍마다 각기 다른 NG영상이 송출된다 ⓒ 이민오 관련사진보기

큰사진보기 ▲종이가 찢어지는 순간 ⓒ 이민오 관련사진보기

큰사진보기 ▲훈남으로 변신유튜브 최다 조회수 영상의 캐릭터 ⓒ 이민오 관련사진보기

큰사진보기 ▲보이지 않는소리만 나오는 콘셉트의 방 ⓒ 이민오 관련사진보기

큰사진보기 ▲관람객이 좋아하는 소리를 포스트잇에 적어 붙였다 ⓒ 이민오 관련사진보기

큰사진보기 ▲도구의 아카이브작가의 실제 손을 석고로 뜬 작품 ⓒ 이민오 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/epicearth에도 실립니다.

ASMR(자율감각쾌락반응) 콘텐츠가 스테디셀러가 된 지도 꽤 오래됐다. 나 역시 잠들기 전이면 ASMR 영상을 틀어놓곤 한다. 이어폰 너머로 들려오는 소리는 때로 실제보다 더 생생하다.그런 중 ASMR 크리에이터 '페이퍼 후추'의 오프라인 전시회 개장 소식을 들었다. 그는 종이를 활용해 일상을 표현하는 콘텐츠를 만들며, 그 과정에서 섬세한 소리 연출로 인스타그램 160만 팔로워를 확보하는 등 온라인에서 높은 인기를 얻고 있다. 그의 첫 대규모 전시는 서울 한남동 블루스퀘어 NEMO 전시장에서 7월 5일까지 열린다.전시장에 들어서자 가장 먼저 들린 건 소리였다. 작품보다 먼저 종이를 부스럭거리는 소리가 귀에 닿았다. 보통의 전시장이 시선을 붙드는 공간이라면, 이곳은 귀를 먼저 붙잡는 공간에 가까웠다. 작가 소개와 전시회 설명 코너를 지나 'NG컷 훔쳐보기'라는 이름의 방이 먼저 눈에 띄었다. 보통 비하인드 스토리는 후반에 보여주기 마련인데, 시작부터 실패 장면을 보여준다는 점이 의외였다.방 안에는 두 개의 벽이 세워져 있었고, 벽마다 세 개의 작은 구멍이 뚫려 있었다. 허리를 숙이고 한쪽 눈을 감은 채 구멍 안을 들여다보자 작은 화면 속 콘텐츠 촬영 영상이 보였다. 순조롭게 촬영이 진행되는 도중 종이가 찢어진다. 작가의 손이 잠시 떨리며 영상은 처음부터 다시 재생된다. 그 짧은 정적에 작가의 한숨 소리가 여기까지 들려오는 것만 같았다.ASMR 콘텐츠는 작은 잡음 하나에도 민감하다. 정돈된 영상 하나를 위해 얼마나 많은 실패와 반복이 생략됐을까. 아름다운 결과 뒤에는 늘 보이지 않는 잡음이 존재한다는 사실을 시작부터 알리려는 듯했다.전시장 안쪽의 '보이지 않는' 공간은 조금 더 낯설었다. 텅 빈 흰 방 천장에 종이 스피커들이 매달려 있었고, 그 안에서는 빗소리와 거품 소리, 머리카락을 빗는 소리 같은 ASMR 사운드가 흘러나왔다. 사람들은 말없이 서서 소리를 들었고, 어떤 이는 눈을 감고 소리에 집중하기도 했다.생각해 보면 이상한 장면이었다. 보통의 전시장은 작품 감상에 방해되지 않도록 숨소리조차 줄이는 공간이다. 하지만 이곳은 전시를 보는 내내 일상생활의 소리가 계속해서 들려왔다. 그래서인지 이 전시는 '보는 전시'보다 '듣는 전시'라는 표현이 더 어울렸다.사방에서 들려오는 스피커 소리를 듣고 있자, 문득 청각에는 사각지대가 없다는 생각이 들었다. 보기 싫은 장면 앞에서는 눈을 돌릴 수 있지만, 소리는 등을 돌린다고 사라지지 않는다. 가끔 이불을 뒤집어쓴 채 눈을 감고 세상과 단절되고 싶을 때가 있다. 그런데 아무것도 보이지 않는 어둠 속에서도 자신의 숨소리만큼은 또렷하게 들린다. 시각과 달리 청각은 우리가 언제나 세상과 연결돼 있다는 사실을 조용히 일깨워주는 듯하다.전시의 마지막에는 이런 질문이 적혀 있었다. "당신이 가장 좋아하는 소리는 무엇인가요?" 벽면에는 관람객들의 포스트잇이 빼곡했다. 파도 소리, 눈 밟는 소리, 그사이에는 "통장에 돈 들어오는 소리" 같은 장난스러운 글도 섞여 있었다.만약 좋아하는 노래를 물었다면 바로 대답할 수 있었을 것 같은데, 좋아하는 '소리'는 쉽게 답이 나오지 않았다. 전시장을 나와 돌아가는 길, 주변의 소리에 귀 기울여 봤다. 바람에 흔들리는 나뭇잎 소리, 스마트폰 화면에 손톱이 부딪히는 소리 등 그동안 의식하지 못한 채 흘려보낸 소리가 생각보다 많았음을 실감했다.현대인은 끊임없이 새롭고 더 화려한 장면을 찾아 나선다. 하지만 이번 전시는 이미 곁에 머무는 것들을 다시 돌아보게 했다. 매일 타는 지하철, 골목길을 비추는 가로등 서울에서 2시간만 벗어나도 희미해질 것들이다. 어쩌면 삶의 만족은 멀리서 찾는 것이 아니라, 이미 누리고 있는 것을 비로소 알아차릴 때 오는 것일지도 모른다.