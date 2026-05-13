큰일입니다, 6년 내 서울 주택 십수만채가 줄어들 판입니다

▲ 중앙정부와 비교해 보라는 오세훈 후보 신통기획으로 2031년까지 8.7만 호가 순증한다고 홍보하고 있다. 진실은? 2031년까지는 철거가 준공보다 더 많다. 순증이 현실이 되는 것은 아무리 빨라야 2035년이다. 이것은 과대 광고인가, 허위사실인가? ⓒ 최경호 (오세훈시장 페이스북 갈무리) 관련사진보기

▲ 서울시 주택 인허가-착공-준공 물량 오세훈 후보는 자신의 임기 중 주택공급 부족이 모두 전임 시장 때문이라고 하는데, 이 그래프를 보면 전혀 그렇지 않다. 하지만 과거에 대한 오세훈 후보의 거짓말을 따지는 건 오늘의 주제가 아니다. 2026년부터 2029년 사이의 주택 준공량이 점선보다 더 낮을 것이기에 공급 절벽이 다가오고 있다는 '미래의 문제'가 오늘의 주제다. (수치출처: 국토교통통계누리 지역별 주택건설 인허가 실적 및 착공 준공 실적) ⓒ 최경호 관련사진보기

▲ 신통기획 순감효과 지적에 대한 서울시 해명 내지는 시인 자료 서울시가 '팩트브리핑'이라며 내놓은 해명자료(2026.3.16). 신통기획만으로는 순감한다는 것을 간접적으로 시인하고 있다(글씨 아래의 희미한 빨간 줄들은 서울시가 한글파일 화면을 캡처할 때 포함된 조판 부호로 보인다. 필자가 무성의하게 캡처한 것이 아니다. ⓒ 최경호 (서울시 홈페이지 갈무리) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 다주택자가 매물로 내 놓는 집에도 현재 세입자가 살고 있습니다. 임차시장에서는 없어지는 물량이라 전월세 가격에 단기적으로 영향을 미칩니다. 그래도 그 집엔 실수요자라도 들어갈 수 있습니다.

정비사업에 들어가는 집은 아예 물리적으로 없어집니다. 몇년 후에나 집이 새로 생깁니다. 정비사업을 하지 말자는 것이 아닙니다. 녹물 나오고 쓰러질 것 같은 낡은 집에서 억지로 살라고 하는 것은 인권 차원에서도 문제입니다. 그러나 제발 이주대책부터 마련합시다. 훗날의 완공 물량 가지고 환상을 퍼뜨리면 안됩니다.