"관리사님 없으면 오늘 밤엔 어떡해요"

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산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"관리사님, 저 오늘 밤엔 어떡해요? 혼자 할 수 있을까요?"

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큰사진보기 ▲우는 아기미숙아 하준이를 안고 초보 엄마는 작은 울음에도 불안해 한다. ⓒ 챗GPT 이미지 관련사진보기

"어제는 저 혼자 눕혀서 재우는 데 성공했어요!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.초보 부모들이 두려움을 넘어 아이와 함께 단단하게 성장하기를 응원합니다.

핸드폰 화면을 넘기다 작년 봄 돌봄을 했던 하준이 엄마의 프로필 사진을 발견했다. 첫돌을 맞이한 사진 속 하준이는 내가 기억하던 그 작은 아이가 아니었다. 통통해진 볼로 환하게 웃는 아이를 보니, 1년 전 그날의 절박했던 목소리가 다시 귓가를 스쳤다.퇴근을 하려는 내 팔을 붙잡고 산모는 금방이라도 울음이 터질 듯한 얼굴로 물었다. 그날의 공기는 유독 무겁게 기억된다. 처음 방문했던 날, 집 안은 며칠째 잠을 자지 못한 사람들의 피로감과 정체 모를 불안감으로 가득했다. 하준이는 예정일보다 일찍 세상에 나온 미숙아였다. 인큐베이터에서 지내다 겨우 2.6kg이 되어 퇴원했지만, 집에 온 지 이틀 만에 초보 부모는 이미 한계에 다다라 있었다.산모는 아기를 안고 있으면서도 끊임없이 자책했다. 어렵게 만난 아기가 이유도 모를 울음을 계속 터뜨리자, 자신 때문에 잘못될까 봐 떨리는 손으로 아이를 안고 있었다. 하지만 엄마의 그 미세한 떨림과 긴장은 고스란히 하준이에게 전달되고 있었다.아기는 엄마의 심장 박동과 근육의 긴장도를 통해 세상을 파악하기 때문이다. 엄마가 겁을 먹으면 아기는 세상을 위험한 곳으로 인식해 더 울 수밖에 없다. 나는 울먹이는 산모의 어깨를 가만히 짚으며, 손에 익은 육아 기술보다 엄마의 평정심이 먼저라고 말해주었다.그날부터 우리는 하준이가 이 세상에 안착할 수 있도록 작은 리듬을 만들기 시작했다. 아기가 울 때 즉각 반응하되 엄마의 숨을 먼저 고르고 다가가는 연습부터 했다. 포대기로 아이의 몸을 단단히 감싸 모태와 유사한 환경을 만들어주고, 아기를 눕힐 때는 엄마의 온기가 마지막까지 전달되도록 아주 천천히 손을 떼는 법을 함께 익혔다. 밤새 아이를 안고 집 안을 돌았다는 남편에게도, 바닥이 아기에게 결코 무서운 곳이 아님을 알려주어야 부모와 아이 모두가 쉴 수 있다고 다독였다.변화는 서서히 나타났다. 처음엔 눕히자마자 자지러지게 울던 하준이였지만, 우리가 인내심을 갖고 일정한 목소리로 자장가를 불러주며 기다려주자 조금씩 바닥 생활에 적응하기 시작했다. 엄마의 반응이 차분해지자 하준이의 수유량도 늘었고, 자지러지던 울음은 어느덧 의사표현 수준의 보챔으로 바뀌었다. 산모의 얼굴에서 흔들리는 눈동자가 사라진 것도 그 무렵이었다. 아이가 울어도 당황하지 않고 기저귀 상태나 배고픔의 주기를 먼저 체크하는 여유가 생겼다.환하게 웃는 산모를 보며 나는 확신했다. 이제 이 가정에 산후관리사는 더 이상 구원자가 아닌, 조력자일 뿐이라는 것을. 3주간의 돌봄이 끝나는 날, 산모는 "덕분에 이제는 혼자서도 잘할 수 있을 것 같다"며 나를 꼭 안아주었다. 작고 가냘픈 아기를 안고 어쩔 줄 몰라 하던 초보 엄마는, 어느덧 자신의 품을 믿고 기다릴 줄 아는 단단한 진짜 엄마가 되어 있었다.다시 사진 속 하준이를 본다. 이제 두 손으로 장난감을 꼭 쥔 채 세상을 향해 환하게 웃고 있다. 그 웃음 뒤에는 밤의 두려움을 이겨내고 아이의 리듬을 묵묵히 기다려준 엄마의 시간이 훈장처럼 녹아 있을 것이다. 두 손 가득 장난감을 쥔 하준이와 그 곁을 지키는 단단해진 엄마의 일상이, 오늘따라 유독 뭉클하고 대견하다.